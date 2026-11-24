Zametáte kuchyň i předsíň a nakonec stojíte nad koštětem, ze kterého trčí chuchvalce vlasů a chlupů. Kdo má doma psa nebo kočku, zná to dobře: po zametání vypadá koště skoro jako zvíře samo. Pomoct přitom může obyčejný tenký sáček z nákupu.
Novinka ze sítí, fyzika ze školy
Trik se sáčkem na koštěti se šíří po sociálních sítích, hlavně na TikToku. Zahraniční weby o něm psaly nejpozději v srpnu 2024 a v roce 2026 se k němu vrátily znovu. Úplná novinka to tedy není.
Jev, ze kterého trik vychází, je ještě mnohem starší. Kdo ve škole třel nafouknutý balonek o svetr a pak jím přitahoval vlasy nebo papírky, viděl totéž, co pomáhá při zametání.
Přečtěte si také: Symboly v šuplíku pračky (2026): I značí předpírku, II hlavní praní, květina aviváž. Záměny si nemusíte všimnout roky Sáček na koštěti funguje stejně jako balonek, který se otře o svetr a pak k sobě přitahuje vlasy. Ilustrační foto. Zdroj: kaboompics / Pexels. Proč se na plast lepí vlasy
Když se dva různé materiály dotknou a zase oddělí, část elektronů přejde z jednoho na druhý. Jeden se nabije záporně, druhý kladně a opačné náboje se přitahují. Polyetylen běžných sáčků i potravinová fólie patří k materiálům, které se nabíjejí záporně, kdežto vlasy a vlna spíš kladně.
Sáček navlečený na koštěti tak při klouzání po podlaze získá náboj a přitahuje lehké částice, například vlasy, chlupy zvířat, vlákna a jemný prach. Plast je izolant a náboj si dobře udrží. Obecně platí, že se statická elektřina drží a hromadí v suchém vzduchu, jaký bývá v zimě ve vytápěných bytech, zatímco vlhký vzduch náboj odvádí.
Igelitka, nebo fólie?
Nejlépe poslouží co nejtenčí igelitka. Tuhý sáček s uzávěrem se tvaru koštěte nepoddá, uvázat ho dá víc práce a štětiny pod ním nepracují tak dobře. Místo sáčku můžete hlavu koštěte omotat potravinovou fólií ve více vrstvách a nahoře ji zajistit. Redakce Tom’s Guide tuto variantu vyzkoušela v prosinci 2025.
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Tenký nákupní sáček Potravinová fólie Jak se osvědčí přizpůsobí se štětinám i v rozích vlasy a prach se na ni podle Tom’s Guide chytaly hned Na co si dát pozor uzel musí pevně držet příliš utažená zdeformuje štětiny, nečistoty mohou zalézt mezerami pod ni Nasazení přetáhnout a uvázat správné omotání může chtít několik pokusů
Redaktorka Tom’s Guide přesto fólii jako trvalý zvyk nedoporučuje, protože se s ní zbytečně plýtvá. Na běžné zametání proto víc vyhoví igelitka z nákupu.
Jak sáček nasadit
Vezměte tenký igelitový sáček, klidně ten z nákupu. Přetáhněte ho přes celou hlavu koštěte a nad štětinami ho kolem násady pevně utáhněte na uzel. Když uzel povolí, sáček se při zametání uvolní nebo sklouzne.
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Pak už jen zametáte. Rozdíl poznáte na konci, až ve štětinách nezůstanou žádné chomáče vlasů a chlupů a nebude z nich co ručně vybírat.
Po úklidu rozvažte uzel a sáček přetáhněte naruby přes zachycené nečistoty, aby zůstaly uvnitř. Pak ho vyhoďte. Málo zašpiněný sáček stačí vytřepat a použít ještě na několik zametání, takže poslouží igelitka, která by jinak skončila v koši.
Koště potřebuje péči i tak
Štětiny pod sáčkem nepřijdou do styku se špínou, což může koštěti prodloužit život. Pravidelnou údržbu to ale nenahradí, protože neudržované koště roznáší zachycené smetí zpátky po bytě. Vyčistit by se mělo nejméně jednou za měsíc, při silnějším znečištění častěji.
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U plastových štětin vyberte vlasy prsty nebo hřebenem s širokými zuby a koště pak venku vyklepejte. Některé lopatky mají hřebínek na štětiny rovnou zabudovaný, takže ho máte vždy po ruce.
Na důkladnější očistu máchejte štětiny v teplé vodě se saponátem, opláchněte je a nechte koště schnout štětinami dolů na vzdušném místě. Přírodní štětiny nenechávejte ve vodě dlouho a nesušte je na přímém slunci.
Zdroje: https://www.housedigest.com/2052471/plastic-wrap-broom-hack, https://www.cronista.com/en/lifestyle/put-a-plastic-bag-on-your-broom-before-sweeping-why-this-simple-trick-actually-works/, https://www.tomsguide.com/home/i-tried-this-clever-hack-that-makes-sweeping-up-hair-easier-and-you-just-need-this-kitchen-staple, https://www.aol.com/articles/stop-sweeping-dirty-broom-clean-220000093.html, https://www.consum.es/en/entrenosotros/how-to-clean-a-broom, https://www.realhomes.com/us/advice/how-to-clean-your-cleaning-supplies, https://www.vileda.ca/en_CA/use-and-care/brooms, https://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/fyz1.htm, https://www.mcgill.ca/oss/article/environment-general-science/how-can-i-stop-getting-static-shocks, https://www.explainthatstuff.com/how-static-electricity-works.html, https://housedigest.com/1640176/tiktok-broom-plastic-bag-hack-cleaning-tip
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