PSG ukázalo Realu, jak porazit Barcelonu. Flickův riskantní fotbal narazil těsně před El Clásikem

Lamine Yamal v 79. minutě vyrovnal na 2:2 a Barcelona měla pocit, že se jí podařilo zachránit mimořádně náročný zápas. Na stadionu Paris Saint-Germain přitom ještě před několika minutami prohrávala, ale dokázala najít další útočnou odpověď.
Jenže domácí potřebovali pouhé dvě minuty, aby skóre znovu otočili ve svůj prospěch. Vitinha v 81. minutě poslal PSG do vedení a Fabián Ruiz o pět minut později upravil výsledek na konečných 4:2. Barcelona tak poprvé v sezoně prohrála. A způsob její porážky je pro Hansiho Flicka možná důležitější než samotný výsledek.
Katalánský tým znovu ukázal mimořádnou útočnou kvalitu, schopnost napadat soupeře a rychle reagovat na nepříznivý vývoj. PSG ale zároveň opakovaně nacházelo prostor, ve kterém Barcelona nedokázala včas reagovat. Před nedělním El Clásikem s Realem Madrid jde o problém, který bude muset Flick velmi rychle řešit.
Vysoká obrana funguje jen tehdy, když tlak začíná už vpředu
Jedním ze základních principů Barcelony pod Hansi Flickem je agresivní napadání a vysoké postavení obranné linie.
Když se mužstvu podaří soupeře zatlačit, může držet hráče blízko u sebe, rychle získávat odražené míče a opakovaně útočit. Obránci stojí vysoko, záložníci přistupují k soupeřům a útočníci se snaží zabránit pohodlné rozehrávce. Problém nastává ve chvíli, kdy se protivník dokáže z prvního tlaku dostat.
Pokud má útočící hráč dostatek času zvednout hlavu a přihrát za obranu, vzniká prostor, který vysoko postavená defenziva nedokáže snadno pokrýt. Útočníci soupeře nemusí podstupovat mnoho soubojů. Stačí správně načasovaný náběh.
PSG patří mezi mužstva, která podobné situace dokážou využívat mimořádně dobře. Luis Enrique má k dispozici technicky silné záložníky, rychlé krajní hráče a fotbalisty schopné měnit směr útoku jedinou přihrávkou. Proti Barceloně proto nemusel soupeře soustavně přehrávat v držení míče. Potřeboval získávat balon v okamžicích, kdy katalánská obrana nebyla připravená na rychlý návrat. Právě takové situace se během zápasu opakovaly.
Doué potrestal ztrátu Yamala. Barcelona měla problémy už od začátku
PSG začalo aktivně a velmi brzy ukázalo, že se Barcelona nebude moci spoléhat pouze na držení míče. Už ve druhé minutě trefil Chviča Kvaracchelija tyč. Domácí si vytvářeli další příležitosti a jejich napadání opakovaně komplikovalo rozehrávku hostů. První gól padl ve 38. minutě. Po riskantní přihrávce Laminea Yamala získali domácí míč a Désiré Doué dokázal situaci rychle proměnit v přesné zakončení.
To je důležitý detail. Barcelonu neohrožovalo jen to, co se dělo za její obrannou linií. Problém vznikal už při samotném zakládání útoků.
Pokud chce mužstvo pod tlakem rozehrávat krátkými přihrávkami, musí přijmout určitou míru rizika. Ztráta míče v nebezpečném prostoru totiž často znamená, že soupeř začne útočit proti obraně, která se teprve přesouvá do správného postavení. PSG tak Barceloně ukázalo, že na její rozehrávku lze útočit velmi přímočaře.
Barcelona uměla odpovědět. Jenže pokaždé musela začínat znovu
Ve druhém poločase se hosté dokázali vrátit do hry. V 55. minutě vyrovnal mladý Xavi Espart, který využil dobře připravenou akci po zapojení střídajícího Fermína Lópeze. Barcelona tím ukázala, že její útočná kvalita se neztrácí ani proti evropské špičce. Dokázala najít prostor mezi hráči PSG a vytvořit příležitost, kterou proměnila.
Jenže v 72. minutě udeřili domácí znovu. Lucas Hernández se po rohovém kopu prosadil hlavou a PSG vedlo 2:1. Ani tentokrát ale Katalánci nesložili zbraně. O sedm minut později se prosadil Yamal a vyrovnal na 2:2.
Právě v tu chvíli mohl zápas skončit remízou, která by pro Barcelonu představovala cenný výsledek. Hosté ovšem nedokázali nový stav stabilizovat. Vitinha skóroval téměř okamžitě a Fabián Ruiz následně dokončil vítězství PSG čtvrtou brankou.
