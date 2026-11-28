Polský web
Serialowa se vydal za štábem seriálu Tichá noc na natáčení do obce Boćki na Podlasí. Teploty tam klesaly až k minus 25 stupňům. Zimní exteriéry zabraly pět týdnů, z toho dva týdny se točilo v noci. Skutečný zločin, o kterém vesnice mlčela
Seriál vychází z reportážní knihy Wiesława Łuky o takzvaném połanieckém zločinu. Podle webu
Antyweb zemřeli v noci z 24. na 25. prosince 1976 na silnici mezi Połańcem a Zrębinem tři lidé. Osmnáctiletá těhotná Krystyna, její manžel Stanisław a její dvanáctiletý bratr Mieczysław se vraceli z půlnoční mše.
Útočníci pak čin narafičili jako nehodu s autobusem. Svědky bylo přes třicet vesničanů, kteří šli ze stejné mše, vesnice ale držela jazyk za zuby. Za vším stál bohatý sedlák Jan Sojda, kterému se přezdívalo král Zrębinu a který měl s rodinou obětí dlouholeté spory.
Foto: Warner Bros. Discovery
Soud v Sandoměři vyslechl přes 200 svědků a v roce 1979 padly čtyři tresty smrti, dva z nich byly později zmírněny. Sojdu a jeho komplice Józefa Adaśe popravili 23. listopadu 1982. Odsouzeno bylo i několik vesničanů za křivou výpověď.
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Seriál jména postav mění a vyšetřování, které ve skutečnosti trvalo zhruba dva roky, zhušťuje. Matka zavražděné Zdzisława Kaleta (Magdalena Biegańska) se v něm spojí s mladým vyšetřovatelem Henrykem Maczkem (Jędrzej Hycnar). Úřady a milice přitom mluví o nehodě a vesnici zahalí spiknutí mlčení. Vesnického předáka Lecha Wojdu hraje
Łukasz Simlat, prokurátora Tomasz Schuchardt. Kalhoty přimrzaly k botám
„
S počasím jsme měli na tomhle projektu obrovské štěstí,“ řekl Serialowe režisér Jan Holoubek. Sníh byl pro příběh tak důležitý, že produkce měla v rozpočtu peníze i na jeho dotvoření v postprodukci. Nakonec ho bylo dost a štáb natáčel od července do října a pak znovu od ledna do března.
Herci si ale užili své. Jędrzej Hycnar popsal, že se mu zimou svírala čelist a těžko se mu mluvilo. Kacperu Sasinovi zase podle jeho slov přimrzaly kalhoty k botám. Ewelina Starejki prozradila, že se štáb zahříval zpěvem a humorem.
Kritici mluví o polském seriálu roku
Anna Bortniak z webu
Spider's Web označila Tichou noc za nejlepší polský seriál letošního roku. O Simlatovi napsala, že Lecha Wojdu nehrál, ale byl jím. Magdalena Bród ze serveru Serialowy dala seriálu 8 z 10 a varuje, že není na sledování u večeře, je vizuálně krásný a obsahem velmi bolestný.
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Na polském
Filmwebu má seriál 8,2 z 10 a čeští diváci mu na ČSFD zatím dávají 79 %. Holoubek přitom laťku nastavil vysoko už dřív, jeho Velká voda byla v roce 2022 nejsledovanější polskou produkcí Netflixu v Polsku a loňský Heweliusz se tam hned po premiéře vyšvihl na první místo. Foto: Warner Bros. Discovery Kdy vyjdou další díly Tiché noci?
Další díl Tiché noci přibude na HBO Max v pátek 27. listopadu, finále je naplánované na 18. prosince. Seriál má šest zhruba hodinových dílů a premiéru měl 13. listopadu.
Zdroje: Serialowa, Antyweb, Spider's Web, Serialowy, Filmweb, ČSFD