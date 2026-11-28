V neděli v 18:00 ve Zlíně povede Spartu poprvé muž, který chce, aby jeho tým „napadal soupeře, byl co nejvíc na míči, hrál rychle dopředu a vytvářel hodně šancí“. Jednapadesátiletý Nor Ronny Deila podepsal víceletou smlouvu a do práce se pustil okamžitě, dva dny po evropské prohře 2:4 s AZ Alkmaar. Fanoušci se mohou dočkat živější Sparty s jasnějším herním rukopisem. Automaticky bezpečnější ale nebude. Rozhodovat nebude počet přihrávek, ale to, jestli tým zvládne hrát odvážně a po ztrátě míče se přitom nerozsypat.
Míč dopředu, ne do stran
Deila přichází do klubu, který podle ČT sport vyhrál z posledních deseti soutěžních zápasů jediný, na Slavii ztrácí 13 bodů a vypadl z poháru. Podle oficiálního oznámení
Sparty má za sebou šest trofejí ze tří zemí, mimo jiné tituly s Celticem a MLS Cup s New York City FC. Postupně vedl Strømsgodset, Celtic, Vålerengu, NYCFC, Standard Lutych, Club Brugge, Al Wahdu, Atlantu United a naposledy Maccabi Tel Aviv.
Jeho fotbal se dá popsat poměrně přesně. Základem bývá rozestavení 4-2-3-1, které se bez míče mění na 4-4-2. Klíčovou roli hraje dvojice středních záložníků: ve výstavbě rotují, berou si míč pod tlakem a hledají okamžik pro progresivní přihrávku nebo pro vedení míče přes linii. Krajní obránci stojí vysoko a na křídlech se hledají souboje jeden na jednoho.
Pro Spartu je to výrazná změna. Taktická analýza
Livesportu postavená na datech Opty upozorňuje, že Deila nebude chtít jen bezpečné přihrávky do stran, které jsou u letenského týmu často vidět. Priskeho mistrovská Sparta stála na rozestavení 3-4-3, disciplinovaném presinku, pastích u postranní čáry a jasně rozdělených osobních úkolech. Intenzita bez míče tedy zůstane. Změní se struktura a hlavně odvaha s míčem. Lutych a Bruggy: dvě tváře stejného stylu
Nejlepší představu o tom, co Spartu čeká, dávají Deilova belgická angažmá. Každé ukazuje jinou stránku jeho fotbalu.
Ve Standardu Lutych v sezoně 2022/23 fungoval jeho fotbal nadějně. Podle
Opta Analyst šlo o stabilní, byť neokázalý ročník: sedmé místo a 58 gólů, nejlepší průměr na zápas od sezony 2013/14. Standard měl podle analýzy Livesportu nejvyšší očekávané góly (xG) po driblinkových akcích v celé soutěži. Sázka na hráče, kteří obejdou soupeře, se tedy vyplácela.
Stejná sezona ale ukázala i odvrácenou stranu. Ve 38 zápasech dostal Standard 11 červených karet, nejvíc v lize, a ve žlutých skončil druhý. Agresivita bez míče tu přerostla v nedisciplinovanost.
V Bruggách se obraz otočil. Deila nastoupil v květnu 2023 a v březnu 2024 skončil. Klub podle agentury AP odchod zdůvodnil „podprůměrnými výsledky a neuspokojivou úrovní hry“. Data citovaná Livesportem ukazují konkrétní slabinu: tým si šance vytvářel, ale po dlouhých kombinačních sekvencích dal jen dva góly a z přímých útoků jediný. Systém dovedl hráče do nebezpečných míst. Poslední přihrávka a zakončení už nepřišly.
Sparta tenhle problém zná. Proti AZ vedla 2:0, Hoever trefil tyč, a přesto odcházela poražená.
Tři druhy rizika
Deilův přístup nese rizika na hřišti, v kádru i mimo trávník.
Herní riziko. Vysoko postavení krajní obránci a agresivní presink otevírají prostor za obranou. Model počítá s tím, že vystoupí krajní obránce a prostor za ním zajistí stoper nebo defenzivní záložník. Když presink selže nebo soupeř rychle přenese hru na druhou stranu, vznikne díra mezi krajním obráncem a křídelníkem. Livesport ji označuje za hlavní slabinu celého stylu. Stačí, aby jeden hráč vystoupil pozdě a zbytek týmu nezareagoval.
