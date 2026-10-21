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Pobodání před plzeňským nádražím vyšetřuje policie jako pokus o vraždu

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Krátce po půl čtvrté ráno ve středu zasahovala policie a záchranáři před hlavním vlakovým nádražím v Plzni. Muž bez domova tam měl několikrát bodnout…
Plzeň_hlavní_nádraží,_hlavní_vchod_2026

Plzeň_hlavní_nádraží,_hlavní_vchod_2026

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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