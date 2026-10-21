5 věcí v jídelně, které podle designérů strašně hyzdí Čechům prostor

U jídelního stolu se rodina schází nejčastěji, a přesto se jeho okolí zařizuje spíš narychlo a podle toho, co se zrovna vejde. Interiéroví designéři přitom znají několik drobností, které dokážou pokazit dojem z celé místnosti. Shodují se na nich napříč zeměmi, a jejich rady se proto hodí do panelákové kuchyně s jídelním koutem stejně dobře jako do rodinného domu.
Světlo, které místo pohody oslňuje
Nejvíc atmosféry umí jídelně vzít špatně pověšené svítidlo. Lampa vytažená až ke stropu přestane stůl opticky vymezovat a místnost pak nemá jasný střed. Stínidlo spuštěné těsně nad talíře zase zasahuje do zorného pole a s protějškem se přes stůl hůř povídá. Rozumná výška je taková, aby lampa nikomu nesvítila přímo do očí.
Druhou častou chybou je spoléhat na jedinou stropní lampu. Když jídelnu večer osvětluje jen ona, působí místnost spíš jako čekárna u lékaře. Světlo je lepší rozložit do více míst a výšek, třeba podsvícenou policí s knihami nebo světelným řetězem na parapetu, a hlavní lampu nad stolem připojit na stmívač. Večer pak stačí jas trochu ubrat a obyčejná večeře hned působí slavnostněji.
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Chyba Co způsobí Co pomůže Svítidlo visí příliš vysoko Stůl přestane být opticky středem místnosti Výška, při které lampa nikomu nesvítí přímo do očí Svítidlo visí příliš nízko Stínidlo překáží ve výhledu na protějšek Výška, při které lampa nikomu nesvítí přímo do očí Jediná stropní lampa Jídelna večer připomíná čekárnu Světlo rozložené do více míst a výšek, hlavní lampa na stmívači Stůl, kolem kterého se nedá projít
Stůl v jídelně obvykle zabere víc podlahy než cokoli jiného. Příliš mohutná deska pak určuje, kudy se bude chodit a kolik místa zbude na židle. Poznáte to třeba při servírování, kdy s horkým hrncem v rukou kličkujete mezi opěradly. Mezi hranou stolu a stěnou se proto počítá zhruba s 80 centimetry, jinak se ze židle pohodlně nevstane.
Mezi hranou stolu a stěnou je potřeba nechat dost místa, aby se dalo pohodlně vstát ze židle i projít kolem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pozornost si zaslouží i to, co je schované pod deskou. Nohy zapuštěné hlouběji pod stůl zaberou místo, kam by se jinak zasunula židle, a u desky, která by plochou bohatě stačila, se pak usadí méně strávníků. Ať už ke stolu vyberete jakékoli židle, vyzkoušejte si celou kombinaci v prodejně vsedě, ještě než za ni zaplatíte.
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Na umístění záleží také. Když stůl stojí na trase, kterou domácnost denně používá k přesunům po bytě, klidné posezení se nekoná, protože se kolem neustále někdo protahuje.
Koberec, o který zakopávají židle
Americké designérské studio Havenly sepsalo přehled chyb, se kterými se v jídelnách setkává, a koberec v něm skončil na prvním místě. Většinou jde o velikost. Běžně se stává, že koberec přesahuje desku stolu jen o pár centimetrů a zadní nohy židlí při každém odsunutí sklouznou na holou podlahu.
Kvůli tomu:
se židle při sezení houpe, se okraj koberce pod nohami židlí shrnuje a kroutí, židle při zasouvání drhnou o jeho hranu. Přečtěte si také: Kuchařky ze závodních jídelen to dělají desítky let. Svíčková díky 1 kroku nikdy nezhořkne
Správnou velikost si snadno ověříte sami. Odsuňte židli tak, jako byste z ní vstávali, a podívejte se, kam dosáhnou její zadní nohy. Koberec by měl sahat ještě o kus dál.
Sestava z jednoho katalogu
Stůl, šest židlí a komoda v úplně stejném dekoru vypadají na první pohled uspořádaně. Designéři ale takové sady příliš nedoporučují, protože místnosti berou osobitost a dělají z ní spíš výstavní kout prodejny.
Zajímavější výsledek dá, když se jednotlivé kusy od sebe liší materiálem i tvarem. K masivnímu dubovému stolu se dají přidat lehké kovové nebo čalouněné židle, případně na jednu stranu lavice. Taková jídelna působí obydleně a prozradí něco o lidech, kteří v ní jedí.
Přečtěte si také: Řezník radí Čechům. Udělejte s vepřovou pečení tuhle 1 věc před pečením a nikdy nebude suchá Židle z různých materiálů a lavice u jednoho stolu dodají jídelně osobitost, kterou jednotná sada z katalogu nemá. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Stůl jako odkladiště všeho
Poslední chyba se vkrádá nenápadně. Deska stolu se postupně zaplní vším, co člověk zrovna odloží při cestě kolem, od účtenek přes klíče až po krabice od zásilek. Zavalený stůl pak přestane sloužit tomu, k čemu ho máte, a ke společnému jídlu už neláká.
Řešením je najít věcem jiné místo, třeba košík v předsíni nebo zásuvku v komodě. Na stole pak zůstane jen to, co tam opravdu patří, a místnost hned působí vzdušněji.
Zdroje: https://www.apartmenttherapy.com/dining-room-lighting-mistake-37338169, https://www.livingetc.com/advice/dining-room-mistakes-to-avoid, https://www.homesandgardens.com/interior-design/small-dining-room-mistakes, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-jak-na-to-jak-chytre-zaridit-byt-podle-ergonomickych-pravidel-40241090, https://www.estav.cz/cz/9764.kuchyne-a-jidelna-do-milimetru-na-jake-rozmery-dat-pozor-pri-planovani-srdce-bytu, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jidelna-u-ktere-rodina-opravdu-sedi-27862.html, https://havenly.com/blog/dining-room-design-mistakes