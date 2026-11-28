Vyhlédnout za roh neznámé budovy znamenalo v městském boji obrovské riziko přímého zásahu odstřelovačem. Norský kapesní mikrodron Black Hornet váží pouhých třiatřicet gramů a přenáší vojákům z dlaně živý obraz skrytých nepřátel. Omezená kapacita miniaturní baterie však nutí operátora střídat v pouzdře dva stroje a počítat s doletem jen do dvou kilometrů.
Když norská společnost Prox Dynamics představila první funkční prototyp kapesního vrtulníku PD 100, armádní experti kroutili hlavou nad tím, jak lze tak drobnou mechaniku udržet stabilní v poryvech větru. Vývoj však brzy odkoupil specialista na termovizní systémy Teledyne FLIR a proměnil křehký koncept v odolný vojenský nástroj. Podle oficiálních dat uvedených v
technické dokumentaci výrobce Teledyne FLIR Defense dosahuje třetí generace tohoto nanodronu hmotnosti pouhých třiatřiceti gramů, a přesto dokáže kroužit nad bojištěm až dvacet pět minut. Zkušenosti pěších hlídek popsané v analytických materiálech Vojenského historického ústavu Praha opakovaně potvrzují, že právě včasné odhalení léčky v zastavěném prostoru je pro přežití moderního vojáka naprosto klíčové.
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Konstrukce stroje Black Hornet připomíná miniaturní hračku, ale uvnitř kompozitního trupu se ukrývá špičková vojenská elektronika. Základem letu je nosný rotor o průměru dvanáct centimetrů poháněný tichým stejnosměrným elektromotorem. Miniaturní zadní vrtulka vyrovnává točivý moment a umožňuje precizní manévrování na místě. Celý komplet pro jednoho vojáka tvoří dvě samostatné helikoptéry uložené v pevném pouzdře na taktické vestě a odolný ovládací tablet s joystickem.
Zatímco jeden dron letí k nepřátelskému krytu a odesílá šifrovaný videosignál v reálném čase, druhý stroj se v pouzdře automaticky dobíjí z palubní baterie. Pěšák tak získává nepřetržitý přehled o situaci, protože jakmile prvnímu dronu dochází energie, druhý je připraven okamžitě převzít hlídku. Start je otázkou několika desítek sekund. Operátor nepotřebuje žádnou startovací rampu ani rozjezd, stačí uvolnit pojistku a nechat stroj vystoupat z prstů taktické rukavice do výšky.
Kapesní tělo vrtulníku nese denní kameru i citlivý termovizní senzor pro noční operace. Termovize v kapesním balení a tichý let bez varování
Největší zbraní malého průzkumníka je jeho naprostá nenápadnost. Ve vzdálenosti pouhých deseti metrů od pozorovatele se zvuk rotoru ztrácí v běžném hluku okolního prostředí. Pokud na bojišti duní dělostřelecká palba nebo fouká vítr, nepřítel nemá nejmenší šanci letící helikoptéru zaslechnout. Vizuální zachycení je stejně obtížné, matně šedý nebo pískový nátěr splývá s oblohou i fasádami domů.
Příďové pouzdro nanodronu ukrývá hned dvě kamery pro denní sledování a citlivý mikrobolometr FLIR Lepton pro noční vidění. Posádka patrolující v temných uličkách tak okamžitě vidí tepelné stopy lidských těl ukrytých v prázdných místnostech za rozbitými okny, teplé motory nastartovaných nepřátelských vozidel nebo čerstvě položená nástražná výbušná zařízení pod vrstvou prachu. Obraz putuje k vojákovi přes zabezpečenou rádiovou linku na vzdálenost až dvou kilometrů.
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První ostré bojové nasazení prodělal Black Hornet v rukou britských vojáků v afghánské provincii Hilmand. Hlídky čelící neviditelným střelcům Tálibánu začaly miniaturní helikoptéry vypouštět přes hliněné zdi usedlostí dříve, než jednotka vstoupila na otevřené prostranství. Dron dokázal bezpečně zmapovat nepřátelské pozice ve dvorech a na střechách, což britským velitelům umožnilo vést palbu s chirurgickou přesností bez vlastních ztrát na životech.
V současné době se tyto nanodrony staly nenahraditelným pomocníkem také pro ukrajinské útočné skupiny čistící hustě zaminované zákopové linie. Tradiční kvadrokoptéry jsou v těsných zákopech příliš velké, hlučné a náchylné k nárazu rotorů do větví či stěn. Drobný Black Hornet dokáže proklouznout přímo do vchodu krytu, prozkoumat podzemní chodbu a odhalit čekajícího nepřítele dříve, než vojáci riskují vstup dovnitř.
Uhlíkové listy rotoru a aerodynamický trup zajišťují téměř neslyšný let v těsné blízkosti nepřítele. Budoucnost pěchoty spočívá v osobní digitální ochraně
Miroslava Tichá ve svých reportážích často zdůrazňuje, že nejcennější hodnotou na moderním bojišti zůstává život samotného vojáka. Právě osobní průzkumné systémy představují zásadní psychologický přelom pro každého pěšáka. Voják už není odkázán na hlášení ze vzdáleného štábu ani na velká bezpilotní letadla, o jejichž podporu musí složitě žádat rádiem. Vlastní kapesní průzkumník mu dává okamžitou jistotu a kontrolu nad bezprostředním okolím.
Výrobci už dnes pracují na čtvrté generaci Black Hornet 4, která nabídne prodloužený dolet přes tři kilometry a vylepšenou umělou inteligenci schopnou navigace i v podzemních tunelech bez signálu GPS. Tyto miniaturní stroje ukazují směr, kterým se vojenská technika ubírá. Budoucnost nepatří pouze těžkým ocelovým obrněncům, nýbrž také neviditelným elektronickým pomocníkům, kteří se vejdou do kapsy u uniformy a tiše zachraňují lidské životy před jistou smrtí.
https://zbrojopis.cz/autonomni-verna-kridla-cca-stihacky-umele-inteligence/ Zdroje fotografií Voják vypouští mikrodron Black Hornet z ruky:
Senior Airman Patrick Sullivan / U.S. Air Force / Wikimedia volné dílo
Mikrodron Black Hornet v dlani vojáka:
Richard Watt / UK Ministry of Defence / Wikimedia OGL 1.0
Detail konstrukce mikrodronu Black Hornet:
Henrysz / Wikimedia CC 4.0