Copenhagen Fashion Week ukázal odvážnější tvář skandinávské módy
Kodaň si v posledních letech vybudovala pověst jedné z nejzajímavějších módních metropolí. Pozornost přitahují nejen kolekce předních návrhářů, ale také pouliční móda, která často předznamenává nové stylingové směry. Skandinávský styl přitom už dávno nepředstavují pouze béžové kabáty, jednoduché džíny a tlumená barevná paleta.
Lednová edice
Copenhagen Fashion Week pro sezónu podzim/zima 2026 nabídla pestrou přehlídku výrazných svršků, barevných úpletů, kontrastních materiálů a neobvyklých doplňků. V ulicích dánské metropole se objevovaly pastelové odstíny, kožešinové detaily, kostkované vzory i extravagantní pokrývky hlavy. Pozornost přitahovaly objemné bomber bundy, barevné pleteniny a kabáty s huňatými lemy.
Kodaňský street style tak znovu ukázal, že skandinávská móda nemusí stát pouze na minimalismu a dokonale sladěných kouscích. Vedle klasických sak a volných kalhot dostaly prostor krajkové materiály, háčkované detaily, výrazné barvy i nápadné doplňky. Právě kontrast mezi zdánlivě nesourodými prvky dodává
outfitům osobitost a otevírá prostor pro kreativnější přístup k oblékání.
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Semiš patří k materiálům, které se v módě pravidelně vracejí, pokaždé však v trochu jiné podobě. Zatímco v minulých sezonách se spojoval především s bohémskou estetikou, westernovými inspiracemi a retro siluetami, jeho současné pojetí je mnohem univerzálnější. V zimním šatníku se uplatňuje zejména na dlouhých kabátech, oversized bundách a kratších modelech s výraznými límci.
Jeho jemně matný povrch působí elegantně, ale zároveň dostatečně uvolněně, aby se dal snadno začlenit do každodenního oblékání. Nejlépe vyniká v přírodních odstínech, jako jsou čokoládově hnědá, koňaková, karamelová, tabáková nebo teplá béžová. Tyto tóny se dobře kombinují s černou, šedou, krémovou i tmavě modrou a umožňují vytvořit harmonický outfit bez složitého barevného ladění.
Zajímavého efektu dosáhnete také propojením různých materiálů. Semišová bunda může dobře fungovat s hladkými koženými kalhotami, zatímco dlouhý kabát v koňakovém odstínu vynikne v kombinaci s jednoduchým úpletem a džínami. Pokud chcete jeho retro charakter trochu potlačit, doplňte ho minimalistickými doplňky a současnými střihy.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: VYPADAJÍ JAKO Z JINÉ DOBY, ALE PATŘÍ DO ULIC: ZIMNÍ MÓDĚ LETOS VLÁDNOU KABÁTY, KTERÉ PROMĚNÍ I OBYČEJNÝ OUTFIT Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Kožešinové kabáty se stávají dominantou sezóny
Kožešinový vzhled patří k nejvýraznějším prvkům letošního zimního stylingu. Na týdnu módy v Kodani zaujaly především objemné kabáty s huňatým povrchem, které dokážou proměnit i jinak jednoduchý outfit. Vedle klasických jednobarevných modelů se objevovaly také varianty se zvířecími vzory, kontrastními barevnými plochami nebo neobvyklými proporcemi.
Výrazný materiál přitom automaticky neznamená komplikovaný styling. Jeden dominantní kousek často stačí doplnit jednoduchými kalhotami, hladkým rolákem a minimalistickou obuví. Kabát se tak stává hlavním bodem celého outfitu a není potřeba konkurovat mu dalšími nápadnými prvky.
Pokud vám objemné kožešinové kabáty připadají příliš extravagantní, můžete sáhnout po méně nápadných detailech. Pozornost si zaslouží například kabáty s kožešinovým límcem, bundy s huňatými lemy nebo samostatné kožešinové šály a štoly. Právě ty představují snadnější způsob, jak do zimního šatníku začlenit výraznější texturu, aniž byste museli měnit celý svůj styl.