Zápas s AZ ukázal obě strany najednou. První gól vstřelil Brunes po centru Mercada. Druhý přišel po presinku, když Vydra posílal míč do prázdné branky. Pak se obraz hry změnil a Sparta inkasovala čtyřikrát. Evropská úroveň špatně načasovaný tlak trestá nemilosrdně.
Kádrové riziko. Intenzivní fotbal vyžaduje hloubku kádru. Dlouhodobě zranění Emmanuel Uchenna a Magnus Kofod Andersen nefigurovali ani na podzimní evropské soupisce. Kdo nemá na lavičce kvalitní náhradníky, tomu fyzicky náročný styl v hustém programu rychle dojde.
Reputační riziko. Podle norských a švédských médií si Deila loni v květnu vzal v Maccabi Tel Aviv okamžitou pauzu z osobních důvodů. Aftonbladet tehdy psal o vyšetřování kvůli údajnému sexuálnímu obtěžování taxikářky. Deila se podle listu omluvil za slova, která ženu urazila, vinu ale nepřiznal a vyšetřování bylo v rané fázi. Konečný právní závěr veřejně známý není. Pro klub, který potřebuje klid, jde přesto o téma, které se může kdykoli vrátit. Kdo do systému zapadne a kdo chybí
Deila se ke konkrétním hráčům Sparty zatím nevyjádřil. Z požadavků jeho systému a ze současné soupisky se ale dají typové role odvodit.
Role v Deilově systému Kdo se typově nabízí Možná slabina Křídla a útok z krajů Mercado, Alcócer, Jurásek Proměňování šancí Ofenzivní krajní obránci Grimaldo, Ryneš, Hoever Návraty do obrany Střed pro rotace a progresi Karabec, Irving, Mannsverk, Vydra Odolnost proti presinku
Potíže můžou mít podle nás méně dynamické nebo zkušenější profily v obranných rolích, například Kadeřábek či Zelený. Systém po nich chce opakované sprinty nahoru a dolů i bránění velkých prostorů. Stejně tak stopeři zvyklí bránit v kompaktním bloku, pokud je Deilův model bude častěji nechávat v otevřeném prostoru.
Livesport předpokládá, že Sparta v zimě změní typologii hráčů. Z logiky Deilova modelu vychází, že by šla po čtyřech profilech:
dynamický krajní obránce, který zvládne vysoké postavení i rychlý návrat, střední záložník odolný proti presinku, který umí otočit hru, křídelník s driblinkem a dobrým rozhodováním ve finální třetině, útočník nebo ofenzivní hráč s produktivním náběhem do šestnáctky.
Poslední bod je nejdůležitější. Deilovy týmy se do nebezpečných míst dostávají. Bez hráče, který šance promění, ale zůstane i Sparta jen u hezkých akcí.
Kabina dřív než taktika
Deilova největší přednost možná nespočívá v taktice. Když ho v roce 2020 angažovalo NYCFC, sportovní ředitel David Lee zdůrazňoval, že vyniká v budování kultury a prostředí. Deila sám v klubovém
rozhovoru NYCFC mluvil o disciplíně, pospolitosti, bezpečí a důvěře. Při příchodu do Lutychu sliboval „kulturu úsilí a vítězství“.
Sparta tohle potřebuje snad víc než nové rozestavení. Patrik Vydra po prohře s Libercem otevřeně přiznal nízké sebevědomí, špatnou náladu a nutnost držet spolu. Tým bez důvěry nebude riskovat přihrávku dopředu pod tlakem. Zahraje ji raději do strany.
Kolik času Deila dostane, nikdo neřekl. Podle nás se vyšší presink, větší odvaha v progresi a aktivnější kraje můžou objevit během několika zápasů. Stabilita ve výstavbě, zajištění po ztrátě a efektivita v zakončení spíš během týdnů až měsíců. V New Yorku přišel MLS Cup až ve druhé sezoně. Do přechodného období Deila vstupuje s asistentem Kennethem Dokkenem, do konce podzimu mu pomáhají ještě Lukáš Bláža a trenér standardních situací Jan Blažíček.
Deila nepřichází jako kouzelník na okamžitý obrat. Jeho přínos se ukáže podle toho, jestli Sparta podloží jeho agresivní principy správnými hráči a disciplínou bez míče. Ve Zlíně fanoušci poznají hlavně energii. O tom, jestli z ní bude systém, se rozhodne v zimním přestupovém období.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl