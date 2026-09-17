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Kraj dokončil opravy tří silnic. U jedné z nich se stabilizoval i nebezpečný svah

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Další opravy krajských silnic na Klatovsku dokončil na sklonku léta Plzeňský kraj. Nový povrch dostaly komunikace u Mlázov a mezi Sedlečkem a Čejkovy. V Sušici pak Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚSPK) řešila také stabilizaci svahu.
Kraj dokončil opravy tří silnic. U jedné z nich se stabilizoval i nebezpečný svah

Kraj dokončil opravy tří silnic. U jedné z nich se stabilizoval i nebezpečný svah

Zdroj: Helena Frintová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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