Muž, který dosáhne důchodového věku 1. března 2027 a má za sebou přes 35 let pojištění, nemusí se žádostí o starobní důchod čekat až na jaro. Podat ji může už od 1. listopadu, tedy nejdříve čtyři měsíce předem. Dřívější podání žádosti z něj neudělá předčasného důchodce, rozhoduje totiž datum, od kterého si penzi přeje přiznat. Česká správa sociálního zabezpečení má pak na vyřízení ze zákona 90 dní.
Žádost předem do předčasného důchodu nevede
Odejít do starobního důchodu je právo, nikoli povinnost. Nárok na řádnou penzi vzniká po dosažení důchodového věku a získání alespoň 35 let důchodového pojištění. Čtyřměsíční lhůta tak funguje jako nejzazší předstih, aby měl úřad dost času všechny podklady prověřit. Mnoho lidí se obává, že podáním žádosti před narozeninami automaticky spadnou do kráceného předčasného důchodu.
Taková obava je ale zbytečná, protože rozhoduje až datum, od kterého žadatel o přiznání důchodu žádá. Kdyby však zmíněný muž poslal žádost ještě před 1. listopadem, tedy víc než čtyři měsíce předem, řízení by nemohlo běžně pokračovat a správa by ho musela přerušit nebo zastavit. Podat žádost přesně čtyři měsíce předem nutné není, na úřad lze přijít kdykoliv později.
Protože v jeho případě připadne den přiznání důchodu až na rok 2027, spočítá úřad penzi podle pravidel platných pro rok 2027. Za každý celý rok důchodového pojištění se mu tak započítá 1,49 % výpočtového základu, v roce 2026 je to 1,495 %.
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Zpětný doplatek má strop pět let
Opačnou past představuje situace, kdy člověk na žádost zapomene a podá ji až po letech. Řádný starobní důchod sice správa přizná i zpětně od dne vzniku nároku a nevyplacené splátky doplatí. Limit pro výplatu ale činí nejvýš pět let zpátky, takže starší splátky propadnou a nárok na ně zanikne.
Úplně jinak funguje předčasný starobní důchod, u kterého zpětné přiznání možné není vůbec. Úřad ho přizná nejdříve ode dne podání žádosti, proto každý měsíc odkladu znamená měsíc bez peněz. Do předčasné penze lze odejít nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku a podmínkou je nejméně 40 let pojištění včetně náhradních dob.
Přiznání předčasného důchodu je navíc nevratné a vylučuje pozdější nárok na řádnou penzi. Procentní výměra se trvale krátí o 1,5 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů chybějících do důchodového věku. U lidí s nejméně 45 lety započitatelné doby pojištění je krácení poloviční. Posun data odchodu o pár dnů tak může znamenat srážku za další započatý úsek.
Podání zvládne pobočka bez ohledu na bydliště
Budoucí důchodce může žádost sepsat na kterékoli okresní správě sociálního zabezpečení, není vázaný místem bydliště. Sepsání s odborníkem zabere delší čas, proto se dá předem objednat přes internet na konkrétní termín. Pokud na pobočku nemůže dojít sám, zastoupí ho zmocněnec s plnou mocí bez úředního ověření, případně za vážně nemocného podá žádost rodinný příslušník s jeho souhlasem a potvrzením lékaře.
Stejně dobře lze vše vyřídit z domova přes ePortál ČSSZ po přihlášení například bankovní identitou nebo datovou schránkou. Online žádost rovnou ukáže informativní odhad penze podle zvoleného data odchodu a stav vyřízení je vidět v sekci Moje podání. Doklady stačí nahrát jako skeny, při pochybnostech si ale úřad může vyžádat originály.
K sepsání žádosti si zmíněný muž připraví občanský průkaz, případně v aplikaci eDoklady, a k tomu doklady o studiu či učení včetně nedokončeného, potvrzení o vojenské službě a podklady k případné práci v cizině. Rodné listy dětí přikládá jen tehdy, když je úřad nedohledá v evidenci obyvatel, a pro zasílání peněz na účet přidá příslušný tiskopis.
Rozhodnutí přijde do 90 dní
Po podání míří žádost na ústředí ČSSZ, které rozhodne o nároku i přesné výši důchodu. Zákonná lhůta činí 90 dnů, v praxi ale rozhodnutí často dorazí dříve, pokud má správa v evidenci všechny potřebné údaje. Při dohledávání chybějících dob se naopak řízení může protáhnout a na doložení dokladů po výzvě úřadu má žadatel osm dní.
|Lhůta
|K čemu se vztahuje
|4 měsíce předem
|Nejdřívější podání žádosti o řádný starobní důchod
|90 dní
|Zákonná doba pro rozhodnutí ČSSZ o žádosti
|30 dní
|Čas na podání písemných námitek proti rozhodnutí
|5 let zpětně
|Nejdelší doba pro zpětné doplacení řádného důchodu
V písemném rozhodnutí najde žadatel výši důchodu, datum přiznání i osobní list se započítanými dobami pojištění a výdělky. Pokud s výsledkem nesouhlasí, může do 30 dnů od doručení podat písemné námitky. Podávají se přímo u ČSSZ, na kterékoli okresní správě, datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cssz.gov, seniorweb).