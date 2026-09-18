Policisté prověřují případ praní špinavých peněz, pátrají po mladíkovi z fotkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policisté prověřují případ praní špinavých peněz, pátrají po mladíkovi z fotky
Zaplněné nástupiště na plzeňském nádraží s napětím očekávalo příjezd legendární VT 18.16 přezdívané Delfín....
Už tuto sobotu 19. září osadí dělníci novou konstrukci lávky přes rušnou Rokycanskou ulici v Plzni. Práce...
Zavedením nočního zákazu prodeje alkoholu ve večerkách by chtěl dosáhnout zlepšení bezpečnosti v Plzni...
Fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli debakl 0:3 od Unionu Saint-Gilloise a...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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- Zlepšit bezpečnost ve městě má zákaz prodeje alkoholu ve večerkách po 22. hodině
- Fotbalisté Plzně na úvod Evropské ligy podlehli Unionu 0:3, trefil se Kričfaluši