Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) chystá od 13. prosince rozsáhlé změny v městské hromadné dopravě. Termín není náhodný, změny jízdních řádů se spouštějí společně s celostátními úpravami vlakové a autobusové dopravy. Cílem je efektivnější a úspornější provoz, posílení vytížených tras a nasazení kapacitnějších vozidel tam, kde je o ně zájem.
Nejvýraznější posílení pocítí cestující na sídlišti Jižní Svahy. Ve špičce tam bude spoj jezdit každé tři až čtyři minuty. Mezi Prštným a Příční, tedy v širším centru Zlína, se interval ve špičce zkrátí na pět minut, o víkendu pak na deset minut. Vedoucí dispečer DSZO Jan Tesař k tomu uvedl, že všechny linky jsou nově koncipovány tak, „aby se nikde v síti MHD spoje nesjížděly", proto dostane většina spojů posunuté odjezdy o několik minut.
Kompletní revizí projdou trasy trolejbusových linek 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 a autobusové linky 32. Vzniknou dvě zcela nové linky, trolejbusová 16 a autobusová 34. Rozroste se také trolejová síť. Troleje nově dovedou do zastávky Zimní stadion, kde trolejbusová linka 14 nahradí dosavadní autobusovou linku 32. V Otrokovicích se trať prodlouží až po zastávku Nadjezd, což umožní nasadit v této části města více bezemisních trolejbusů. Linka 55 bude napříště vedena jako trolejbusová, protože většinu jejích spojů budou zajišťovat právě trolejbusy. Posilovat se bude rovněž provoz na filmové ateliéry.
Ředitel DSZO Josef Kocháň vysvětlil, že změny vycházejí z dlouhodobých provozních poznatků a nově také z dat ze sčítacích rámů instalovaných v nových vozidlech. Spolu s úpravou sítě se změní podoba zastávkových jízdních řádů i plán celé sítě. Cestující navíc získají aplikaci DSZO SPOJE pro chytré telefony schopnou vyhledávat spojení i bez připojení k internetu.
Ještě před prosincovými změnami vypraví DSZO vánočně vyzdobené trolejbusy. Do ulic Zlína vyjedou poprvé v pátek 27. listopadu a jezdit budou až do 6. ledna.
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