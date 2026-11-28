Kluziště se veřejnosti otevřelo v sobotu dopoledne. Kromě pár sólo bruslařů tam byly hlavně rodiny s dětmi. „
Mami, jedu!“ se tak ozývalo zdaleka nejvíce. Na místě je půjčovna bruslí i nějaké to občerstvení. Lidé si tam mohou dát svařák za 60 korun, čaj za polovinu nebo hranolky či párek v rohlíku za 50 korun. Na papírovém tácku s vypsanou nabídkou se objevuje také klobása za 120 nebo sekaná v housce za 90 korun.
Letos mají Plzeňané k dispozici i další dvě kluziště pod širým nebem. Jedno je na Doubravce u OC Rokycanská a další se slavnostně otevřelo ve Škoda Sport Parku na Slovanech. Mnohé proto překvapilo, když se objevila informace o další ploše v sadech Pětatřicátníků, o němž magistrát informoval pouhý jeden den před zahájením dopravních omezení. Plocha totiž zabírá hned polovinu parkovacích stání.
Ve všední dny dopoledne bude kluziště sloužit žákům základních a mateřských škol, od 13 až do 20 hodin pak široké veřejnosti, stejně jako o víkendech od 10 do 20 hodin.
Město argumentuje tím, že lidé takové atrakce zkrátka mají rádi a v okolí mají motoristé ploch dostatek, třeba parkovací dům Rychtářka, Nové Divadlo či P+G Kotkova. Veřejnost je ale jako obvykle silně rozdělená, což dokazuje i výsledek naší ankety, ve které hlasovalo přes 700 čtenářů. Většina z nich, tedy 74 procent, je toho názoru, že jde o zbytečnost, jelikož jsou tu právě i jiná kluziště. Dalších 15 procent hlasujících to považuje za bezvadný nápad nehledě na lokalitu a devět procent je pro, ale umístili by kluziště jinam.
Ale kam? Tuto otázku si podle vyjádření města kladli už před rokem, kdy o kluzišti začali poprvé přemýšlet. „
Původně jsme ho chtěli vybudovat na náměstí Republiky místo parkoviště před radnicí tak, aby bylo součástí adventních trhů. Při bližším prověřování se ale ukázalo, že jsou zde překážky, které nedokážeme překonat. Podobně tomu bylo i v dalších lokalitách. Na kluziště v sadech Pětatřicátníků jsem zaregistroval pozitivní i negativní reakce, ale za sebe říkám, že až ostrý provoz ukáže, nakolik je kluziště úspěšné,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký (ANO). Kluziště pod širým nebem mají například v Českých Budějovicích, vstup je tam zdarma. Foto: Richard Beneš
„Na náměstí Republiky před radnici, nebylo možné kluziště umístit proto, že elektrický příkon v místě je nízký a při alternativním vedení elektřiny by bylo nutné překlenout tramvajovou trať. Dalším zvažovaným místem byla lokalita U Zvonu, tam však nebyl vyhovující povrch. Prověřovali jsme také lokality u Západočeského muzea nebo v Mlýnské strouze. Nevyhovovaly,“ doplnil náměstek pro oblast sportu Tomáš Morávek (PRO Plzeň). Děti zdarma, dospělí za stovku
Debata se vedla také o ceně vstupného. Odpůrci upozorňují, že náklady na kluziště jdou z rozpočtu města, které si následně účtuje sto korun za vstup na plochu. Děti do výšky 120 centimetrů to mají zdarma. Stejné ceny jsou i v případě kluziště na Slovanech, které je akcí městského obvodu.
O něco dražší je kluziště u OC na Rokycanská, kde ledovou plochu postavili jako součást oslav 25. výročí obchodního centra. Vstupné pro dospělé je 120 korun, děti do 15 let to mají za 70 korun a 60 korun dá doprovod bez bruslí.
Na kluziště sází i jiná krajská města a bruslení tam nabízejí zadarmo. Příkladem jsou České Budějovice, které jsou svými trhy proslulé. Jejich součástí je právě ledová plocha okolo Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara. Lidé tam platí jen za půjčení bruslí. Stejně to mají i třeba v Hradci Králové, kde se bruslí okolo morového sloupu. Zadarmo se „sklouznou“ také lidé v Ostravě nebo Olomouci. V některých případech jde o kluziště provozovaná pořadateli trhů, jinde o akci města nebo městských firem.