Připomeňme si
minisérii, kterou zbytečně mnoho lidí minulo. Rána bleskem je ideální tip pro všechny, komu po konci Císařovny chybí politické intriky 19. století. Na rozdíl od příběhu Sisi v ní ale nenajdete romantický lesk, spíš tichý smutek nad tím, co by bylo, kdyby.
Seriál vytvořil Mike Makowsky, režíroval ho Matt Ross a mezi producenty jsou
David Benioff a D. B. Weiss, tvůrci Hry o trůny. Předlohou byla oceňovaná kniha Candice Millard Destiny of the Republic o jednom z nejpodivnějších atentátů amerických dějin. Foto: Netflix O čem je Rána bleskem?
James A. Garfield (
Michael Shannon) přijíždí v roce 1880 na sjezd republikánů jako nenápadný kongresman z Ohia, který má podpořit jiného kandidáta. Strana je ale tak rozhádaná, že z dlouhého hlasování nakonec vzejde právě on. Vyroste z chudoby, nikdy o křeslo nestál a do Bílého domu přichází s předsevzetím, že se nebude klanět mocným frakcím ve vlastní straně.
Druhou hlavní postavou je Charles Guiteau (
Matthew Macfadyen), neúspěšný podnikatel a samozvaný řečník, který je přesvědčený, že se o Garfieldovo vítězství zasloužil právě on. Za své služby čeká odměnu, ideálně místo konzula v Paříži. Když ji nedostane, z obdivovatele se stává posedlý muž, který prezidenta sleduje na každém kroku.
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Mezitím seriál ukazuje i zákulisí tehdejší politiky. Garfield se pře s mocným senátorem Roscoem Conklingem o jmenování do vlády a na místo viceprezidenta se dostane Chester Arthur (
Nick Offerman), Conklingův muž, kterému nikdo moc nevěří. Hrají i Betty Gilpin jako prezidentova manželka Lucretia, Shea Whigham nebo Bradley Whitford.
Připomeňme, že Guiteau na Garfielda vystřelil v červenci 1881 na washingtonském nádraží. Prezident zraněním podlehl až po jedenácti týdnech, i kvůli lékařům, kteří ránu ošetřovali nesterilníma rukama. Název seriálu přitom odkazuje na Garfieldova vlastní slova, že proti atentátu se člověk nemůže bránit o nic víc než proti ráně bleskem.
A jak Ránu bleskem hodnotí Češi?
Na
ČSFD má minisérie 78 % od skoro sedmi stovek diváků. Jeden z nich oceňuje, že příběh z amerických dějin „by mohl kousnout i Evropan, historií USA nepolíbený“. Další ho chválí jako napínavý thriller s hlubokou studií postav a vyzdvihuje prvotřídní obsazení i méně známý kus prezidentských dějin.
„Dobré po všech stránkách, prvotřídní obsazení hlavních postav, cením méně známý příběh z amerických prezidentských reálií a některých nadčasových témat v politice," píše další uživatel platformy a jiný píše: „Minisérie exceluje hlavně v hereckém obsazení, kde neni jediná, chybně obsazená postava a naopak každá zásadní role se vryje do paměti a je radost sledovat jejich interakce."
Zahraniční kritici jsou ještě nadšenější. Na hodnotící platformě
Rotten Tomatoes má Rána bleskem 90 % od kritiků a 87 % od diváků. Shrnutí kritiků vyzdvihuje hlavně Macfadyena, kterého známe jako Toma z Boje o moc. Jeho Guiteau je slizký, zoufalý a zároveň až nepříjemně lidský.
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Čtyři díly zvládnete za jeden víkend a odnesete si z nich víc než jen hodinu dějepisu. Pokud vás bavila Císařovna nebo
Koruna, tohle je jasná volba. Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix
Zdroje: Moviepilot, Rotten Tomatoes, ČSFD