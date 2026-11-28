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Podívejte se, co znamenají písmena WC na záchodech
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Dennívýzva
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Dvě písmena na dveřích potkáváme v restauraci, na nádraží i v nákupním […]
Podívejte se, co znamenají písmena WC na záchodech
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 28.11.2026 12:06
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