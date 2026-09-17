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Fotbalisté Plzně na úvod Evropské ligy podlehli Unionu 0:3, trefil se Kričfaluši

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Fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli debakl 0:3 od Unionu Saint-Gilloise a prohloubili svou výsledkovou krizi. Úřadující belgický vicemistr a vítěz domácího poháru ve Štruncových sadech dominoval a už do přestávky vedl 2:0.
Fotbalisté Plzně na úvod Evropské ligy podlehli Unionu 0:3, trefil se Kričfaluši

Fotbalisté Plzně na úvod Evropské ligy podlehli Unionu 0:3, trefil se Kričfaluši

Zdroj: FC Viktoria Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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