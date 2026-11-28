Ať už je od ně pokoj! Co budeme mít z jeho tisícího gólu? Ronaldo čelí zdrcující kritice od bývalého kapitána Al-Nassru
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Ať už je od ně pokoj! Co budeme mít z jeho tisícího gólu? Ronaldo čelí zdrcující kritice od bývalého kapitána Al-NassruZdroj: Al Nassr Saudi Club FC
Článek byl publikován 28.11.2026 12:04
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