Při výběru se navíc nemusíte omezovat jen na pravou kožešinu. Podobného vizuálního efektu lze dosáhnout také kvalitní umělou kožešinou nebo materiály typu
shearling, které se uplatňují zejména na límcích, podšívkách a lemech svrchního oblečení.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: ÚZKÉ SE ŠIROKÝM A KRÁTKÉ S DLOUHÝM: MÓDA V ROCE 2026 BOŘÍ ZAŽITÁ PRAVIDLA Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Výrazné barvy rozbíjí zimní šeď
Zatímco během chladných měsíců tradičně převažují černá, šedá, tmavě modrá nebo hnědá, letošní módní inspirace otevírá prostor mnohem odvážnějším kombinacím. Do popředí se dostávají syté odstíny červené, elektrické modré, růžové, fialové, zelené nebo zářivě žluté. Pozornost si zaslouží také
chartreuse, výrazný žlutozelený odstín, který dokáže dodat energii i jinak střídmému oblečení.
Nemusíte přitom rovnou oblékat několik výrazných barev od hlavy až k patě. Pokud se na barevné experimentování teprve chystáte, začněte jedním dominantním kouskem. Červený kabát může skvěle fungovat s černými kalhotami a jednoduchým rolákem, zatímco zelený svetr oživí kombinaci džínů a klasického vlněného kabátu.
Odvážnější mohou vyzkoušet takzvaný
color blocking, který pracuje s většími barevnými plochami a jejich vzájemným kontrastem. Růžová s oranžovou nebo modrá se zelenou mohou vytvořit překvapivě harmonický celek, pokud jednotlivé odstíny vyvážíte vhodnými střihy a doplňky. Zajímavou alternativou je také kombinování pastelových barev s hlubšími tóny. Pudrově růžová nebo světle modrá například dobře kontrastují s vínovou, čokoládově hnědou či sytě červenou.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: ČERNÁ MÁ KONKURENCI: ODHALTE TAJEMSTVÍ STYLINGU BARVY, KTERÁ DODÁ ŠATNÍKU NOVÝ ROZMĚR Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Zvířecí vzory a kostka dodávají zimním outfitům osobitost
Dalším prvkem, který stojí za pozornost, jsou výrazné potisky. Leopardí, zebří nebo jiné skvrnité vzory přinášejí do oblékání trochu extravagance a navazují na návrat maximalistických módních prvků. V kombinaci s huňatými materiály navíc působí ještě výrazněji.
Vedle zvířecích motivů se v kodaňském street stylu objevovaly také kostkované vzory, puntíky a květinové potisky. Právě kostka přitom nabízí poměrně univerzální způsob, jak dodat zimnímu šatníku výraznější charakter. Uplatní se na kabátech, sakách, kalhotách i šálách a dobře funguje také v kombinaci s jednobarevnými úplety.
Pokud máte rádi odvážnější styling, nemusíte se vyhýbat ani kombinování několika různých vzorů. Aby výsledek nepůsobil příliš chaoticky, zkuste jednotlivé motivy propojit alespoň jedním společným odstínem. Leopardí kabát tak můžete doplnit například kostkovanou šálou v podobné barevnosti. Jestli dáváte přednost decentnějšímu pojetí, nechte vyniknout pouze jeden vzorovaný kousek a zbytek outfitu ponechte jednoduchý.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: PRUHY, KOSTKY I KVĚTY: OSVOJTE SI PRAVIDLA, DÍKY KTERÝM SE Z VAŠEHO MIXOVÁNÍ VZORŮ NESTANE MÓDNÍ PŘEŠLAP Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Vrstvení různých materiálů vytváří zajímavější siluety
Vrstvení už dávno nemusí znamenat pouze několik praktických kusů oblečení, jejichž jediným úkolem je udržet tělo v teple. V současném stylingu se stává plnohodnotným módním prvkem, se kterým lze kreativně pracovat. Jednotlivé vrstvy mohou mít odlišné délky, střihy, materiály i barevnost. Právě jejich kombinování vytváří hloubku outfitu a umožňuje pohrát si s proporcemi.
