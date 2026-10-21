Tato květina pokryje zahradu až do prosince skvostnou jasnou modří. Češi ji téměř neznají

Rostlina dorůstá do výšky 120 až 200 centimetrů. Její tenké čtyřhranné stonky se pod tíhou květů pohupují ve větru a okolo se neustále ozývá bzukot. Včely se na ní podle zkušeností pěstitelů doslova tísní.
Kvete od srpna až do prvních podzimních mrazíků, tedy často do října nebo listopadu. Pochází z vlhkých luk a břehů vodních toků na druhé straně Atlantiku. A právě tady se skrývá háček, na kterém ztroskotá spousta zahrádkářů.
Proč název svádí k chybě
Český název nasvědčuje tomu, že rostlina miluje bahno a stojatou vodu. Mnoho lidí ji proto zasadí do podmáčeného kouta, kde se voda drží celé měsíce. Je to ale omyl, který bývá pro květinu osudný.
Během sezóny sice potřebuje dostatek vláhy, ale kořeny vyžadují propustnou půdu. V nepropustném, trvale mokrém prostředí zahnijí překvapivě rychle.
Druhé úskalí přichází s chladem. Rostlina snese jen krátkodobý pokles na −7 až −10 °C, což odpovídá RHS zóně 8. Nejhorší je kombinace mrazu a těžké, přemokřené země.
Lze ji pěstovat i v nádobě
Řeč je o šalvěji bažinné (Salvia uliginosa Benth.), která patří do čeledi hluchavkovitých a pochází z jižní i východní Brazílie, Uruguaye a severovýchodní Argentiny.
Na rozdíl od běžné šalvěje není suchomilná, a tak nevydrží na stejném místě spolu s dalšími teplomilnými bylinkami. Jak jsme uvedli, potřebuje půdu sice propustnou, ale zároveň i dostatečně zavlažovanou. Při příchodu prvních mrazíků je vhodné zakrýt ji mulčem nebo chvojím, aby přes zimu neumrzla.
Bydlíte-li v chladnější lokalitě, bude lepší, když šalvěj bažinnou budete pěstovat jako přenosnou rostlinu v nádobě:
V květnu vysaďte sazenici do 15litrového květináče s propustným substrátem a drenáží z keramzitu. Umístěte ji na plné slunce a přes léto ji vydatně zalévejte.
Od srpna do října vytvoří až 1,5 metru vysoké stvoly s nebesky modrými květy. Koncem října, před mrazy pod −5 °C, stonky seřízněte a nádobu přeneste do chladné světlé místnosti s teplotou 5 až 8 °C, třeba do skleníku nebo na verandu.
Přes zimu zalévejte jen minimálně a ve druhé polovině května šalvěj vraťte ven. Díky tomu o ni nepřijdete a každý podzim vám znovu rozzáří zahradu.
Zdroje článku: Salvia uliginosa | bog sage, dumazahrada.cz, sita.sk, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková