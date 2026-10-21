Výlov největšího středočeského rybníka komplikuje sucho

Rybáři z Rybářství Chlumec nad Cidlinou zahájili v úterý výlov Žehuňského rybníka, největší vodní nádrže Středočeského kraje s rozlohou 258 hektarů. Letošní výlov ale provází neobvyklá komplikace, a tou je sucho. Aby vůbec zajistili dostatek vody v lovišti, museli začít vypouštět sousední rybník Proudnice o rozloze 56 hektarů a jeho vodu přivádět do řeky Cidliny, která Žehuňským rybníkem protéká.
První zátah měli rybáři hotový před půl desátou dopoledne a vylovené ryby jsou podle Zajíce ve velmi dobrém stavu. Kapři dosahují průměrné hmotnosti kolem tří kilogramů a míří především na vánoční trh. Na výlovu se podílí 35 až 40 rybářů, s řidiči pak až padesát lidí. Celkem chce rybářství do čtvrtka vylovit 100 až 110 tun ryb.
Počasí ale může plány změnit. Zajíc očekává déšť, který rybáři sice zoufale potřebují, zároveň ho ale znepokojuje. „Obávám se, že jestli spadne to, co hlásí, tak by nás to mohlo i vyhnat," řekl. Třetí den výlovu proto zůstává otevřený a závisí na vývoji situace.
Problém se suchem nekončí výlovem. Voda z Proudnice bude chybět při opětovném napouštění Žehuňského rybníka. Rybáři mají navíc obavy z kvality vody v náhonu pod rybníkem, do nějž ústí čistírny odpadních vod a který protéká zemědělskou krajinou.
Nejhůře sucho dopadlo na menší rybníky určené k odchovu násadových ryb. Některé museli rybáři vylovit předčasně, aby zabránili úhynu ryb, v jiných ryby nedorostly do požadované velikosti. Menší kusy budou náchylnější k útokům predátorů, především kormoránů. Ředitel rybářství Ladislav Vacek situaci nevidí jednoduše. „Těžké obavy máme do dalších let, protože tady to sucho, to je strašná věc," řekl.
Celková letošní produkce rybářství by přesto mohla dosáhnout 1 080 až 1 105 tun tržních ryb. Velké rybníky sucho zasáhlo méně než menší nádrže. Rybářství Chlumec nad Cidlinou hospodaří na zhruba 1 700 hektarech vodních ploch ve čtyřech krajích.
Sucho se promítlo i do cen. Od října rybářství zdražilo kapry na sádkách o pětinu na 118 korun za kilogram. Předchozí cenu přitom drželo čtyři roky.
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