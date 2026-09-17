Fotbalisté Plzně na úvod Evropské ligy podlehli Unionu 0:3, trefil se Kričfaluši

Západočeši vyhráli jediné z posledních pěti soutěžních utkání a přestává se jim dařit už i pod novým trenérem Radoslavem Kováčem, který na konci srpna nahradil odvolaného Martina Hyského. Kouč v úvodu angažmá dovedl mužstvo k vítězství 5:1 po prodloužení v odvetě 4. předkola proti Crvene zvezdě Bělehrad a historickému obratu, od té doby už ale s týmem zapsal jen jednu výhru.
Viktoria, která v minulé sezoně jako jediná prošla celou ligovou fází Evropské ligy bez porážky, utrpěla v pohárech nejvyšší domácí debakl od podzimu 2018. Tehdy v Lize mistrů podlehla Realu Madrid 0:5.
Hlavní fáze pohárů se třetím rokem hraje ligovým systémem. Všech 36 účastníků tvoří jednu tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. Každý tým hraje osm zápasů, Plzeň se příště 15. října představí v Budapešti proti Ferencvárosi.
Kováč udělal hned šest změn v základní sestavě oproti víkendovému ligovému utkání s Olomoucí, které Plzeň prohrála 2:3. Jen na lavičce začali obvyklí členové zahajovací jedenáctky Červ, Dweh či Doski, šanci naopak dostal Pirgič a po zranění a třízápasové absenci naskočil stoper Spáčil.
Západočeši odehráli hodně nepovedenou první půli a Union od začátku naprosto dominoval. Domácí gólman Wiegele jen za úvodní čtvrthodinu zlikvidoval tři velké šance. V sedmé minutě nejprve zasáhl proti hlavičce osamoceného Patrise zblízka, poté si poradil se střelou v podání Olarua a následně i s přízemní pokusem z hranice vápna od Zeneliho.
Po 17 minutách už nepřesně a chaoticky hrající Viktoria inkasovala. Hostující stoper Sylla poslal dlouhý nákop dopředu, Mofokeng se svou rychlostí dostal za Spáčila s Vavrem a únik s přehledem proměnil.
Domácí se trápili a poprvé výrazněji zahrozili až v 25. minutě, Adu však nezamířil přesně. V 36. minutě předvedl další zákrok proti gólové šanci Wiegele, který rukou reflexivně vyrazil Zeneliho pokus zblízka k tyči.
Zdálo se, že se Západočeši přece jen nadechují, před pauzou ale po dalším neuhlídaném brejku inkasovali. Patris poslal do úniku Biondice a útočník Unionu dlouhý sprint z vlastní poloviny zakončil přesně ke vzdálenější tyči.
Už v nastavení první půle zachránil Viktorii od dalšího inkasovaného gólu znovu Wiegele, který zblízka vychytal Havenaara. Ochozy Doosan areny se při zápase evropských pohárů možná vůbec poprvé v historii nesl pokřik "Bojujte za Plzeň".
Trenér Kováč stáhl ze hry chybujícího Spáčila a také Višinského a místo nich poslal na trávník Dweha s Lawalem. Západočeši sice přece jen trochu přidali, ale těžkopádné kombinace mohly jen stěží přinést větší šance.
Útočník Biondic na opačné straně ještě solidní možnost ve svůj druhý gól v zápase neproměnil, ale v 59. minutě už lídr belgické ligy potřetí skóroval. Na Zeneliho centr z rohového kopu si naběhl Kričfaluši a možná byl i sám překvapený, kolik prostoru při hlavičce dostal. Opora české reprezentace do 21 let si připsala první branku po letním příchodu do Unionu z Baníku Ostrava.
Viktoria dohrávala v křeči a nepovedlo se jí už ani snížit. Nedokázala se tak dobře naladit na nedělní ligový šlágr na stadionu Slavie. Saint-Gilloise si v druhém pohárovém měření sil s českým soupeřem vedl o poznání lépe než předloni, kdy po dvou porážkách vypadl v kvalifikaci Ligy mistrů se Slavií.
Plzeň - Saint-Gilloise 0:3
Branky: 18. Mofokeng, 43. Biondic, 59. Kričfaluši. Rozhodčí: Frid - Hassan, Koltunoff - Natan (video, všichni Izr.). ŽK: Hrošovský, Pirgič - Kričfaluši, Biondic. Diváci: 8211.
Sestavy:
Plzeň: Wiegele - Pališčák, Vavro, Spáčil (46. Dweh) - Memič (64. Gabriel), Pirgič, Hrošovský (72. Červ), Souaré - Sojka, Višinský (46. Lawal) - Adu (64. Faal). Trenér: Kováč.
Saint-Gilloise: Koffi - Havenaar, Sylla, Kričfaluši (75. Kričfaluši) - Patris, Schoofs, Zeneli, Smith (63. De Roeve) - Mofokeng (63. Hurtevent), Olaru (82. Aquino) - Biondic (63. Rodríguez). Trenér: Hubert.