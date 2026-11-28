Když studená voda dopadne na teplejší list africké fialky, může po ní zůstat světlá skvrna, proužek nebo kroužek. Při hledání příčiny si prohlédněte povrch listů i nové lístky uprostřed rostliny.
Vzpomeňte si, kam při posledním zalévání ukápla voda. Světle žlutý oblouček na stejném místě odpovídá
poškození, které na afrických fialkách ukazuje pěstitelská příručka z Connecticutu. Kapka může místo dopadu rychle ochladit a poškodit tam pletivo. Podle příručky univerzit z amerického severozápadu je poškození nevratné. Šetrnější zálivka pomůže ochránit ostatní listy. Rozhoduje i to, jak teplý je list
Jak velkou roli hraje počáteční teplota, ukazuje
pokus s odrůdou ‘Iceberg’. Badatelé nechali oddělené listy hodinu při 20 nebo 30 °C a potom obě skupiny rychle ochladili na stejných 10 °C. U teplejších listů se poškodilo v průměru asi 71 % plochy, u chladnějších asi 15 %. Rozdíl dělal přibližně 56 procentních bodů. Listy byly při pokusu zabalené, takže se jich voda přímo nedotýkala. Na parapetu dávejte pozor hlavně na to, aby zálivka na listy necákala, i když konev už nějakou dobu stojí v pokoji. Povlak, skvrna a pokroucený střed fialky
Padlí připomíná mouku nasypanou na list. Bělavý povlak může být i na květech, jak ukazuje
fotografie napadené africké fialky z University of Wisconsin. U stopy po studené kapce je světlejší samotné pletivo. Při podezření na padlí se vyplatí prohlédnout i květy. Snímek květů africké fialky je ilustrační. Babewyn / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
U roztočíků napoví hlavně střed růžice. Mladé listy bývají drobné, ztlustlé a pokroucené. Samotní roztočíci jsou tak malí, že si člověk obvykle všimne až škod.
Snímek v příručce Colorado State University (obrázek 6) ukazuje africkou fialku po napadení roztočíkem bramboříkovým.
Ozonový generátor může zhoršit vzduch v bytě. Vyrábí plyn, který dráždí dýchací cesty
Silné přímé slunce může listy vybělit nebo na nich nechat žluté až hnědé plochy. Při podezření se podívejte, jestli jsou skvrny hlavně na straně obrácené k oknu.
Royal Horticultural Society doporučuje jasné rozptýlené světlo, třeba za tenkou záclonou. Fotografie fialky po přesunu na jižní parapet ukazuje, větší spálené plochy na listech.
Skvrnitý list si vyfoťte a při dalších zálivkách sledujte stejný list i střed rostliny. Když jsou skvrny jen tam, kam dopadly kapky a nové listy přirůstají bez skvrn a deformací, poškození vodou je pravděpodobnější. Pokud se dál kroutí mladé listy nebo přibývá povlak, nejdřív si ověřte příčinu a až potom vybírejte případný přípravek.
Vodu nalijte do podmisky nebo přímo k zemině
Zalévejte vodou pokojové teploty, jakmile povrch substrátu na dotek oschne.
University of Florida doporučuje při zálivce zespodu postavit květináč s otvory do mělké misky s vodou. Jakmile povrch zvlhne, květináč vyjměte, nechte ho okapat a zbytek vody vylijte. Pokud voda při zalévání rychle vyteče a střed balu zůstane suchý, pomůže zkontrolovat přesušený substrát u kraje i uprostřed.
Posypová sůl na zámkovou dlažbu nepatří. Beton roztrhají krystalky a mráz Ilustrační snímek fialky v podmisce. Při zálivce zespodu nechte vodu vsáknout do substrátu a přebytek potom vylijte. Dr. Avishai Teicher / Wikimedia / CC BY 2.5 / zmenšeno
Zalévat můžete i shora.
Podle návodu RHS směřujte vodu přímo na substrát. S konvičkou s úzkým hrdlem se lépe trefíte k okraji květináče a listy i střed růžice zůstanou suché. Po zalití nechte přebytek vody odtéct a podmisku vyprázdněte. Při obou způsobech pomůže volný odtokový otvor ve dně květináče.
Původní názvy ilustračních fotografií jsou
African Violet, Saintpaulia ionantha hybrid color bordeauxrot a סיגלית אפריקנית. Kredit posledního snímku uvádí Dr. Avishai Teicher Pikiwiki Israel.