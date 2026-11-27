Město založil významný muž z okolí Jana Lucemburského
První písemná zmínka o Rabštejně pochází z roku
1269. Tehdy zdejší panství vlastnil rod Milhosticů, jehož příslušníci používali přídomek "z Rabštejna". Významnější období zdejšího sídla začalo až ve 14. století, kdy se jeho majitelem stal Oldřich Pluh z Rabštejna.
Oldřich patřil k významným mužům na dvoře Jana Lucemburského. Zastával úřad královského podkomořího a měl dostatek prostředků i vlivu, aby z původního hrádku vybudoval důstojné šlechtické sídlo. Na předhradí
založil opevněné městečko a přivedl do něj obyvatele z okolních vesnic.
Dne 21. září 1337 pro něj získal
pražské městské právo. Rabštejn se tak zařadil mezi česká města a postupně získával další výsady. Jeho poloha nebyla náhodná. Ležel na důležité obchodní cestě a kontrola nad ní přinášela majitelům panství lukrativní příjmy. Původní gotická část současného zámku | Zdroj: Juandev – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, Creative Commons Rabštejn se stal majetkem Karla IV.
V roce 1357 se vztahy mezi rodem Pluhů a panovníkem výrazně zhoršily. Oldřichovi synové se postavili proti Karlu IV., který proti nim vyslal vojsko. Bratři se nakonec podvolili a hrad
prodali panovníkovi za 3000 kop míšeňských grošů.
Rabštejn se tak stal královským majetkem. Karel IV. si uvědomoval jeho strategickou polohu a význam pro okolní krajinu. Na hradě často pobýval a z výnosů zdejšího panství obdaroval také svou manželku Elišku Pomořanskou.
Roku 1375 navíc udělil městečku
právo vybírat clo na důležité obchodní cestě. Později se Rabštejn dostal také do rukou krále Vladislava II. Jagellonského, který mu udělil právo pořádat týdenní a výroční trhy. Měšťané získali i další privilegia.
S královským obdobím souvisí také zdejší
těžba břidlice. Tu mohli místní lámat v okolních lomech a její kvalita byla natolik dobrá, že se používala i při stavbě a opravách významných pražských památek, například chrámu svatého Víta a Prašné brány. Dostala se i na Karlštejn a vyvážela se do zahraničí.
Barokní zámek, klášter a kamenný most
V dalších staletích se majitelé panství střídali. Rabštejn postupně získal další stavební dominanty, které jeho podobu ovlivňují dodnes.
Významnou stopu zde zanechali především Lažanští. Ti nechali v letech 1766 až 1767 podle návrhu architekta Anselma Luraga postavit
kostel Panny Marie Sedmibolestné. Na místě působil také klášter servitů. K historickým dominantám patří rovněž barokní zámek, pozůstatky původního gotického hradu a kamenný most přes řeku Střelu. Most přes řeku Střelu | Zdroj: Depositphotos.com
Právě most patří k nejvýraznějším památkám městečka. Společně se starými roubenými a hrázděnými domy vytváří prostředí, které si dodnes zachovalo středověký charakter.
Rabštejn ale postupně ztrácel hospodářský význam. Ležel stranou hlavních center, jeho úzké údolí neposkytovalo mnoho prostoru pro další rozvoj a místní obyvatelé se živili především zemědělstvím a řemesly.
V 19. století zde přesto žilo více než pět set lidí.
Po válce přišel prudký úbytek obyvatel
Největší změna nastala po druhé světové válce. Rabštejn měl před válkou převážně německé obyvatelstvo a po roce 1945 městečko zasáhl odsun německých obyvatel. Noví osadníci už zdejší domy a hospodářství v plném rozsahu neobsadili.
Zatímco při sčítání v roce 1930 měl Rabštejn 344 obyvatel, v roce 1950 jich bylo už jen 77. Pokles pokračoval i v dalších desetiletích. V roce 1970 zde žilo 98 lidí, o deset let později už jen 38.
Dne
1. července 1980 Rabštejn ztratil postavení samostatné obce a stal se místní částí Manětína. Přestože se historické označení "město" zachovalo v názvech a turistických materiálech, z administrativního hlediska už samostatným městem není.
V roce 1992 bylo jeho historické jádro prohlášeno
městskou památkovou zónou. Památková ochrana se vztahuje na území s celkem 26 památkami. Rabštejn nad Střelou | Zdroj: Depositphotos.com Dnes zde žije jen dvacítka lidí
Počet stálých obyvatel Rabštejna je dnes opravdu malý. Podle evidence zveřejněné na oficiálních stránkách městečka zde bydlelo
v roce 2024 pouhých 26 lidí. Údaje za roky 2025 a 2026 zatím nejsou k dispozici.
Pošta zde skončila v roce 1998, obchod byl zrušen v roce 2003 a většina služeb postupně zanikla. Místo dnes žije především z cestovního ruchu. Fungují zde sezónní restaurace a ubytovací zařízení, návštěvníci mohou zavítat do muzea, informačního centra nebo si prohlédnout zdejší historické památky.
Rabštejn nad Střelou tak představuje pozoruhodný příklad místa, které přišlo o svůj někdejší hospodářský význam i samostatnost, ale zachovalo si mimořádně cenné historické dědictví. Označení
nejmenší historické město Evropy se s ním proto dodnes spojuje, přestože už administrativně patří pod Manětín.
Zdroje článku:
rabstejnnadstrelou.cz, plzen.rozhlas.cz, fromplacetoplace.travel, visitczechia.com, nespechej.cz
Autor článku:
Kateřina Urbanová