Každý všední den před polednem vyrazily do ulic tisíce lidí s kovovými kastrůlky staženými pružným třmenem. Třípatrový hliníkový jídlonosič představoval spolehlivý způsob, jak teplé závodní jídlo bezpečně dopravit domů.
Před polední pauzou se chodby závodních jídelen zaplnily lidmi s prázdnými soupravami nádob v rukou. Lidé si prázdné kastrůlky nosili ráno do zaměstnání zabalené v utěrce nebo uložené v síťovce. Školáci po vyučování vyzvedávali dotované obědy na papírové stravenky pro nemocné příbuzné a důchodci spěchali pro teplou stravu ze závodů, kde dříve pracovali. Kuchařky za pultem pracovaly s neuvěřitelnou rychlostí. Jedním pohybem velké naběračky vpravily polévku do spodní části, do další misky přistála hustá omáčka se čtyřmi knedlíky a nahoru putovala sladká tečka v podobě kynuté buchty.
Papiňák budil strach v každé kuchyni. Tuhé maso přesto uvařil za chvilku
Závodní kuchyně vařily vydatné pokrmy ve velkém objemu, přičemž v domácnostech hospodyně s oblibou využívaly
tlakový hrnec papinák na rychlé dušení hovězího masa i silných vývarů.
Zajištění hromadného stravování pracujících a distribuce teplých pokrmů představovalo důležitý prvek sociální politiky dvacátého století. Mezinárodní standardy podnikového stravování a zázemí závodních vývařoven dlouhodobě sleduje organizace
International Labour Organization, která zkoumá vliv teplé stravy na produktivitu práce. Historii nošení jídel v kastrůlkách a proměnu dělnických zvyklostí uchovává německé LVR Industriemuseum, jehož sbírky ukazují vývoj vícepatrových nádob. Zásady bezpečné přepravy hotových pokrmů a rizika spojená s jejich postupným chladnutím vymezuje zdravotnická agentura World Health Organization. Odborná pravidla hygieny a ochrany potravin před vnější kontaminací při převozu detailně stanovuje rovněž organizace Food and Agriculture Organization, která zdůrazňuje nutnost důkladného mytí všech přepravních nádob. Jednotlivé misky do sebe přesně zapadaly, přičemž spodní díl byl určený na polévku a horní patra nesla přílohu s masem. Tři poschodí chutí a rovnováha v přeplněném autobuse
Dopravit plný jídlonosič z jídelny domů vyžadovalo obratnost zkušeného akrobata. Plechová víčka mezi jednotlivými patry sice těsnila díky vyvýšenému osazení, ale gumové těsnění u levnějších modelů chybělo. Prudký pohyb v přeplněném autobuse nebo na schodech mohl způsobit, že horká gulášová polévka vystříkla ven a zamastila kalhoty. Tenký hliník navíc okamžitě vedl teplo, takže celá sestava pálila do dlaní a lidé si držadlo často omotávali kapesníkem. Každý krok po městě provázelo charakteristické tiché cinkání hliníkových stěn a vůně teplého oběda.
Kromě teplého hlavního chodu se v horním patře často objevoval jablečný kompot, který připomínal známé
domácí zavařování ovoce do sklenic s červenou gumičkou. Plechové a smaltované kastrůlky patřily k běžné výbavě evropských dělnických rodin po celé dvacáté století. Ohřívání ve vodní lázni a poctivé drhnutí hliníku
Když se rodina sešla u stolu až odpoledne, musel se vychladlý oběd znovu ohřát. Mikrovlnné trouby tehdy v domácnostech neexistovaly, proto hospodyně postavily kastrůlek přímo do širokého kastrolu s vroucí vodou. Pára jídlo prohřála rovnoměrně bez připálení omáčky na dno tenkého hliníkového plechu.
Po jídle čekala strávníky očista mastných stěn horkou vodou se saponátem. Společné stolování z jídlonosičů doplňovaly o víkendech svátečnější studené mísy a
poctivé obložené chlebíčky s vlašským salátem, které tvořily protipól každodenní závodní stravě.
Celá kuchyně voněla octem a sklenice stály všude. Takhle vypadalo zavařování za socialismu Srovnání klasického jídlonosiče a moderních krabiček
Vlastnost Klasický hliníkový jídlonosič Moderní krabičky na jídlo Materiál nádob Tažený potravinářský hliník nebo smaltovaný plech Plastové polypropylenové dózy nebo zatavené fólie Konstrukční řešení Vertikální patrový systém s přítlačným třmenem Samostatné oddělené krabičky uložené do tašky Ohřev pokrmu Přímý ohřev na plotně nebo ve vodní lázni Rychlý ohřev v mikrovlnné troubě Životnost obalu Desítky let každodenního používání v rodině Krátkodobé použití nebo jednorázový plast Časté otázky o retro jídlonosičích
České chlebíčky vznikly už před první světovou válkou. Za socialismu se staly klasikou lahůdkářství Proč se polévka dávala vždy do nejspodnější misky?
Spodní poloha tekutiny snižovala těžiště celé soustavy a zajišťovala lepší stabilitu při chůzi. Navíc teplá polévka ode dna prohřívala patra nad sebou a udržovala hlavní chod déle teplý.
Jak se jídlo v hliníkovém nosiči doma správně ohřívalo?
Nejčastěji se miska vložila do hrnce s trochou vody na sporáku. Ohřev parou byl šetrný a zabránil připálení omáček k tenkému dnu, které hrozilo při přímém kontaktu s plotýnkou.
Mohl hliníkový jídlonosič do moderní myčky nádobí?
Hliníkové nádobí do myčky nepatří, protože agresivní mycí tablety způsobují silnou oxidaci kovu. Povrch by zčernal a začal pouštět tmavý prach, proto se kastrůlky myly pouze ručně.
Zdroje fotografií Kovový třípatrový jídlonosič s uzamykacím rámem: Nipunbayas / Wikimedia CC BY SA 3.0 Rozložený jídlonosič s jednotlivými patry a víčky: Hannes Grobe / Wikimedia CC BY 3.0 Historická muzejní expozice smaltovaných jídlonosičů: Claus Ableiter / Wikimedia CC BY SA 3.0