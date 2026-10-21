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Odešla jen v pyžamu a telefon nechala doma. Police hledá pohřešovanou ženu

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Kateřina Prášková odešla z místa svého přechodného bydliště v Českých Budějovicích v úterý ráno a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Mobilní telefon nechala doma. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání.
Odešla jen v pyžamu a telefon nechala doma. Police hledá pohřešovanou ženu

Odešla jen v pyžamu a telefon nechala doma. Police hledá pohřešovanou ženu

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 07:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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