V komedii Copak je to za vojáka z roku 1988 si filmaři nedali příliš práce s detaily a technickou přesností. Vojenská výstroj kapitána Tůmy v podání Karla Rodena záhadně mizí a stín spuštěného mikrofonu přímo narušuje obraz v záběru z kuchyně.
Výsadkáři v problémech a zbloudilý mikrofon
Vztah mezi velitelem a jeho sestrou Vlastou divákům poskytl i jednu technickou nedokonalost. Když kapitán v bytě vstoupí do kuchyně a zeptá se sestry na večeři, v pravém horním rohu obrazu se nechtěně objeví výrazný stín spuštěného filmařského mikrofonu. Samotná armádní technika pak přináší i další podivnosti, například během cvičení v terénu se prostřihne do kabiny jedoucího vozu Praga V3S. Interiérový záběr ovšem filmaři točili u zcela stojícího auta, protože ručička tachometru po celou dobu ukazuje nulu.
Vybavení mizející do ztracena
Logické nedostatky prostupují samotnými akčními scénami. Kapitán Tůma vyráží na lov výsadkářů plně vybaven. Na koženém opasku nese pouzdro se samopalem Vz. 61 Škorpion, sumky s náhradními zásobníky a nůž. Když se ovšem od majora Průchy (Vítězslav Jandák) dozví o Koubově úspěšném průniku, má na sobě najednou obyčejný plátěný opasek a veškerá dřívější výzbroj chybí. Oblečení potrápilo i samotného Koubu, jenž při ranním útěku z pokoje nemá na hlavě baret. Při následném kaskadérském výskoku z okna mu ale nečekaně sedí baret přímo na hlavě.
Zmatek panoval i u zatýkání paragánů. Vojín Truneček utíká v kradené kostkované košili a kraťasech, přičemž žádnou jinou výstroj nikde nenese. Jakmile však usedne za mříže mezi ostatní zadržené, obléká zpět kompletní vojenské maskáče. Naopak Štefan Tekely, který doplaval vodou v pruhovaném tričku a jehož maskáče zajistila v náklaďáku hlídka, sedí v arestu pouze v původním tričku.
K dalším selháním rekvizitářů patří scéna před seskokem z helikoptéry. Během hovoru s velitelem má Kouba na sobě přilbu s natrženým koženým polstrováním, ale hned v následujících záběrech zevnitř vrtulníku září její polstrování jako nové. Navíc si před seskokem všichni zúčastnění sice poctivě připnou padáky otevíracím lanem, ale při samotném fyzickém výskoku ze stroje už tuto povinnou otevírací šňůru nikdo z nich nemá.
Zavřené dveře
Chybnou návazností trpí scéna na nádražní toaletě, kam Kouba zavře bývalého spolužáka Frantu. Svobodník hodí kamaráda do místnosti a ihned uteče, přesto Franta v dalších záběrech sedí v kabince pevně přivázaný. K nechtěným podvodům patřila i hláška průvodčího o Koubově naskočení do vlaku v zatáčce. Filmový motorový vůz řady M152 kvůli kabinám na obou stranách vagónu vůbec neumožňoval přecházení a jeho dveře zůstávaly za jízdy blokované.
Natáčení neuhlídalo ani státní poznávací značky automobilů a nápisy. Skříňová Avia střídá během děje nejen značky KT-73-10 a KT-74-10, ale jednou i ztratí svůj firemní znak. U ukradeného chladírenského auta zase viditelně kolísá uchycení zpětných zrcátek, jelikož štáb střídal při natáčení více stejných vozů.
Velitelský UAZ pak vozí znak Československé lidové armády nedbale otočený modrým polem nahoru. Nesprávně dopadla v úvodu i hlášení praporčíka. Zahlásí nástup roty, přestože před ním stojí formace o velikosti pouze jedné čety sestavená ze tří družstev, pro rotu by musel mít před sebou tyto čety rovnou tři.
Komedii Copak je to za vojáka zopakuje stanice Prima 28. listopadu od 13:40.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst ZDE.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, filmovyprehled).