Zkuste například spojit košili, tenký svetr a oversized sako, přes které obléknete dlouhý vlněný kabát. Ženský a zároveň uvolněný vzhled vytvoří také rolák pod šaty, košile pod pletenou vestou nebo delší halenka vykukující zpod krátkého svetru. Pokud chcete styling posunout ještě dál, přehoďte přes klasickou košili pletený šál nebo si kolem pasu uvažte další svetr.
Stejně důležité je kombinování různých textur. Hebký samet, hladká kůže, lesklý satén, hrubá vlna, krajka nebo umělá kožešina mohou společně vytvořit překvapivě harmonický celek. Vyzkoušejte například koženou bundu s romantickou krajkovou halenkou, saténovou sukni s objemným pleteným svetrem nebo sametové kalhoty s jednoduchým bavlněným tričkem. Kontrast materiálů dodá outfitu hloubku, aniž byste museli sázet na výrazné barvy nebo komplikované vzory.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: VRSTVENÍ NENÍ JEN O TEPLE: NAUČTE SE KOMBINOVAT OBLEČENÍ TAK, ABY OUTFIT ZÍSKAL NOVÝ ROZMĚR Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Výrazné doplňky dotvářejí zimní outfity
Samostatnou kapitolu představují pokrývky hlavy a další doplňky. Během Copenhagen Fashion Weeku zaujaly například malé klobouky typu pillbox, huňaté čepice, pletené kukly i další výrazné modely. Zajímavou volbou jsou také šátky, které lze uvázat kolem hlavy, krku nebo připevnit ke kabelce.
Pozornost si zaslouží rovněž brože, které se vracejí do popředí a dokážou dodat osobitost i klasickému kabátu nebo jednoduchému svetru. Nemusíte přitom zůstávat pouze u tradičního umístění na klopě. Vyzkoušejte je na šále, límci nebo jako ozdobu pleteného kardiganu.
Nezapomínejte ani na rukavice. Výrazně červený, žlutý nebo růžový pár dokáže oživit i klasickou kombinaci tmavého kabátu a džínů. Zvláštní pozornost si zaslouží také kožešinové šály a štoly, které lze přehodit přes ramena, volně omotat kolem krku nebo doplnit jednoduchým vlněným kabátem. Pokud dáváte přednost decentnějšímu pojetí, sáhněte po modelech s jemným kožešinovým lemováním.
Právě doplňky jsou ideálním místem pro experimentování. Výrazná pokrývka hlavy, nápadná brož nebo barevné rukavice mohou změnit celkové vyznění outfitu, aniž byste museli investovat do nového kabátu či dalších výrazných kousků.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: VÝRAZNÉ ŠPERKY V HLAVNÍ ROLI: NAUČTE SE KOMBINOVAT DOPLŇKY BEZ OHLEDU NA TO, JAK JEDNODUCHÝ JE VÁŠ OUTFIT Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Dopamine dressing přináší do zimního šatníku dobrou náladu
Podstatou trendu
dopamine dressing je vybírat si barvy, materiály a střihy, ve kterých se člověk cítí dobře a které mu přinášejí radost. Nejde o vědecky zaručený recept na lepší náladu ani o povinnost oblékat se výrazně každý den. Spíše připomíná, že móda nemusí být pouze praktickou záležitostí nebo prostředkem k naplňování aktuálních trendů.
Právě během zimy může být tento přístup obzvlášť příjemný. Krátké dny, zatažená obloha a nízké teploty nás často vedou k tomu, že automaticky saháme po tmavém a nenápadném oblečení. Barevný kabát, oblíbený svetr, výrazná kabelka nebo neobvyklý doplněk však mohou každodenní oblékání proměnit v kreativní činnost.
Kodaňský street style ostatně ukazuje, že k osobitému zimnímu outfitu nepotřebujete dokonale sladěné kousky ani bezvýhradně následovat aktuální trendy. Někdy stačí odvážnější barva, zajímavá textura nebo doplněk, který byste si ještě před pár sezónami netroufli obléknout. Nejdůležitější totiž zůstává, abyste se ve svém oblečení cítili dobře.
Zdroje: Vogue Adria, Marie Claire, Copenhagen Fashion Week