Na ShipEx Aréně celou noc sněžilo, hrálo se s oranžovým míčem a dobrovolníci ráno odklízeli sníh z vyhřívaného trávníku. V 57. minutě odcházel na tribunu Roman Nádvorník. Trenér Artisu Brno viděl druhou žlutou kartu poté, co videorozhodčí odvolal gól jeho týmu. Podle zápisu rozhodčího měl při čekání na verdikt vulgárně křičet směrem k lavičce Slovácka. Byla to třetí červená karta pátečního večera, a ne poslední. Zápas 16. kola Chance Ligy přitom rozhodoval o tom, kdo bude přezimovat nad barážovou čarou. Artis v něm nakonec vyhrál 4:1, porazil Slovácko poprvé v historii a soupeř si porážku vysvětloval vlastní „sabotáží“.
Časová osa: čtyři vyloučení za 77 minut 10. minuta, Quadri Adediran (Artis): útočník domácích se na polovině hřiště ohnal po Tomáši Královi a zasáhl ho do obličeje. 49. minuta, Tihomir Kostadinov (Slovácko): udeřil rukou do obličeje Sebastiana Boháče, po kontrole VAR dostal rovnou červenou. 57. minuta, Roman Nádvorník (trenér Artisu): druhá žlutá po neuznaném gólu a slovní výměně se soupeřovou lavičkou. 87. minuta, Milan Heča (Slovácko): brankář chytil míč rukama mimo pokutové území.
Celý průběh včetně sestav a karet zachycuje
oficiální detail zápasu na webu Chance Ligy. Neuznaný gól, který odpálil lavičku
Nádvorník měl žlutou kartu už z první půle za protesty při Adediranově vyloučení. Pak přišla 53. minuta. Za stavu 1:1, krátce poté, co se počty hráčů srovnaly na deset proti deseti, prostřelil Alexis Alégué hradbu těl a míč skončil v síti. VAR ale gól odvolal. Podle verdiktu stál Neil Glossoa v ofsajdu a bránil Hečovi ve výhledu.
Na brněnské lavičce s tím nesouhlasili. „Glossoa nehrál a gólman byl u druhé tyče,“ popsal po zápase Nádvorník argumentaci domácích. Během čekání na rozhodnutí se strhla slovní přestřelka s lavičkou Slovácka, podle
iDNES.cz právě během konzultace VAR. Kdo ji začal a na koho přesně trenér mířil, veřejné zdroje neuvádějí. Doslovné znění jeho slov také zatím chybí.
Sám Nádvorník se k jednotlivým kartám rozpovídat nechtěl. Prohlásil jen, že je zastáncem toho, aby oba týmy dohrávaly v jedenácti.
Paradox: oslabený Artis převzal zápas
Největší sportovní zvrat večera? Artis přišel už v desáté minutě o útočníka, a přesto zápas vyhrál o tři góly. Slovácko mělo podle Sport.cz téměř čtyřicet minut přesilovku a vytěžilo z ní jediný gól Marka Havlíka ve 33. minutě. Domácí ještě v deseti před přestávkou vyrovnali zásluhou Dominika Sarapaty.
Po Kostadinovově vyloučení se hra překlopila. V 65. minutě poslal Alégué Artis do vedení, tentokrát už platně. Pak přišlo vyloučení Heči. Slovácko mělo vyčerpaných všech pět střídání, takže do brány musel stoper Jocelin Behiratche. V nastavení ho překonali Glossoa (90.+6) a Sacha Komljenovic (90.+9).
Kdo by výsledek odbyl jako plod chaosu, narazí na statistiky. Slovácko sice drželo míč 62 procent času, jenže Artis vystřelil šestnáctkrát (pětkrát na branku) proti deseti střelám hostů a v očekávaných gólech vedl 2,12 ku 0,85. Podle nás vyhrál Artis i v hlavě. Ustál brzké oslabení, ztrátu trenéra i odvolaný gól, zatímco soupeř se rozpadl. Trenér Slovácka Jan Jelínek mluvil o sabotáži a o tom, že Brnu vítězství prakticky darovali, kapitán Michal Trávník o totální blamáži.
Pro Artis to má i symbolickou váhu. Šlo o čtvrtý vzájemný duel za půl roku. V květnové baráži prohrál se Slováckem dvakrát o tři branky, v srpnu remizoval 1:1.
Čtyři červené? Rekord od roku 1954
Takový zápas se v české lize nevidí každou sezonu, a vlastně ani každé desetiletí. Podle historických dat CS Fotbal, která
iDNES.cz citoval, jsou čtyři červené karty maximem československé a české nejvyšší soutěže od roku 1954. Dosud ho drží například duely Brna s Duklou z ročníku 1966/67 nebo Českých Budějovic s Mladou Boleslaví ze sezony 2011/12.
V nedávné době ho vyrovnalo utkání Pardubic s Teplicemi v roce 2024, kde padly čtyři červené včetně té pro trenéra Jiřího Saňáka. Brněnský večer tak tuto výjimečnou sbírku rozšířil, a navíc v zápase o záchranu.
Co hrozí Nádvorníkovi
O trestu rozhodne Disciplinární komise LFA, která zasedá zpravidla každý týden po kole. Do jejího verdiktu platí podle
Disciplinárního řádu FAČR předběžný zákaz výkonu funkce. Výše trestu závisí na tom, jak komise skutek posoudí:
Kvalifikace Možný trest Vyloučení po druhém napomenutí zákaz činnosti na 1 soutěžní utkání Urážlivé či pohoršující výroky vůči soupeři až 6 týdnů nebo pokuta do 100 000 Kč Zvlášť hrubý způsob 4 týdny až 6 měsíců nebo pokuta do 250 000 Kč
V sobotu 5. prosince čeká Artis zápas v Olomouci se Sigmou. Pokud Nádvorník nebude moct na lavičku, klub zatím neoznámil, kdo ho zastoupí. V realizačním týmu jsou asistenti Jiří Lerch, Jiří Vágner a Jan Štěrba. Adediran bude kvůli předběžnému zákazu téměř jistě chybět.
Redakce SportyŽivě.cz se pokusila získat informaci, zda se bude klub proti dodatečným distancům odvolávat, zatím jsme se ale odpovědi nedočkali.
Tabulka po pátku ukazuje, oč šlo. Artis má 16 bodů ze 16 zápasů a je třináctý, tedy mimo barážové příčky. Baník Ostrava je za ním se 14 body, ale se dvěma zápasy k dobru, Slovácko kleslo na patnácté místo se 13 body. Osud přezimování má Artis v rukou jen částečně. Rozhodnout může i 18. kolo, kdy 12. prosince hostí přímo Baník.
Nádvorník odešel z lavičky v 57. minutě a vrátit se na ni možná nebude moct ani v Olomouci. Výhru si ale tým uhrál bez něj, v deseti, ve sněhu a proti obránci v brance.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl