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Do rockového nebe odešel autor nesmrtelného hitu Poslední zvonění

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Smutná zpráva zasáhla fanoušky české rockové muziky. Do muzikantského nebe odešel Jaroslav Rajtmajer, baskytarista, zpěvák a zakladatel legendární plzeňské kapely Extra Band. Na jeho písních vyrostlo několik generací fanoušků. Bez skladby Poslední zvonění se dříve neobešel žádný maturitní ples.
Do rockového nebe odešel autor nesmrtelného hitu Poslední zvonění

Do rockového nebe odešel autor nesmrtelného hitu Poslední zvonění

Zdroj: Jaroslav Rajtmajer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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