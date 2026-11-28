Z komína rodinného domu nebo chaty stoupá hustý kouř a sousedé tuší, že v kamnech skončilo něco, co tam nepatří. Zákon o ochraně ovzduší plošně zakazuje pálit v domácích topidlech odpad, lignit nebo energetické hnědé uhlí, a obcím navíc dává pravomoc vyhláškou omezit další vybraná pevná paliva. Porušení zákonného zákazu může majitele nebo nájemníka vyjít na pokutu až 50 000 Kč, porušení obecní vyhlášky dokonce až na 100 000 Kč. Při opakovaném podezření smí kontrolor vstoupit přímo do domu ke kotli i k zásobám paliva.
Zákon zakazuje lignit plošně
Pravidla pro domácí topení stojí na dvou pilířích, které lidé často zaměňují. Zákon o ochraně ovzduší přímo a pro celé Česko zakazuje spalovat v topidlech o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW energetické hnědé uhlí, lignit, uhelné kaly a proplástky. Tento zákaz platí v každé obci bez ohledu na místní vyhlášky a týká se kotlů, krbových kamen i starých sporáků.
Obec může pravidla na svém území ještě zpřísnit. Zastupitelstvo má pravomoc vydat obecně závaznou vyhlášku, která na celém území obce nebo v jeho vymezené části zakáže spalování vybraných druhů pevných paliv. Jde o nástroj pro místa, kde se kvalita ovzduší dlouhodobě nedaří zlepšit. Místní zastupitelé tak mohou zakázat třeba běžné tříděné hnědé uhlí nebo jiná pevná paliva.
Vyhláška dopadá na lokální topidla
Konkrétním příkladem jsou pražští zastupitelé, kteří v září 2019 vydali vyhlášku zakazující spalovat uhlí, uhelné brikety a koks. Ministerstvo vnitra obcím radí, aby zákaz stanovily co nejmírněji podle místních podmínek, a plošný zákaz všech pevných paliv má mít vážný důvod. Obec navíc může zakázat jen vybraná paliva, ne samotné topení v krbu nebo kamnech.
Obecní omezení míří na všechna spalovací zařízení do 300 kW, tedy i na lokální topidla. Patří sem krbová kamna, krby, kuchyňské sporáky nebo klasická kamna v rodinných domech a na chatách. Právě na tato zařízení se totiž nevztahoval celostátní zákaz provozu starých teplovodních kotlů první a druhé emisní třídy, který pro domácnosti a rekreační objekty platí od září 2024.
Zákon ale chrání majitele moderních kotlů. Obec nesmí vyhláškou zakázat spalování vybraných pevných paliv v teplovodních kotlích ústředního vytápění, které splňují zákonné emisní požadavky, tedy kotlích třetí a vyšší emisní třídy. Podmínkou zůstává, že kotel je pro daný druh paliva určený a splňuje předepsané limity.
Porušení obecního zákazu je přestupkem podle zákona o některých přestupcích a projednává ho obecní úřad. Pokuta může v tomto případě dosáhnout až 100 000 Kč. Jde tedy o jinou a vyšší sazbu než 50 000 Kč, která podle zákona o ochraně ovzduší hrozí za pálení odpadu, energetického uhlí nebo lignitu.
Pokud obec takovou vyhlášku vydá, smí po lidech na svém území vyžadovat informace o topidlech do 300 kW, jejich provozu, příslušenství i používaných palivech. Majitel nebo uživatel domu je povinen tyto údaje na vyžádání obecnímu úřadu předložit. Pokud je neposkytne, riskuje pokutu až 20 000 Kč.
Odpad do kamen ani na ohniště nepatří
Vedle zakázaných druhů uhlí míří zákon přísně na spalování odpadu. V domácích kamnech a kotlích se žádný odpad pálit nesmí. Tepelně zpracovávat odpad lze pouze ve schválených zařízeních se zvláštním povolením a pod odborným dohledem. Do domácího topeniště patří výhradně palivo, které splňuje zákonné požadavky na kvalitu a zároveň ho pro konkrétní zařízení určil výrobce.
Podobné omezení platí při pálení venku. V otevřeném ohništi na zahradě smí skončit jen suchý rostlinný materiál, který není znečištěný ani napuštěný chemickými látkami. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit další podmínky pro pálení suchých větví či listí, například podle počasí, roční doby, hustoty zástavby nebo místního znečištění ovzduší.
Úřady sledují také samotný kouř z komína. Majitel topidla musí dodržovat přípustnou tmavost kouře. Za pálení odpadu, spalování zakázaného lignitu či energetického uhlí, použití paliva neurčeného výrobcem i za překročení povolené tmavosti kouře hrozí běžným občanům pokuta až 50 000 Kč.
Kontrolor smí do domu po písemném varování
Úředník nemůže vstoupit do rodinného domu, bytu nebo na chatu hned po prvním sousedském podnětu. Pokud vznikne důvodné podezření, že domácnost porušuje pravidla topení, a přestupek nejde prokázat zvenčí, obecní úřad obce s rozšířenou působností nejprve pošle písemné upozornění. V dopise majitele poučí o zákonných povinnostech a vysvětlí mu, že při dalším podezření bude následovat kontrola.
Teprve při opakovaném důvodném podezření získává pověřený zaměstnanec úřadu právo vstoupit do obydlí. Při kontrole se prokazuje služebním průkazem a smí prověřit topidlo, jeho příslušenství i uskladněné palivo. Majitel nebo uživatel mu musí vstup umožnit, za odmítnutí hrozí pokuta až 50 000 Kč. Úřad navíc může majiteli nařídit nápravu v určené lhůtě, a pokud ji neprovede, může provoz topidla zastavit.
|Prohřešek
|Maximální pokuta
|Kdo přestupek řeší
|Porušení obecní vyhlášky o zákazu vybraných paliv
|až 100 000 Kč
|obecní úřad
|Pálení odpadu v kamnech nebo kotli
|až 50 000 Kč
|obecní úřad obce s rozšířenou působností
|Spalování lignitu, energetického uhlí, kalů nebo proplástků
|až 50 000 Kč
|obecní úřad obce s rozšířenou působností
|Palivo neurčené výrobcem nebo příliš tmavý kouř
|až 50 000 Kč
|obecní úřad obce s rozšířenou působností
|Odmítnutí vstupu kontrolora při opakovaném podezření
|až 50 000 Kč
|obecní úřad obce s rozšířenou působností
|Neposkytnutí informací obci s vyhláškou o zákazu paliv
|až 20 000 Kč
|obecní úřad obce, která vyhlášku vydala
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (zakonyprolidi, vytapeni.tzb-info, sbirkapp.gov).