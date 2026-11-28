Při běžném podélném pilování kovu zabírá pilník pouze směrem od těla. Tlak při zpětném tahu zbytečně tupí a láme zuby, takže výrobce Crescent Nicholson doporučuje nástroj při cestě zpět zvednout a výjimku připouští jen u velmi měkkých kovů.
V domácí dílně to vypadá skoro automaticky. Do svěráku upnete uříznutý ocelový plocháč, hliníkovou lištu nebo zrezlý pant, vezmete plochý pilník a ruka začne jezdit tam a zpátky stejným rytmem jako s pilkou na železo. Jenže pilník má jinak tvarované břity a v obou směrech stejně nepracuje. Kdo na něj tlačí i cestou k sobě, připravuje si tupý nástroj i poškrábaný povrch.
Proč zuby pilníku berou jen dopředu a co dělá tlak zpět
Zuby běžného dílenského pilníku nevznikají symetricky. Jak popisuje
technický průvodce výrobce Crescent Nicholson, při výrobě je do změkčené oceli vysekává sekáč v jedné šikmé řadě nebo ve dvou křížících se řadách tak, aby břit stál proti směru pohybu vpřed. Podle metodiky americké lesní správy USDA Forest Service pro ruční nářadí mívá jednoduchý sek řady zubů pod úhlem 60 až 80 stupňů k hraně a hodí se pro hladší dokončování, zatímco křížový sek tvoří dvě řady pod vzájemným úhlem 45 stupňů pro rychlejší úběr materiálu. Rozhoduje přitom i délka těla měřená od špičky po patu bez trnu: označení hrubý, polojemný a jemný sek má smysl porovnávat vždy jen u pilníků stejné délky. Jemný, polojemný a hrubý křížový sek u plochých pilníků stejné délky. Hrubší sek rychleji ubírá materiál, jemnější vyrovnává povrch bez hlubokých stop. Glenn McKechnie / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Z geometrie zubů plyne i správný přítlak. Při tahu dopředu má stačit taková síla, aby pilník rovnoměrně bral a neklouzal po povrchu, protože samotné sklouzávání po tvrdším kovu břity rychle tupí. Přehnaný tlak naopak vede ke dvěma potížím, které Nicholson v průvodci pojmenovává jako zanášení a vylamování zubů. Ucpané drážky plné kovových třísek přestanou brát a začnou do obrobku vyrývat hlubší škrábance, podobně jako
špatně zvolená zrnitost brusného papíru dokáže zanechat rýhy viditelné i pod nátěrem. Při tlačení zpátky nebo při silném přítlaku přes ostré hrany se navíc jemné zakalené špičky zubů ulamují.
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Při běžném podélném pilování tvrdších kovů, jako je konstrukční ocel, litina nebo mosaz, proto Nicholson i příručka USDA Forest Service doporučují pilník při zpětném tahu zcela zvednout z obrobku. Jiná situace nastává u velmi měkkých kovů, typicky u hliníku nebo olova. Tam Nicholson při návratu připouští lehký kontakt s materiálem, avšak bez jakéhokoli přítlaku ruky: na plochu nesmí působit víc než samotná hmotnost pilníku. Právě měkký hliník se navíc snadno lepí do zubů už při středním tlaku, takže lehká ruka a vhodný typ seku rozhodují dvojnásob.
Příčné pilování a další postupy, kde pravidlo vypadá jinak
Zásada zvedat pilník na cestě zpátky není slepý zákaz jakéhokoli zpětného pohybu. Platí pro běžné podélné pilování, kdy nástroj vedete podél jeho osy rovně nebo mírně šikmo přes díl. Pokud ale chcete po hrubém opracování srovnat plochu a vyhladit stopy po zubech, nastupuje příčné pilování, v anglické dílenské praxi známé jako draw filing. Pilník uchopíte oběma rukama za oba konce a posouváte jím bokem tam a zpět po délce obrobku. Nicholson u této techniky upozorňuje na jednu důležitou podmínku: nepoužívejte pilník s krátkým úhlem seku, který kov spíš drásá a rýhuje, ale pilník s jednoduchým sekem určený k hlazení. Odlišný postup má i pilování obrobku upnutého v soustruhu, kde
kanadský institut bezpečnosti práce CCOHS popisuje plynulé dlouhé tahy s bočním posuvem a přítlakem jen směrem vpřed.
