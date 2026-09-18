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Delfína vyhlížely davy lidí, legendární expres se do Česka vrátil po 23 letech

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Zaplněné nástupiště na plzeňském nádraží s napětím očekávalo příjezd legendární VT 18.16 přezdívané Delfín. Kdysi vozila cestující na mezinárodních expresech Vindobona z Berlína do Vídně přes Prahu nebo Karlex do Karlových Varů. Elegantní mašina z kolejí zmizela v 80. letech.
Delfína vyhlížely davy lidí, legendární expres se do Česka vrátil po 23 letech

Delfína vyhlížely davy lidí, legendární expres se do Česka vrátil po 23 letech

Zdroj: Milan Svoboda
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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