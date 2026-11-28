V listopadu 1970 našla lesní dělnice v lese u Orlové lidskou kostru. Až zrezivělý klíč ze zbořené hornické ubytovny přivedl ostravské kriminalisty ke jménu důchodce Josefa Kolenčíka. Ukázalo se, že muž celé roky nikomu nechyběl z prostého důvodu, někdo jiný za něj totiž celou dobu chodil na poštu pro důchod. Vyšetřovatelé přitom museli rozlousknout zdánlivě nemožnou záhadu, protože podle úřadů seděl mrtvý muž za mřížemi.
Kostra v šumbarském lese
Když 24. listopadu 1970 objevila lesní dělnice v šumbarském lese nedaleko Orlové kosterní pozůstatky, případu se ujali ostravští kriminalisté major František Lichovník a kapitán Jan Stanko. Pitva jim dala alespoň základní obraz toho, s kým mají tu čest. Šlo o muže kolem šedesáti let, vysokého asi 165 centimetrů, který neměl vlasy, nosil brýle se silnými skly a místo vlastních zubů pravděpodobně používal protézu.
Lékaři zároveň potvrdili, že nešlo o nešťastnou náhodu ani přirozenou smrt. Neznámý muž měl rozsáhlé zlomeniny pravé i levé spánkové kosti a zhmoždění mozku, v zemi navíc ležel odhadem kolem tří let. Lichovník se Stankem proto prošli seznamy pohřešovaných lidí, jenže na žádného z nich mrtvý neseděl. Rozjeli se tedy po hospodách, ubytovnách i poštách v blízkém i širším okolí a ptali se každého, kdo by mohl staršího muže postrádat. Vraceli se ale s prázdnou. Muže z lesa totiž nikdo nehledal, protože ho zkrátka nikdo nepostrádal, jeho důchod mezitím dál chodil.
Klíč ze zbořeného baráku
Když všechny běžné kroky nikam nevedly, museli se kriminalisté vrátit k jedinému předmětu, který se u ostatků našel. Asi půl metru od těla totiž ležel zkorodovaný dozický klíč. Zprvu mu nikdo nevěřil a vyšetřovatelé si ani nebyli jistí, jestli k mrtvému vůbec patří, nakonec se ho ale chytili jako posledního stébla. A vyplatilo se. Ostravští technici si na oku klíče všimli vyraženého označení B IV a čísla 14.
Kriminalisty hned napadlo, že takhle by se mohly značit pokoje v některé z okolních hornických ubytoven. Netrvalo dlouho a jejich odhad se potvrdil kousek od dolu Dukla v Dolní Suché, kde stávaly ubytovny podniku Výstavba ostravsko-karvinských dolů. Vedle zděných budov tam totiž až do roku 1968 fungovaly také dřevěné baráky označené právě písmenem B a římskou číslicí.
V době, kdy lesní dělnice na kostru narazila, už byly dřevěné ubytovny dva roky zbořené. Záznamy o ubytovaných zaměstnancích ale v archivech zůstaly, takže vyšetřovatelé dokázali dohledat, komu pokoj číslo 14 patřil. Bydlel v něm Josef Kolenčík, ročník narození 1903, důchodce, který si prací na dole přivydělával. Nájem tam zaplatil naposledy v září 1966, pak odešel a klíč neodevzdal. Odhady lékařů, že tělo leželo v lesní půdě asi tři roky, tak seděly právě na podzim roku 1966.
Důchod pro muže za mřížemi
Vyšetřovatelé tak měli konečně jméno, potřebovali ale jistotu, že jde opravdu o muže z šumbarského lesa. Naději jim nabídla kontrola Kolenčíkova důchodu. Bral přes tisíc korun měsíčně, což na tehdejší dobu byly slušné peníze. Z archivovaných dokladů o výplatách se ale vynořil pořádný zádrhel. Na adresu ubytovny v Dolní Suché sice peníze přišly naposledy v říjnu 1966, tím ale výplata neskončila.
Adresa pro doručování se od té doby několikrát změnila, nejdříve do Doubravy u Karviné a potom do Bartovic u Ostravy. Peníze chodily na Kolenčíkovo jméno až do května 1969, kdy je úřady úplně zastavily, protože Kolenčík prý skončil ve vězení. Kdyby ale opravdu seděl za mřížemi, nemohl by přece už několik let ležet v lese u Orlové.
Kriminalisté proto prověřili, koho tehdy za mříže vlastně poslali, a právě v tu chvíli se případ zlomil. Ve vězení totiž vůbec neseděl Josef Kolenčík, ale Josef Mrkva, jedenáctkrát trestaný recidivista se záznamy za podvody a neplacení výživného. Právě on se v místě bydliště vydával za Kolenčíka a jeho jménem podepisoval příjem důchodů. Když vyšetřovatelé ukázali jeho fotografii poštovním doručovatelkám, poznaly v něm muže, který od nich peníze určené pro Kolenčíka přebíral.
Návštěvy na ubytovně v Dolní Suché
S Mrkvovou fotografií se kriminalisté vydali také za správkyní někdejší ubytovny v Dolní Suché. I ona ho poznala, protože za Kolenčíkem do baráku několikrát přišel na návštěvu. Navíc si vzpomněla na to, co jí důchodce vyprávěl těsně před svým odchodem na podzim 1966. Řekl jí tehdy, že z ubytovny odchází bydlet do domu jednoho známého, který odjíždí na rok pryč, a že tam ušetří za nájem, protože bude bydlet zadarmo jen za péči o dům. Kdo přesně tím známým byl, už Kolenčík neupřesnil, souvislost s Mrkvovými návštěvami a náhlým odchodem z pokoje číslo 14 ale zapadla do příběhu až příliš přesně.
Lebka promítnutá do fotografie
Aby kriminalisté spojili nalezenou kostru s Josefem Kolenčíkem, sáhli po metodě kriminalistické antropologie zvané superprojekce. Odborníci při ní promítli lebku z šumbarského lesa přímo do Kolenčíkovy portrétní fotografie a posoudili, zda tvarové a metrické znaky lebky odpovídají jeho obličeji na snímku.
Jednotlivé stopy z ubytovny, od poštovních doručovatelek i z laboratoře do sebe nakonec zapadly a kriminalisté Josefa Mrkvu usvědčili jako vraha. Recidivistovi, který po smrti své oběti dva a půl roku bral její peníze, se tak stal osudným obyčejný klíč, který Kolenčík zapomněl odevzdat. Jednu věc se však vyšetřovatelům nikdy nepodařilo zjistit: zabil Josef Mrkva starého důchodce od začátku kvůli jeho penězům, nebo se rozhodl pobírat místo něj starobní důchod až po samotné vraždě?
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (dvojka.rozhlas, ahaonline).