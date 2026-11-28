Vraždil děti a po 25 letech se měl dostat na svobodu. Polská minisérie podle skutečného případu ovládla Netflix i v Česku
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Vraždil děti a po 25 letech se měl dostat na svobodu. Polská minisérie podle skutečného případu ovládla Netflix i v Česku
Článek byl publikován 28.11.2026 12:05
Neznámý politik z Ohia, který na stranický sjezd přijel podpořit cizího kandidáta a odjížděl z něj jako...
Lásko má, já stůňu, Dělání nebo Znala panna pána – stačí pár slov a v hlavě se okamžitě rozezní...
Keira Knightley hraje špionku, která vede dvojí život po boku muže mířícího do křesla britského premiéra....
Jako malá byla v sektě, v Čarodějkách pak bojovala s démony a později se postavila mocným mužům Hollywoodu....
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
- Vraždu tří lidí vidělo přes 30 svědků. Nikdo nepromluvil. HBO Max má mrazivý polský seriál podle skutečného zločinu
- Dobré po všech stránkách, píší diváci. Přehlížená politická minisérie Netflixu podle skutečných událostí má u kritiků 90 %
- Kvíz: Vyznáte se ve slavných českých filmových písních? 10 z 10 dají jen ti největší borci
- Keira Knightley slaví další úspěch na Netflixu. Její špionážní thriller má 97% hodnocení a už se pracuje na třetí řadě