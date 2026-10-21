Těžební společnost poslala obcím na Mostecku sto milionů

Těžební společnost Severní energetická ze skupiny Sev.en Česká energie miliardáře Pavla Tykače začala vyplácet obcím na Mostecku finanční dary z úspory vzniklé změnou způsobu rekultivace hnědouhelného lomu ČSA. Sto milionů korun již putovalo příjemcům, další platby následují tento týden.
Těžba v lomu ČSA skončila v roce 2024. Ministerstvo životního prostředí schválilo místo původně plánované technické rekultivace přírodní způsob, kdy část plochy zarůstá a zaplavuje se vodou. Báňský úřad loni v září schválil rozpuštění části vytvořené rezervy, protože nový plán vyšel o miliardu korun levněji. Manažer skupiny Sev.en Luboš Pavlas vyčíslil celkovou úsporu na 470 milionů korun. Část připadne státu formou daně a pozemků, na nichž byla vyhlášena národní přírodní památka. Zbývajících přibližně 213 milionů korun firma určila regionu.
Původně chtěla Severní energetická peníze distribuovat přes Státní fond životního prostředí, od záměru však na začátku srpna ustoupila a rozhodla se jednat přímo s obcemi. Kolem celé věci se vedou spory o výši uspořené částky a situací se zabývá také Národní centrála proti organizovanému zločinu, jak v polovině srpna informoval Deník N.
Z dosud vyplacených darů získala Vysoká Pec 50 milionů korun na výstavbu základní školy a Vrskmaň stejnou částku na dům s byty s pečovatelskou službou. Tento týden odešle firma dar Mostu, který 50 milionů hodlá vložit do podpory výstavby vysokoškolského kampusu v centru města. Příští týden peníze dorazí Svazku obcí v regionu Krušných hor, jenž za ně vybuduje elektronický informační a varovný systém pro síť horských komunikací.
O dalším větším příjemci v řádech desítek milionů korun bude rozhodnuto do konce října. Zbývající prostředky rozdělí firma neziskovým organizacím a spolkům prostřednictvím grantového programu, v němž žádost podalo bezmála sedm desítek subjektů. Mezi žadateli převažují sportovní kluby, organizace zajišťující sociální a zdravotnické služby a kulturně společenské spolky.
Horní Jiřetín, ležící v bezprostředním sousedství lomu, se na seznamu obdarovaných obcí samostatně neobjevuje. Firma vyhověla výzvě starostky Litvínova Kamily Bláhové z ANO a jako příjemce zvolila svazek obcí sdružující jedenáct členů včetně Horního Jiřetína a Litvínova. Grant nemohou čerpat města, politické strany ani jednotlivci, o přidělení rozhoduje grantová komise. Pavlas shrnul situaci slovy: „Po nezbytných administrativních a schvalovacích procesech, které trvaly pouhý měsíc, jsme už první dary vyplatili a další budou následovat."
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