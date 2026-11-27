Mince, která neměla existovat
Pětihaléř z roku 1924 je považován za nejvzácnější československou oběžnou minci první republiky. Jeho autorem byl sochař a medailér Otakar Španiel, který navrhoval také další československé mince. Razil se v Kremnici, kde tehdy sídlila československá mincovna.
Pro tento ročník však nebyla běžná výroba pětihaléřů vůbec naplánována. Přesto vznikla razidla s letopočtem 1924 a několik mincí se dostalo na svět. Proč k tomu došlo, není dodnes spolehlivě objasněno.
Jedno z vysvětlení souvisí s tehdejším nedostatkem drobných peněz. Výměna rakousko-uherské měny za československou ještě nebyla dokončena a bankovní úřad upozorňoval na nízké zásoby mincí. Kremnická mincovna proto mohla připravit razidla pro případ, že by stát požadoval další pětihaléře. Nový letopočet bylo potřeba vyzkoušet a nechat schválit autorem návrhu. Právě při takových zkouškách mohlo vzniknout několik exemplářů.
Podle jiného vysvětlení šlo o reprezentativní nebo dárkové kusy, které se následně dostaly mezi zaměstnance mincovny a státní banky. Jisté je pouze to, že běžná oběhová ražba v roce 1924 neproběhla.
Kolik jich vlastně existuje?
Přesný počet vyrobených mincí nikdo nedokáže doložit. V odborných textech se objevují odhady, podle nichž mohlo při zkouškách vzniknout několik kusů, ale skutečný počet byl zřejmě vyšší. Aukční dům Aurea na základě dlouhodobého sledování trhu a evidence v soukromých i státních sbírkách odhaduje, že se dochovalo přibližně 30 až 40 pravých exemplářů. Jiné katalogy uvádějí zhruba deset známých kusů. Záleží na tom, které mince jsou bezpečně ověřené jako originály.
Situaci komplikuje také existence pozdějších novoražeb. Ne každá mince s letopočtem 1924 je automaticky vzácným originálem. U každého nálezu je proto nezbytné odborné posouzení.
Vzácnou minci si můžete prohlédnout ve videu:
Pětihaléř za cenu luxusního auta
Mimořádná vzácnost se samozřejmě odráží v aukčních cenách. Jeden exemplář se v roce 2017 prodal za 20 400 eur, tedy v přepočtu více než půl milionu korun včetně aukčního poplatku. V dubnu 2023 se stejná mince objevila v jubilejní aukci společnosti Macho & Chlapovič. Z vyvolávacích 30 000 eur se cena vyšplhala na 66 000 eur, což odpovídalo 1 554 300 korunám.
Nešlo přitom o obyčejný anonymní nález. Mince měla doložený původ v rodině Ritterů. V roce 1926 ji v kremnické městské spořitelně objevil Július Ritter, který si uvědomil, že neobvyklý letopočet může znamenat něco mimořádného. Mince zůstala v rodinné sbírce a na aukční trh se vrátila až po mnoha desetiletích.
Jak vzácný pětihaléř poznat?
Mince je vyrobená z mosazi, tedy slitiny mědi a zinku. Má průměr přibližně 16 milimetrů a váží zhruba 1,6 až 1,7 gramu. Rozhodující je především letopočet 1924; samotné rozměry a materiál však pravost nepotvrdí.
Pokud někdo takový pětihaléř objeví ve staré sbírce, neměl by ho čistit ani se ho pokoušet upravovat. U mince s takovou hodnotou může neodborný zásah její cenu výrazně snížit. Nejdříve je potřeba ověřit, zda jde skutečně o původní ražbu, a teprve potom uvažovat o prodeji.
Zdroje článku: aurea.cz, nasregion.cz, mincmistr.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková