Pražan vyhrožoval střelbou, v bytě měl rukojmí. Vyjednavač na zakuklence nestačil
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Pražan vyhrožoval střelbou, v bytě měl rukojmí. Vyjednavač na zakuklence nestačilZdroj: PČR
Článek byl publikován 28.11.2026 12:00
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