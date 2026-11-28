Měřidla na radiátorech přece řeší výbor, říká si leckterý majitel bytu v paneláku i v cihlovém domě. Pokuty od státu dostává společenství, tak proč se tím trápit. Tahle úvaha platí jen napůl. Společenství sice za přestupek odpovídá, platí ale z peněz vlastníků. Do konce roku zbývá pár týdnů a kdo v nejhorší chvíli zavře technikovi dveře, může problém řešit sám.
Pokutu riskuje hlavně společenství
Povinnost stanoví zákon o hospodaření energií. Odpovídá za ni společenství vlastníků jednotek nebo jiná právnická osoba, které dům patří. Pokud v domě od 1. ledna 2027 nebudou dálkově odečitatelné přístroje, dopustí se společenství přestupku, za který může zaplatit až 200 000 Kč. Stejná horní hranice platí pro soukromého majitele celého domu bez společenství i pro správce.
Pokuty ukládá Státní energetická inspekce a 200 000 Kč je nejvyšší možná částka. Majitelů bytů se taková sankce dotkne i tak, protože společenství hospodaří s penězi svých vlastníků.
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Vlastník nebo nájemce bytu, který je fyzickou osobou, musí na výzvu společenství, vlastníka domu nebo správce (tam, kde společenství nevzniklo) umožnit montáž, údržbu a kontrolu měřidel i indikátorů. Kdo odmítne, dopustí se přestupku a pokuta až 200 000 Kč hrozí i jemu osobně. Toto pravidlo platí už dnes.
Další sankce se objeví ve vyúčtování. Podle vyhlášky 269/2015 Sb. ve znění platném v listopadu 2026 se spotřební složka počítá sankčně tomu, kdo montáž nedovolí, opakovaně neumožní odečet nebo měřidlo ovlivní. Zaplatí trojnásobek průměrné hodnoty vztažené na plochu svého bytu.
Tři druhy přístrojů, jeden termín
Týká se to bytových domů s ústředním nebo dálkovým vytápěním, případně se společnou přípravou teplé vody. Lhůta pro stávající přístroje běží do konce roku 2026. K 1. lednu 2027 musí dálkový odečet umožňovat:
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Od nového roku zákon za dálkově odečitatelný považuje přístroj, ke kterému se při odečtu nemusí vstupovat do bytů ani nebytových prostor. Starší měřidlo, které to technicky zvládne, se počítá jen tehdy, když je nastavené na odečet aspoň jednou za měsíc, což dokládá technická dokumentace. Vodoměry na studenou vodu zákon do této povinnosti nezahrnuje. Řada domů je přesto mění dobrovolně v rámci stejné zakázky.
Každý měsíc přehled o spotřebě
Kde dálková měřidla fungují, mají obyvatelé už teď dostávat za každý kalendářní měsíc přehled spotřeby tepla a teplé vody, standardně do konce měsíce následujícího. Ostatní domy to čeká nejpozději od ledna 2027. Jde o spotřebu v měrných jednotkách. Peníze se dál rozpočítají až v ročním vyúčtování. Společenství nebo pronajímatel smí data nahrát na portál nebo do aplikace, obyvatele o tom ale musí prokazatelně vyrozumět. Tištěný přehled dostanete jen na písemnou žádost a zaplatíte ho sami.
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Shromáždění tyto přehledy zrušit nemůže a dohodnout se dá jen kratší interval. „Jde o povinnost, nelze ji ignorovat, či překonat rozhodnutím příslušných orgánů SVJ či BD,“ uvádí Ministerstvo pro místní rozvoj ve výkladu k měsíčnímu informování. Když společenství nebo pronajímatel přehled nedoručí včas, zaplatí nájemci nebo vlastníkovi bytu za každý i jen započatý den zpoždění až 50 Kč (podle pravidel platných v listopadu 2026), pokud zpoždění nezavinil on sám. Nižší částku může určit společenství nebo družstvo, případně ji pronajímatel ujedná se dvěma třetinami nájemců. Peníze dostane přímo obyvatel bytu.
Užitek je praktický. Odpadnou návštěvy technika a z měsíčních čísel včas poznáte neobvyklý skok, třeba když spotřeba teplé vody nečekaně vyskočí.
Z měsíčních přehledů spotřeby tepla a teplé vody poznají obyvatelé neobvyklý skok dřív než v ročním vyúčtování. Ilustrační foto. Zdroj: Vitaly Gariev / Pexels. Na co se zeptat výboru
Podle odborných webů mají montážní firmy konec roku obsazený, takže na objednávku na poslední chvíli nespoléhejte. Napište výboru nebo správci a nechte si potvrdit tři věci: jestli vlastníci zakázku schválili, z jakých peněz se montáž zaplatí a jestli všechny přístroje samy posílají data každý měsíc, aniž by musel kdokoli zvonit u dveří.
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Když na nástěnce visí výzva k montáži, technika pusťte. Vyhnete se pokutě i dražšímu vyúčtování. Nastavení měřidel je v každém domě jiné, s konkrétní situací se proto obraťte na výbor společenství, správce domu nebo právníka.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67, https://www.tzb-info.cz/30458-dalkove-odecty-meridel-a-nove-povinnosti-pro-bytove-domy, https://www.estav.cz/cz/14642.era-dalkovych-odectu-prichazi-pripravte-se-riskovat-se-nevyplaci, https://www.hyponamiru.cz/?p=18776, https://www.ceskestavby.cz/clanky/konec-pochuzkovych-odectu-se-blizi-bytove-domy-ceka-finalni-vlna-vymen-meridel-podle-eed-36150.html, https://energozrouti.cz/clanek/dalkove-odecty-vymena-meraku-narizeni, https://arws.cz/novinky-v-arrows/spolecenstvi-vlastniku-jednotek, https://www.denik.cz/cesko/dalkove-odecty-tepla/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-269, https://mmr.cz/getmedia/224540f8-975f-4c66-a2fc-3c980b37ad29/Vyklad-a-typicke-dotazy-k-problematice-povinneho-poskytovani-informaci-o-mereni-tepla-a-informaci-poskytovatelum-energetickych-sluzeb-v-bytovych-objektech_1.pdf.aspx?ext=.pdf
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