Při hodnocení zápasu je důležité nepřipsat všechny inkasované góly jedinému taktickému problému. Hernández skóroval po standardní situaci, Doué využil ztrátu při rozehrávce a závěrečné góly souvisely také s únavou a špatně pokrytými prostory. Společným jmenovatelem ale byla skutečnost, že Barcelona příliš často nedokázala kontrolovat okamžiky, kdy sama neměla míč.
PSG vydrželo intenzitu déle. A to je pro Flicka nejhorší zpráva
Barcelona není týmem, který by chtěl většinu zápasu bránit hluboko na vlastní polovině. Její úspěch stojí na tempu, intenzitě a odvaze útočit i proti velmi kvalitním soupeřům. Takový styl ale vyžaduje mimořádnou fyzickou připravenost.
Pokud hráči nedokážou po ztrátě míče okamžitě reagovat, začnou mezi jednotlivými řadami vznikat mezery. Záložníci nestíhají pokrývat prostor před obranou a obránci se dostávají do situací, kdy musejí couvat proti rychlým soupeřům. PSG dokázalo podobné momenty využívat zejména v závěrečné části utkání. Pařížský tým přitom také řešil zdravotní komplikace. Ousmane Dembélé musel střídat už v první půli a Chviča Kvaracchelija opustil hřiště ve druhém poločase. Ani tyto ztráty však domácím nezabránily udržet dostatečnou útočnou intenzitu.
Barcelona naopak měla další zdravotní starosti po střídání Daniho Olma. Flick tak musí před víkendovým zápasem s Realem řešit nejen taktiku, ale také složení mužstva a fyzický stav důležitých hráčů.
Real Madrid má přesně hráče, kteří takové slabiny dokážou trestat
Nedělní El Clásico nabídne Barceloně další mimořádně náročnou zkoušku. Real Madrid disponuje rychlými hráči, kteří dokážou útočit do prostoru za obranou. Kylian Mbappé patří mezi nejlepší fotbalisty světa v načasování náběhů a využívání situací, kdy se soupeřova obrana dostane do nerovnováhy. Právě proti takovým útočníkům je velmi vysoké postavení obranné linie rizikové.
To samozřejmě neznamená, že by Flick měl před El Clásikem úplně změnit herní filozofii. Barcelona se díky ní dostala mezi nejnebezpečnější evropské týmy a umí si vytvářet příležitosti proti jakémukoli soupeři.
Potřebuje však přesněji vyhodnocovat, kdy má smysl agresivně napadat a kdy je nutné ponechat za míčem dostatečné zajištění. Důležitá může být také reakce po vlastním vstřeleném gólu. Proti PSG Barcelona dvakrát vyrovnala, ale ani jednou nedokázala utkání dostat do klidnější fáze. Pokud bude mít podobný problém proti Realu, nemusí dostat tolik příležitostí k dalšímu návratu.
Flick nemusí zahodit svůj fotbal. Musí lépe řídit riziko
PSG Barceloně ukázalo její slabiny v zápase, který nabídl čtyřicet střeleckých pokusů obou týmů dohromady. Diváci viděli mimořádně atraktivní fotbal, ale Flick bude mít při rozboru videa mnoho situací, se kterými nemůže být spokojený.
Barcelona potřebuje zlepšit organizaci po ztrátě míče, zajištění vysoko postavených obránců a schopnost zpomalit utkání ve chvílích, kdy soupeř získává převahu. Zároveň však nesmí přijít o to, co ji dělá nebezpečnou. Proti PSG dokázala dvakrát vyrovnat a vytvářela příležitosti i proti jedné z nejsilnějších defenziv Evropy. Právě hledání rovnováhy mezi útočnou odvahou a kontrolou zápasu bude před El Clásikem rozhodující.
Real Madrid si z utkání PSG s Barcelonou může odnést několik konkrétních poznatků. Katalánský tým je možné napadat při rozehrávce, hledat prostor za jeho obrannou linií a využívat chvíle, kdy se jeho hráči nestíhají vracet. Otázkou nyní je, zda Flick dokáže během několika dnů svou taktiku upravit natolik, aby stejné slabiny nemohl využít také jeho největší domácí rival.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Sky Sports – PSG 4:2 Barcelona, match report [2], Opta Analyst – PSG vs Barcelona Stats: Late Vitinha and Fabián strikes end Barça's perfect start [3], Squawka – PSG vs Barcelona: Luis Enrique's side win the high press war [4], The Guardian – Doué and Vitinha burn bright as Barcelona come unstuck against PSG [5].