Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tato květina pokryje zahradu až do prosince skvostnou jasnou modří. Češi ji téměř neznají

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Podzim bývá na zahradě tichý. Trvalky pomalu žloutnou, záhony ztrácejí barvu a v trávě se objevují první ranní mlhy. Právě tehdy se na jednom místě rozsvítí nebesky azurová barva, která nemá v českých záhonech obdoby.
Tato květina pokryje zahradu až do prosince skvostnou jasnou modří. Češi ji téměř neznají

Tato květina pokryje zahradu až do prosince skvostnou jasnou modří. Češi ji téměř neznají

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 08:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
90 000 Kč měsíčně a stačí školení od úřadu práce. V této profesi zoufale chybí pracovníci
90 000 Kč měsíčně a stačí školení od úřadu práce. V této profesi zoufale chybí pracovníci
Kámen v poušti vypadá, jako by ho někdo rozřízl laserem. Vědci nenacházejí vysvětlení
Kámen v poušti vypadá, jako by ho někdo rozřízl laserem. Vědci nenacházejí vysvětlení

Představte si žhavou pustinu, kde se široko daleko nic nehýbe. A pak se před vámi objeví obrovský...

Češi vykopávají z chodeb dlažby. Vrací se krytina z ČSSR, která hřeje a tlumí zvuky
Češi vykopávají z chodeb dlažby. Vrací se krytina z ČSSR, která hřeje a tlumí zvuky

Ještě nedávno by ji mnozí považovali za přežitek z bytů svých rodičů a prarodičů. Dnes se znovu dostává do...

Vikinský meč předběhl dobu o 800 let. Nese záhadný nápis
Vikinský meč předběhl dobu o 800 let. Nese záhadný nápis

Čepel, která se nesmí zlomit, nesmí se otupit, a přitom nesmí být těžká jako kus pluhu. Zdá se to být...

Banky apelují na klienty. Vyberte peníze a schovejte doma. Zveřejnily přesnou částku
Banky apelují na klienty. Vyberte peníze a schovejte doma. Zveřejnily přesnou částku

Co když přestane fungovat elektřina, internet a s nimi i platby kartou? Zahraniční centrální banky...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.