Postup pilování Typický materiál a účel Vhodný pilník Zpětný tah a přítlak Výsledek na povrchu Běžné podélné pilování Ocel, litina, mosaz; ubírání materiálu a srážení hran Plochý s křížovým sekem pro úběr, jemný nebo jednoduchý sek pro dokončení Rovnoměrný přítlak vpřed, při zpětném tahu pilník zvednout z obrobku Rychlý, kontrolovaný úběr bez vylamování a předčasného tupení zubů Podélné pilování velmi měkkých kovů Hliník, olovo a měkké slitiny; tvarování bez deformace Ostrý pilník se sekem odolnějším proti zanášení (např. na hliník nebo dlouhý šikmý sek) Lehký přítlak vpřed; při zpětném tahu lze nechat lehký kontakt, nejvýše vlastní vahou pilníku Menší riziko ucpání drážek třískami a hlubokých rýh v měkkém kovu Příčné pilování (draw filing) Dokončovací zarovnání a vyhlazení už opilované rovné plochy nebo hrany Plochý pilník s jednoduchým sekem (ne krátký úhel seku) Držení za oba konce a boční tah tam a zpět po délce dílu s jemným tlakem Jemnější a rovnější povrch než po běžném podélném pilování Domácí oprava ve svěráku: upnutí, vedení rukou a péče o pilník
Správný tah pilníkem moc nepomůže, pokud se kovový díl ve svěráku klepe. Podle
doporučení CCOHS pro práci se svěrákem má obrobek sedět v celé ploše čelistí a vyčnívat co nejméně nad jejich horní hranu, jinak při pilování vibruje a drnčí. Crescent Nicholson k tomu přidává praktické pravidlo pro výšku svěráku: při běžném pilování by měly čelisti ležet zhruba ve výšce lokte, při těžším úběru o něco níže a u jemné práce klidně výše směrem k úrovni očí. Pokud opravujete měkký nebo už pohledový díl, vložte mezi něj a rýhované čelisti měkké ochranné vložky ze zinkového, měděného nebo hliníkového plechu. Kovový díl je nejlepší upnout v celé ploše čelistí a co nejníže nad svěrákem, aby při pilování nedrnčel. Pro měkké nebo pohledové díly pomohou ochranné vložky do čelistí. Dmitry Makeev / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Při obouručním pilování patří rukojeť do dlaně s palcem podél horní strany, zatímco druhá ruka jen vede špičku palcem a prvními dvěma prsty. Právě na rovnováze obou rukou se láme rovinnost: když na začátku nebo konci tahu příliš zaberete, pilník se rozkolébá a místo rovné plochy vypilujete zaoblené břicho. Stejně jako při
vrtání do kovu nepomáhá hrubá síla, ale plynulé vedení, kontrolovaný tlak a občasná lehká změna úhlu tahu, aby se v materiálu nevytvářely drážky.
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O životnosti pilníku rozhoduje i zacházení po práci. Zanesené zuby vyčistěte drátěným kartáčem na pilníky, nikoli oklepáváním o svěrák, a nástroj držte stranou od vody a mastnoty, protože olej nebo vazelína na ploše zhoršují záběr zubů. Nicholson i metodika USDA Forest Service zároveň zdůrazňují ukládání odděleně od ostatního nářadí: pilníky patří na věšák, do zásuvky s dřevěnými přepážkami nebo alespoň zabalené v hadru v kufru, aby do sebe zakalené břity nenarážely.
Bezpečnostní základ je překvapivě prostý a přesto se v domácích dílnách často podceňuje. Nikdy nepilujte pilníkem bez pevně nasazené rukojeti: když se zuby na hraně kovu zakousnou, odkrytý ostrý trn může poranit dlaň nebo zápěstí, a prasklou či uvolněnou násadu proto
CCOHS radí rovnou vyměnit. Při práci na kovu přidejte ochranné brýle proti odletujícím pilinám a u ostrých hran i rukavice, jen u rotujícího soustruhu rukavice vždy odložte.
Jestli jste zvolili správný sek i tlak, poznáte v ruce během prvních pár tahů. Při správném postupu pilník po kovu plynule šustí, zanechává čistou stopu bez hrubých vrypů a z obrobku padají drobné piliny. Jakmile nástroj začne nepříjemně drhnout, poskakovat nebo naopak jen klouzat bez úběru, bývá na vině zanesený sek, nevhodný typ pilníku pro daný kov, nebo právě přítlak, který zuby přetěžuje.