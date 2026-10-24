Jeden zvyk sousedů může způsobit problémy celému domu. Týká se vstupních dveří

Vstupní dveře do bytového domu by nikdy neměly zůstávat otevřené. Je to totiž problém, který ovlivňuje úplně všechny obyvatele. Bohužel se to stává docela často. Žila jsem v domě, kde byly dveře nechané otevřené prakticky denně. Neustále jsem jen zavírala. Když jsem šla podruhé, opět bylo otevřeno. Přitom šlo o poměrně malý bytový dům. Bydlelo tam jen šest rodin. Všichni jsme se znali.
Chci vás tedy uklidnit, že v tom rozhodně nejste sami. Nezodpovědní a lehkovážní sousedé se najdou prakticky v každém domě. Někteří dveře dokonce podpírají rohožkami nebo kamenem. Jenže otevřené dveře jsou jako pozvánka pro zloděje. A to není jediný problém otevřených dveří. Náš soused byl přitom přesvědčený, že nic špatného nedělá. Věřil, že by se nikdo neodvážil vstoupit do cizího domu a navíc tvrdil, že jen větrá. Důvod byl prostý. Vlhkost ve sklepě, které se chtěl takto nešťastně zbavit.
Nezvaní hosté nejsou jediný problém
Bytové domy mají pochopitelně sklepy nebo společné prostory pro kola a další vybavení obyvatel. My jsme ve sklepě měli třeba i kočárek pro dceru. Pokud zůstávají dveře dokořán, zvyšuje se riziko, že přijde zloděj a ukradne kolo, koloběžku nebo další věci aniž by si toho někdo vůbec všiml. A to klidně za bílého dne. Bez použití násilí.
Nicméně zloději nejsou jediný problém. Další problém s otevřenými dveřmi nastává v chladném období roku. V zimě se schodiště díky otevřeným dveřím rychle ochladí. To pochopitelně vede k tomu, že se musí také více topit. A více topení znamená vyšší náklady. Pro všechny, kdo v domě bydlí. Naše účty tehdy byly skutečně nápadně vysoké. Zbytečně.
Zamknout také není dobře
Hovořili jsme o tom, že lidé často nechávají dveře otevřené dokořán. Jenže špatně je také druhý extrém. Zamykání. Zamknout svůj vlastní byt nebo dům je normální a bezpečné. Zamykat vstupní dveře do bytového domu je povoleno, pokud je možné je v případě nouze snadno otevřít zevnitř bez použití klíče. Schodiště a vstupní dveře do budovy sice slouží jako únikové cesty.
Toto ustanovení uznává vyhláška Ministerstva vnitra a správy o požární ochraně v budovách, která mezi zakázané činnosti uvádí „zavírání nouzových východových dveří způsobem, který brání jejich okamžitému použití v případě požáru nebo jiného nebezpečí vyžadujícího evakuaci“.
Jak s tím bojovat
Ptáte se, co můžete dělat, pokud jsou dveře vašeho bytového domu vždy otevřené? Nejprve je dobré kontrolovat, jestli jsou skutečně něčím zablokované a otevřené je někdo nechává úmyslně. Může se totiž také stát, že jsou porouchané a otevřené tak zůstávají omylem. Příčinou může být třeba vadný zámek nebo jen špatně nastavený zavírač dveří.
Jestliže je však na vině některý ze sousedů, pak je dobré zjistit, který a promluvit si s ním. Pokud nevíte, kdo nechává otevřeno, zkuste vyvěsit výzvu na nástěnku. Nestačí to? Pak je na řadě nahlášení správě budovy nebo bytovému družstvu. Ideálně oficiálně. To znamená e-mailem nebo písemně.
Co rozhodně nedělat
Pokud problém přetrvává, je vhodné jej nastolit na schůzi komunity. Neměli byste však svého souseda stigmatizovat, zveřejňovat jeho fotografie ani sami upravovat vchod, protože by to mohlo mít vážnější následky pro pachatele než pro skutečného viníka.
Zdroje článku: www.rp.pl, natemat.pl, www.portalsamorzadowy.pl, www.storicko.cz