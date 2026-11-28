Statek s historií sahající do středověku
Jižní Čechy mají v životě Jana Hrušínského zvláštní místo. Herec sem jezdil už jako dítě a kraj si oblíbil natolik, že se sem později rozhodl vrátit i se svou rodinou. S manželkou Miluší Šplechtovou nakonec našli statek v Dolní Lhotě nedaleko Stráže nad Nežárkou.
Nešlo přitom o obyčejnou chalupu. Historie usedlosti sahá podle dostupných údajů až do roku 1346. Současný půdorys pochází ze 17. století a areál tvoří několik budov včetně obytné části, stodoly, bývalých chlévů a špejcharu.
Rozlehlý pozemek nabízí dostatek soukromí i prostoru pro rodinná setkání. K usedlosti patří také ovocný sad a rozlehlý dvůr. Kombinace historie, venkovské atmosféry a krásné jihočeské krajiny manžele na místě nejvíce přitahovala.
Z bývalého kravína je dnes vinárna s krbem
Rekonstrukce nebyla jednoduchá ani levná. Bylo potřeba zajistit stavby, modernizovat rozvody a interiéry přizpůsobit současnému bydlení. Podle zveřejněných informací vyšly stavební práce zhruba na sedm milionů korun.
Manželé se přitom nesnažili staré budovy přeměnit v moderní novostavby. Naopak chtěli zachovat jejich původní atmosféru. Z někdejších koňských stájí proto vznikly pokoje pro hosty, zatímco bývalý kravín dostal docela nové využití. Dnes je v něm vinárna s krbem, kde rodina ráda posedí s přáteli.
Proměnilo se rovněž okolí domu. V areálu přibylo jezírko, bazén, skleník a menší hřiště. Ovocný sad a staré hospodářské budovy však dál připomínají, že původně šlo o skutečné venkovské hospodářství, nikoli o rekreační komplex postavený na zelené louce.
Jižní Čechy jako ideální místo pro odpočinek
Jan Hrušínský se svou manželkou tráví většinu pracovního roku v Praze. Herec se angažuje především v Divadle Na Jezerce, které založil a jehož je principálem. Statek proto představuje vítaný únik od pracovního ruchu.
Historická usedlost dnes slouží úplně jinému účelu než před staletími. Místo hospodářského provozu nabízí pohodlné zázemí pro rodinu, návštěvy a chvíle klidu. A právě to je zřejmě největší hodnota rozlehlého statku, který si manželé postupně přizpůsobili svým představám.
Zdroje článku: idnes.cz, dvojka.rozhlas.cz, kinotip2.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá