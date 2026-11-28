V pařížském hotelu de Crillon popíjel v roce 1925 muž vydávající se za hraběte pastis, listoval novinami a dostal nápad, který ho zapsal do dějin podvodů. Viktor Lustig, obvykle uváděný jako rodák z podkrkonošského Hostinného, totiž podle legendy prodal Eiffelovu věž do šrotu a v Americe prý napálil dokonce i Al Caponeho. Jeho nejslavnější kousky sice stojí na tradovaném vyprávění, cesta z luxusních hotelů až do věznice Alcatraz je ale doložená přesně.
Muž desítek jmen na parnících
Na palubách zaoceánských parníků mezi Paříží a New Yorkem si Lustig vyhlížel pasažéry, kteří opouštěli starý kontinent s vidinou nového života a bohatství. Lákal je k cinknutým partiím bridže a spoléhal při tom na prvotřídní vystupování, elegantní šatník i nadání na jazyky, kterých ovládal hned několik.
Přitom ani kolem jeho původu není jasno. Narodil se 4. ledna 1890 a nejčastěji se jako jeho rodiště uvádí Hostinné na Trutnovsku, podle vězeňských záznamů z Alcatrazu se ale ve skutečnosti jmenoval Robert Miller a historici dodnes nemají jistotu ani o jeho rodišti. Během života totiž vystřídal desítky falešných jmen, jak vystihl publicista Jiří Motl: „Čím víc o podvodníkovi Lustigovi vím, tím ho znám míň.“
Vyučil se obchodníkem, už od osmnácti let se ale živil jako padělatel bankovek a falešný hráč karet. Vydával se za hraběte i broadwayského producenta, působil v Hollywoodu a přátelil se s hercem Rudolphem Valentinem. Ještě před pařížskou aférou navíc v Americe prodával malou krabičku, o které kupce přesvědčil, že za několik hodin vyrobí kopii stodolarové bankovky. Vidina snadného zisku lidem zatemňovala zdravý rozum, a přesně na jejich hamižnost brzy vsadil i v Evropě.
Neveřejná soutěž o Eiffelovu věž
Příběh o prodeji pařížské dominanty patří k nejslavnějším podvodům dvacátého století, jenže úředně doložený není. K Eiffelovce totiž nikdy nevzniklo policejní hlášení a celou historku proslavila hlavně kniha The Man Who Sold the Eiffel Tower od Jamese F. Johnsona a Floyda Millera z roku 1961.
Podle vyprávění ale Lustig v roce 1925 dokonale využil dobovou situaci. Pár let po první světové válce se ve zbídačené Francii psalo o vysokých nákladech na údržbu ocelové konstrukce uprostřed Paříže. Tři sta dvacet čtyři metrů vysoká věž měla původně stát jen dočasně ke Světové výstavě, zpočátku budila pohoršení a v roce 1923 navíc zemřel její konstruktér a přední zastánce Gustave Eiffel.
Právě tyhle články brojící proti drahé hromadě šrotu si prý Lustig četl v hotelu, když vymyslel svůj plán. V přestrojení za náměstka ministra pošt a telegrafů rozeslal dopisy obchodníkům s kovovým odpadem a zinscenoval neveřejné výběrové řízení na demontáž věže. Utajení vysvětloval snahou vyhnout se přílišnému rozruchu. Na schůzku dorazilo pět zájemců, jenže nic netušil jediný z nich, mladý podnikatel André Poisson. Zbylé čtyři uchazeče hráli Lustigovi komplici.
Když Poisson váhal, falešný úředník si řekl o všimné. Slíbil mu, že za úplatek rozhodování nakloní v jeho prospěch. Podnikatel možná pochyboval o samotném návrhu, o zkorumpovanosti státních úředníků ale nepochyboval. Chtěl si ve svém oboru vylepšit reputaci, a tak zaplatil úplatek i peníze za věž. Lustig s hotovostí zmizel do Vídně a napálený obchodník z obavy o svou kariéru a z možné ostudy raději mlčel.
Právě ticho kolem celého případu dodalo podvodníkovi odvahu. Proto se po čase vrátil do Paříže a pokusil se stejný trik zopakovat. Podruhé už ale neuspěl. O podvodu se dozvěděla pařížská policie a on na poslední chvíli uprchl do Spojených států.
Obchod s Al Caponem
Za oceánem se podle vyprávění pustil do ještě odvážnější hry, když si vyhlédl obávaného chicagského mafiánského bosse Al Caponeho. Ani tuhle historku sice nepotvrzují žádné úřední spisy, přesto patří k nejznámějším kapitolám Lustigovy pověsti.
Traduje se, že si od Caponeho vzal padesát tisíc dolarů a slíbil mu, že je do šedesáti dnů zdvojnásobí. Peníze ale jen nechal ležet a po dvou měsících je vrátil s omluvou, že obchod nevyšel. Capone, ohromený takovou poctivostí, mu i přesto dal pět tisíc dolarů. Přesně o ty přitom šlo od začátku.
Následující kapitola jeho amerického působení už ale stojí na doložených faktech. Lustig totiž za oceánem tiskl falešné stodolarovky v takovém množství, že se jim začalo říkat Lustigovy peníze a v oběhu jich byly miliony dolarů. Právě tohle řemeslo se mu nakonec stalo osudným.
Útěk po prostěradlech do Alcatrazu
Federální agenti Lustiga zatkli 10. května 1935 v New Yorku. Prý ho tehdy udala žárlivá milenka. Den před procesem, 1. září 1935, se mu ale podařilo utéct z federální vazby v Manhattanu po laně spleteném z prostěradel.
Na svobodě vydržel necelý měsíc, než ho 28. září dopadli v Pittsburghu. U soudu ho agenti podle dobových novin označili za „nejprohnanějšího muže, jaký kdy žil“. Dostal patnáct let za padělání a pět za útěk, celkem dvacet, a skončil na Alcatrazu.
Z vězeňského ostrova se už na svobodu nevrátil. Zemřel 11. března 1947 na zápal plic ve vězeňské nemocnici ve Springfieldu v Missouri.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (denik, plus.rozhlas, ct24.ceskatelevize).