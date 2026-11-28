Nadýmání je běžný problém, který sice nemusí být nijak zvláště nebezpečný, ale nepříjemný rozhodně je. Někdy pomohou jednoduché změny, jindy je však potřeba navštívit lékaře.
K nadýmání břicha dochází, když je gastrointestinální trakt naplněn vzduchem nebo plynem. Většina lidí popisuje nadýmání jako pocit plného, napjatého nebo nafouknutého břicha. Může být také oteklé, tvrdé a bolavé.
Nadýmání je často doprovázeno bolestí, nadměrnou plynatostí, častým říháním nebo bubláním či kručením v břiše. Nadýmání břicha může narušovat vaši schopnost pracovat a účastnit se společenských nebo rekreačních aktivit, říká doktorka Michele Cho-Dorado. Naučte se ho řešit. Proč se cítíte nafouknutí?
Plynatost je nejčastější příčinou nadýmání, zejména po jídle. Plyn se hromadí v trávicím traktu, když
se nestrávené jídlo rozloží nebo když polykáte příliš mnoho vzduchu. Každý polyká vzduch, když jí nebo pije, ale někteří lidé mohou spolknout více než jiní, zvláště pokud: jí nebo pijí příliš rychle, žvýkají žvýkačku, kouří, nosí volné zubní protézy.
Říhání a plynatost jsou dva způsoby, jak polknutý vzduch opouští tělo. Opožděné vyprazdňování žaludku, pomalý transport plynů, může kromě hromadění plynů také způsobit nadýmání a roztažení břicha.
Změny životního stylu
V mnoha případech lze příznaky nadýmání břicha zmírnit, nebo jim dokonce zabránit přijetím několika jednoduchých změn životního stylu, jako je ztráta několika přebytečných kil, pokud máte nadváhu. Také se vyhnete polykání příliš velkého množství vzduchu.
vyhněte se žvýkačkám, omezte příjem sycených nápojů, vyhněte se potravinám, které způsobují plynatost, jako je zelenina z čeledi zelí, sušené fazole a čočka, jezte pomalu a nepijte brčkem, používejte mléčné výrobky bez laktózy, zvyšte příjem probiotik pro obnovení zdravých střevních bakterií. Fotografie: Freepik Kdy je třeba k lékaři
Poraďte se se svým lékařem, pokud změny životního stylu a dietní zásahy nezmírní nadýmání břicha. Jestliže váš lékař zjistí lékařskou příčinu vašeho nadýmání, může vám doporučit lékařské ošetření.
Léčba může vyžadovat antibiotika, antispasmodika nebo antidepresiva, ale samozřejmě záleží na vašem zdravotním stavu. Pokud je nadýmání doprovázeno některým z následujících stavů, poraďte se se svým lékařem ihned: silná nebo dlouhotrvající bolest břicha, krev ve stolici nebo tmavá, dehtově vyhlížející stolice, vysoké horečky, průjem, zhoršující se pálení žáhy, zvracení, nevysvětlitelné hubnutí.
Antibiotika, antispasmodika ani antidepresiva si nepředepisujte sami, léčbu určí lékař po zjištění příčiny nadýmání.
Zdroj:
Healthline
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Za nafouklým břichem bývá plyn z polknutého vzduchu a nestrávené stravy. Zmírnit ho mohou drobné změny zvyků zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.