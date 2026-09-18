Přestavba lázní za miliardy brzy získá povolení, opozici vadí průtahy i zdražování

Samotná stavba by měla trvat 2,5 roku. Přestavbu lázní na novou Západočeskou galerii, společenský sál, volnočasové a vzdělávací prostory prosazuje současná koalice ANO, STAN a Pro náš kraj. Přišlo s ní ale už předchozí vedení kraje (ANO, STAN a Piráti).
Opoziční ODS a TOP 09 uvedly, že projekt se v čase stále posouvá a prodražuje. „Vy (radní Libor Picka za STAN a šéf dozorčí rady KCPK) jste v lednu 2024 slíbil, že zrealizujete do konce roku 2027 rekonstrukci za 1,7 miliardy. Dnes nám tady předkládáte zprávu, že teprve v prvním kvartálu 2027 začnete vybírat zhotovitele a od vašeho stranického kolegy zaznělo, že to nebude za méně než 2,5 miliardy korun," uvedl předseda opozičního klubu Lukáš Hegner (ODS), který je šéfem krajského kontrolního výboru.
Hegner vyzval radního Picku, aby v případě, když nebude v prvním čtvrtletí příštího roku vybírán dodavatel stavby, rezignoval na svoji funkci. Michal Vozobule (TOP 09) nedostal odpověď na to, zda hejtmanství vyvodilo nějakou politickou odpovědnost za pochybení kvůli KCPK nebo nedostatku dohledu nad projektem lázní.
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„Jediná relevantní cena vzejde z výběrového řízení. Projekt neoddaluji já, ale skutečnosti, které nemohly být předvídány. Jde o stavbu s plochou 20 000 metrů čtverečních a 680 místnostmi a spoustou věcí náležících," řekl Libor Picka. Podle něj se do konce roku zpracuje ještě projekt na interiéry a technické prostředí stavby a je připravena firma, která bude dokumentace zhruba dva měsíce posuzovat a přepočítávat.
Jednatel KCPK Daniel Janda řekl, že koncem listopadu 2025 požádala Západočeská galerie o změnu umístění centrálního točitého schodiště, které procházelo celou galerií. Projekt se musel přepracovat a změny museli schválit statik, hasiči a další a následně rada kraje. „Proto se nám podařilo zkompletovat dokumentaci pro stavební úřad až na začátku června," řekl.
Raději to odpískejte, vzkázala opozice
Opoziční zastupitel Richard Pikner (TOP 09) navrhl projekt "odpískat", a to vzhledem k tomu, že už stál kraj stovky milionů korun a přijde ještě na miliardy korun. „Ty peníze dokážeme použít daleko lépe," uvedl. Podle náměstka hejtmana Pavla Čížka (STAN) projekt pokračuje dobře. „A může to být obrovský impuls do budoucna pro celý kraj - jeho kulturu a hlavně školství," uvedl.
Náměstek hejtmana pro ekonomiku Pavel Strolený (ANO) uvedl, že výdaje roku 2027 by měl kraj pokrýt bez úvěrů z vlastních zdrojů, které má v objemu minimálně tří miliard korun. „Teprve příští rok budeme zvažovat úvěr a už se bavíme s bankami. Nebude to úvěr jen na kulturní centrum, ale měl by pokrýt většinu investic včetně zdravotnictví a větších akcí třeba ve školství," dodal.
Kvůli lázním zasahovali v budově krajského úřadu Plzeňského kraje i na domažlické radnici detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Zásah se týkal projektu městských lázní a modernizace kuchyně na domažlickém gymnáziu. Policisté obvinili devět lidí a dvě společnosti pro podezření z podvodu při veřejných zakázkách a podvodu s dotacemi, všichni jsou stíhaní na svobodě. Škodu odhadli na 22 milionů korun. Na případ policii upozonrnil Úřad evropského veřejného žalobce.