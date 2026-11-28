Olga Lounová poprvé veřejně přiznala, že je zadaná v červenci 2021. Na otázku, kdo je její partner, odpověděla stručně: o tom až do svatby mluvit nebude. VIPŽivot zaznamenal, že na poměry českého šoubyznysu partnera utajovala překvapivě dlouho. Až po více než roce zpěvačka vydala klip k písni Patříme k sobě, a v něm po jejím boku stanul muž, kterého do té doby znal hlavně český mládežnický hokej. Jan Kregl. Trenér, manažer, člověk, který média nepotřebuje, ale ani se jim aktivně nevyhýbá. Jen si vybírá, ke kterým mikrofonům přistoupí.
Odhalení v jednom tahu
Videoklip Patříme k sobě, o kterém psal iDNES, fungoval jako dvojitý coming out. Lounová v něm oznámila těhotenství i identitu partnera najednou. Načasování nebylo náhodné. V listopadu 2022 už Super.cz psal, že je s Kreglem tři roky šťastně zadaná. To znamená, že vztah začal zhruba v roce 2019, a tři roky zůstal zcela mimo veřejný prostor. Kdo sledoval její předchozí vztah s Xindlem X, chápe ten kontrast okamžitě. S hudebníkem Ondřejem Ládkem tvořila veřejnou dvojici ve všech rovinách: společný hit Láska v housce, společné koncerty, společné rozhovory. Jejich rozchod v roce 2011 byl mediální událost.
Kregl je neznámé jméno pro šoubyznys, ale v hokejovém prostředí je to etablovaná postava. Na oficiálním webu Rytířů Kladno figuroval jako generální manažer mládeže a šéf Hokejové školy. Už v roce 2015 vedl kladenský mladší dorost. V lednu 2024 vystoupil na Českém rozhlase Dvojka jako host pořadu o práci s mladými hokejisty; mluvil otevřeně, konkrétně, bez jakéhokoli náznaku, že by se veřejnosti bál. Dnes je hlavním trenérem Engineers Prague v Univerzitní hokejové lize a současně externím pracovníkem Katedry sportovních her na FTVS Univerzity Karlovy.
Rodina jako logistická operace
Když Lounová loni závodila na Rallye Dakar s kojenou dcerou, vypadalo to jako šílenství. Ve skutečnosti to byla precizně naplánovaná operace. Děti nesměly do bivaku, takže po každé etapě jezdila zhruba hodinu na hotel kojit a ráno se vracela zpět závodit. S ní cestoval partner i širší rodina. Sama později řekla, že první Dakar po porodu byl náročnější než porod samotný. Kreglova reakce na nabídku dalšího Dakaru? „O tom nechci slyšet.“ Pět slov, která říkají víc než jakýkoli rozhovor o vztahové dynamice.
Směs obav o bezpečnost a pragmatického pohledu muže, který ví, co závodění s dvěma malými dětmi v rodině znamená logisticky. V běžném provozu roku 2026 vypadá jejich systém takto: Jan večer hlídá, pomáhají babičky, občas nastupuje chůva. Už po první dceři Lounová nastavila model „dítě jede se mnou“; na koncertech měla miminko v kočárku a babičku za pódiem, po vystoupení se k němu vracela. Kregl v tomto modelu nefunguje jako celebrita po jejím boku, ale jako organizační páteř čtyřčlenné domácnosti.
Lounová porodila první dceru v jednačtyřiceti, druhou letos 4. ledna ve třiačtyřiceti. Obě těhotenství proběhla přirozeně, přestože si ve dvaatřiceti nechala zmrazit vajíčka. Tehdy to vysvětlovala pragmaticky: práce, partner, který děti nechtěl, nejistota spojená se závoděním. Aktuálně říká, že vajíčka by ráda darovala, pokud by to legislativa umožnila. Na otázku, jestli plánuje třetí dítě, Lounová v červenci odpověděla, že ne, ale kdyby přišlo, nebránila by se. Sama svůj vztah s Kreglem popisuje jednoduše: „Byla jsem připravená založit rodinu a hlavně jsme si sedli.“ On je plánovací typ, ona spontánní. Doplňují se.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová