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Zlepšit bezpečnost ve městě má zákaz prodeje alkoholu ve večerkách po 22. hodině

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Zavedením nočního zákazu prodeje alkoholu ve večerkách by chtěl dosáhnout zlepšení bezpečnosti v Plzni náměstek primátora Aleš Tolar (STAN). Lidé si ve městě v noci nakupují alkohol, který potom konzumují na veřejnosti a ruší noční klid. O návrhu začali lidé bouřlivě diskutovat na sociálních sítích.
Zlepšit bezpečnost ve městě má zákaz prodeje alkoholu ve večerkách po 22. hodině

Zlepšit bezpečnost ve městě má zákaz prodeje alkoholu ve večerkách po 22. hodině

Zdroj: Městská policie Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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