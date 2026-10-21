Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

PSG ukázalo Realu, jak porazit Barcelonu. Flickův riskantní fotbal narazil těsně před El Clásikem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Barcelona byla v této sezoně neporažená. V úterý ale na hřišti Paris Saint-Germain narazila na soupeře, který dokázal její odvážný fotbal potrestat čtyřmi góly. Mužstvo Hansiho Flicka dvakrát vyrovnalo, jenže krátce po trefě Laminea Yamala na 2:2 znovu inkasovalo a nakonec prohrálo 2:4. Pařížané využívali prostor za vysoko postavenou obranou, výborně reagovali na ztráty míče a v závěru měli více sil. Pro Barcelonu přichází varování v mimořádně nepříjemnou chvíli: už v neděli ji čeká El Clásico proti Realu Madrid.
ARCHIV

ARCHIV

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 21.10.2026 08:44

Reklama
Další články z Vše o sportu
LeBron pokazil Knicks oslavu titulu. V novém dresu vyhrál, ale hlavní hvězdou byl někdo jiný
LeBron pokazil Knicks oslavu titulu. V novém dresu vyhrál, ale hlavní hvězdou byl někdo jiný
Liverpool prohrával 0:2, pak začal řádit osmnáctiletý Ngumoha. Překonal i rekord Michaela Owena
Liverpool prohrával 0:2, pak začal řádit osmnáctiletý Ngumoha. Překonal i rekord Michaela Owena

Liverpool prohrával doma s Villarrealem už 0:2, ale nakonec v Lize mistrů vyhrál 4:3. Dvěma góly se na...

Slavia vstala z mrtvých, ale evropské prokletí trvá. Kačor zachránil bod, Trpišovský má stále co řešit
Slavia vstala z mrtvých, ale evropské prokletí trvá. Kačor zachránil bod, Trpišovský má stále co řešit

Po jedenácti minutách prohrávala Slavia na hřišti Fenerbahçe 0:2. Lukáš Provod ji rychle vrátil do zápasu a...

NHL po noci: Rantanen hattrickem sestřelil Boston, Palát skóroval. McDavid rozhodl další drama
NHL po noci: Rantanen hattrickem sestřelil Boston, Palát skóroval. McDavid rozhodl další drama

Mikko Rantanen vstřelil všechny tři góly Dallasu a vítěznou brankou v prodloužení ukončil pětizápasovou...

NHL po noci: McKenna rozhodl souboj draftových hvězd, Mičkov sestřelil Colorado. Nečasův gól nestačil
NHL po noci: McKenna rozhodl souboj draftových hvězd, Mičkov sestřelil Colorado. Nečasův gól nestačil

NHL v noci na úterý nabídla čtyři zápasy a hned několik výrazných příběhů. Osmnáctiletý Gavin McKenna...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...

Všechny články tohoto autora →
Vše o sportu
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.