Zlepšit bezpečnost ve městě má zákaz prodeje alkoholu ve večerkách po 22. hodině

Politici v Plzni říkají, že největším problémem ve městě je bezpečnost a s tím související téma rušení nočního klidu. Negativní roli v tom sehrávají nonstop prodejny a večerky, kde si i hluboko v noci lidé kupují alkohol a konzumují ho v okolí.
„V Plzni máme problém. Na radnici dostáváme spoustu stížností od lidí na rušení nočního klidu před večerkami. Navrhuji zavést opatření. Zakázat prodej alkoholu ve večerkách po 22:00. Pochopitelně se zákaz pultového prodeje alkoholu netýká restauračních zařízení a barů, ale pouze večerek,“ popsal svůj návrh náměstek plzeňského primátora Aleš Tolar.
Už déle než rok platí novelizovaná protialkoholní vyhláška. Ta rozšířila počet míst se zákazem konzumace alkoholu na veřejném prostranství mimo centrum i na Lochotín, Slovany, Doubravku a Litice. Jde o 34 lokalit, předtím byly jen čtyři.
Veřejnost je pro zákaz i proti
Někteří obyvatelé Plzně by noční zákaz prodeje alkoholu ve večerkách uvítali. Další ho považují za nesmysl. „To je zase blábol. Určitě nebude méně ožralých. Nechápu, že tohle může někoho napadnout,“ konstatoval v diskusi Petr.
„Tohle nic neřeší. Nakoupí si to v půl desáté a bude to stejné. Vadí mi, že se všude válí, dělají hluk a nepořádek. Na nádraží, když čekám na spoj, tak během 15 minut projedou tři policejní auta. A neudělají vůbec nic. Chce to více hlídek a neustále vyhánět, donutit je si po sobě uklízet. Tohle je největší problém a mělo by se s tím už konečně začít opravdu něco dělat. Všude nepořádek, cítit je vše, člověk aby se bál sednout si na lavičku,“ napsala zase Lucie.
„Mně se osobně líbí spíš bezalkoholové zóny. To, že si někdo nekoupí po 22. alkohol, nevyřeší to, že mi ve tři odpoledne někdo močí na chodník vedle vchodu a ještě tam rozmlátí lahváče. Mohla by to řešit městská policie, která by samozřejmě mohla tolerovat lidi, kteří si na dece v parku dají víno, a naopak vykázat lidi, kteří v hromadě odpadků a prázdných lahví drtí už šestého teplého Braníka v petce a dělají bordel,“ míní Martin.
Za totální úlet označil nápad náměstka primátora pan Rolando. „Problém není v tom, jestli zakážeš prodej alkoholu ve 22:00, nebo ve 14:00 odpoledne. Problém je v tom, že legislativa dostatečně efektivně nemůže sankcionovat pití ve veřejném prostoru. Takže můžeš zakázat, co budeš chtít, co se týče prodeje, ale stejně to fungovat nebude.“
Návrh na zákaz se naopak líbí Anně. „Za mě dává omezení nočního prodeje alkoholu smysl především jako bezpečnostní opatření v problémových lokalitách. Nejde mi o plošné zakazování alkoholu, ale o to, aby se po 22. hodině zbytečně nezvyšovala jeho dostupnost tam, kde se opakovaně řeší rušení nočního klidu, nepořádek nebo konflikty. Pokud má opatření vycházet z konkrétních dat a bude se jeho dopad následně vyhodnocovat, vidím v něm rozumný nástroj pro zvýšení bezpečnosti ve městě.“
Také Jaroslav se domnívá, že by zákaz pomohl. „V zóně se zákazem konzumace alkoholu lze koupit tvrdý alkohol i ve dvě v noci. Děje se to v sadové oblasti v centru úplně běžně, protože tam ve večerních a nočních hodinách nepotkáte pěší hlídku MP. Řeší se i časté problémy s řidiči pod vlivem alkoholu, ale na benzínkách si můžete kdykoli (i v noci) koupit nejen lahev, ale i samostatné panáky tvrdého alkoholu. Všichni politici vědí, že problémy s bezpečím jsou navázané na konzumaci alkoholu, ale omezit jeho prodej se bojí a ohánějí se právy občanů. A kde jsou práva na bezpečí v ulicích a na silnicích?“
„Myslím, že zákazů už máme dost. Komunisti taky zakazovali, co šlo. Snad máme demokracii a zákony, tak co je třeba, zkusit lépe a důrazněji uplatňovat,“ dodal diskutující Jiří.
S podobným zákazem nepochodil ministr zdravotnictví
O zvažované omezení nočního prodeje alkoholu ve vybraných typech prodejen, především ve večerkách a na čerpacích stanicích, usiloval letos v dubnu už ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Narazil ale na odpor svých kolegů ve vládě.
Adam Vojtěch uvedl, že ministerstvo připravuje soubor opatření ke snížení spotřeby alkoholu. Jednou z možností byl zákaz prodeje alkoholu v nočních hodinách, například po 21. hodině, ve večerkách a na čerpacích stanicích. Návrh vycházel mimo jiné z podnětu národního protidrogového koordinátora Pavla Béma. Ministr také uvedl, že se na něj obracejí některá města a městské policie kvůli problémům s prodejem alkoholu ve večerkách.
Z toho, co Vojtěch veřejně popsal, šlo spíš o selektivní zákaz nočního prodeje, nikoliv o to, že by po 21. hodině nesměl být alkohol prodáván vůbec. Zmiňoval především večerky, čerpací stanice, případně další vybraná prodejní místa. Hranice se v debatě pohybovala kolem 21. až 22. hodiny. Proti návrhu se poměrně výrazně postavil ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný. V srpnu se proti němu veřejně vyslovil také předseda Sněmovny Tomio Okamura. Ten odmítl představu, že by stát určoval dospělým lidem, zda si mohou po 21. hodině koupit pivo ve večerce.