Odešla jen v pyžamu a telefon nechala doma. Police hledá pohřešovanou ženu

Odešla jen v pyžamu a telefon nechala doma. Police hledá pohřešovanou ženuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Odešla jen v pyžamu a telefon nechala doma. Police hledá pohřešovanou ženuZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 21.10.2026 07:33
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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