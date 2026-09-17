Kraj dokončil opravy tří silnic. U jedné z nich se stabilizoval i nebezpečný svah

„U dokončených staveb na Klatovsku jsme řešili jak obnovu samotného povrchu vozovek, tak i další prvky, které mají vliv na bezpečnost a životnost komunikací. V případě Sušice šlo navíc o technicky náročnější zásah, jehož cílem bylo stabilizovat svah a dlouhodobě zabezpečit komunikaci,“ říká tisková mluvčí SÚS PK Helena Frintová. Celkové náklady na tři dokončené akce přesáhly 21 milionů korun.
Jednou z dokončených staveb je oprava silnice III/18716 v úseku od křižovatky se silnicí III/18717 před obcí Lukoviště přes Mlázovy a dále ve směru na Kolinec. Opravený úsek s novou vyrovnávací vrstvou a následně položenou novou obrusnou vrstvou má délku přibližně 1,6 kilometru. Stavba byla zahájena 3. července 2026 a dokončena 8. září 2026. Celkové náklady činily přibližně sedm milionů korun.
„Samotná obnova vozovky pak zahrnovala nejen nový povrch, ale také opravu propustků, úpravu napojení sjezdů a zpevnění krajnic. Tím jsme řešili celý opravovaný úsek komplexně,“ popisuje průběh stavby Radek Kadlec, vedoucí přípravy a realizace staveb okresu Klatovy.
Stabilizace svahu na silnici II/169 u Sušice
Technicky náročnější zásah si vyžádala silnice II/169 ze Sušice směrem na Dlouhou Ves. V tomto případě muselo dojít k sanaci podloží komunikace a stabilizaci svahu v úseku dlouhém přibližně 100 metrů. „Pro stabilizaci jsme využili systém určený pro stabilizaci strmých svahů a opěrných konstrukcí. Tvoří jej ocelová síť a výztužná geosíť, mezi které se ukládá zemina. Líc konstrukce byl následně ozeleněn, takže stabilizační konstrukce přirozeněji zapadá do okolní krajiny,“ upozorňuje Radek Kadlec.
Současně byla opravena také vozovka v úseku dlouhém přibližně 400 metrů. Stavba byla zahájena 9. června 2026 a práce probíhaly za částečného omezení silničního provozu. Doprava tu byla vedena jedním jízdním pruhem a řízena světelnou signalizací. Nyní je již stavebně dokončena a řidičům plně k dispozici. Náklady na stavbu činily přibližně sedm milionů korun.
Oprava silnice mezi Sedlečkem a Čejkovy
Třetí dokončenou akcí je oprava silnice III/18719 mezi Sedlečkem a Čejkovy. Opraven byl přibližně 1,6 kilometru dlouhý úsek od křižovatky silnic III/18719 a III/18720 ve směru na Čejkovy. Stavební práce spočívaly v provedení vyrovnávací vrstvy a pokládce nové obrusné vrstvy. Součástí stavby byla také úprava sjezdů a rozjezdů a zpevnění krajnic.
„U této komunikace byl hlavním cílem opravy především nevyhovující stav povrchu. Po odfrézování a přípravě stávající vozovky jsme provedli vyrovnávací vrstvu a následně položili nový obrusný povrch. Současně jsme upravili sjezdy a rozjezdy a zpevnili krajnice, aby oprava měla co nejdelší životnost,“ doplňuje vedoucí přípravy a realizace staveb Radek Kadlec. Stavba probíhala za úplné uzavírky v termínu od 24. srpna do 11. září 2026. Celkové náklady dosáhly 7,3 milionu korun.