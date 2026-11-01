Zachránil medvídě, které vážilo dvě kila. Dnes má 150 kilogramů a stále se mu snaží sedět na klíně

Jmenuje se Maša. A podle Tubice má dodnes pocit, že se mu může posadit na klín stejně jako kdysi. Pan Mňau se podíval na údaj 150 kilogramů. „Nemůže.“ Bobík namítl, že láska nezná hmotnostní limit. Paní Žofie odpověděla, že stehenní kost ano.
Začalo to dvěma kilogramy chlupů
Tubic našel osiřelé medvídě v roce 2019 v oblasti bosenské hory Ozren. Bylo malé, bez matky a podle jeho vyprávění potřebovalo pomoc. Odnesl si ho domů. Krmení začalo mlékem, ovocem a péčí, kterou by normálně poskytovala medvědice. Maša si na člověka postupně zvykla a záchrana se změnila v dlouhodobý vztah.
A potom začala růst. Což je u medvěda bohužel velmi spolehlivý proces. Dnes váží kolem 150 kilogramů. Tubic přesto popisuje chování, které se v některých ohledech od mláděte příliš nezměnilo. Maša vyhledává jeho kontakt, chce si s ním hrát a stále se pokouší dělat věci, které byly velmi roztomilé, když vážila dvě kila. Například sednout si mu na klín.
Redakce konstatuje, že mezi slovy „roztomilé“ a „ortopedické“ vede v tomto případě velmi tenká hranice.
Medvěd si nepřečte údaj na váze
Tohle je na příběhu možná nejzajímavější. Zvíře samozřejmě nevnímá vlastní růst tak, že jednoho rána vstane, zváží se a oznámí: „Od dnešního dne už nebudu dělat medvídkovské věci.“ Naučené sociální chování může zůstat stejné. Fyzika se mezitím dramaticky změnila.
Tubic sám připouští, že přátelská hra může skončit modřinami nebo roztrženým oblečením. Ne proto, že by se Maša náhle rozhodla člověka napadnout. Protože medvědí hra je pořád hra 150kilového medvěda. Tlapa, která u mláděte znamená roztomilé šťouchnutí, má u dospělého zvířete trochu jiné technické parametry. Bobík po této kapitole opatrně stáhl svůj návrh na společné zápasení.
„Je hodná“ není totéž jako „je bezpečná“
A tady bychom potřebovali vyhodit z okna jednu velmi lidskou zkratku. Zvíře může být na konkrétního člověka silně navázané. Může mu důvěřovat. Může vyhledávat kontakt. A přesto zůstává velkou divokou šelmou.
Ne proto, že v ní někde čeká „zlá příroda“, která se jednou probudí. Ale protože její síla, reflexy a způsob komunikace nejsou vytvořené pro lidské tělo.
Medvěd nepotřebuje mít agresivní úmysl, aby člověku vážně ublížil. Stačí nedorozumění. Leknutí. Příliš divoká hra. Konflikt o potravu. Nebo prostě jedna tlapa na nesprávném místě.
Maša už není jediná
Z původní záchrany jednoho medvíděte postupně vzniklo malé soukromé útočiště. Na Tubicově pozemku dnes žije také druhá zachráněná medvědice Ljubica, dva vlci, jeleni, mývalové a další zvířata. Místo se zároveň stalo místní turistickou atrakcí.
Tubic popisuje, že mu zvířata změnila život a otevřela svět, který předtím neznal. To je hezká část příběhu. Jenže právě tady přichází otázka, kterou romantické video snadno přeskakuje: Co bude s medvědem, který byl od mládí vychovaný v těsném kontaktu s člověkem?
Nestačí otevřít vrata a říct „běž“
Návrat osiřelých medvědů do volné přírody není nemožný. Naopak — specializované rehabilitační programy to dělají. Jenže mají úplně jinou filozofii než domácí odchov. Jedním z klíčových pravidel je omezit kontakt s lidmi na minimum.
Mládě se má naučit hledat přirozenou potravu, orientovat se v prostředí a hlavně si zachovat odstup od člověka. Proč? Protože medvěd, který člověka chápe jako zdroj potravy, bezpečí nebo společnosti, může mít po vypuštění zásadní problém. Může vyhledávat domy. Silnice. Turisty. Odpadky. A tím se dostávat do situací, které jsou nebezpečné pro lidi i pro něj.
Výzkum rehabilitovaných evropských medvědů dokonce ukazuje, že podmínky odchovu ovlivňují, jak se zvířata později pohybují v krajině a jak moc využívají prostředí spojené s člověkem. Takže na otázku: „Proč Mašu prostě nevypustí?“ existuje velmi nepříjemná odpověď: protože lidská láska může být přesně ta věc, která jí návrat do divočiny zkomplikovala.
Tubic nad vypuštěním přemýšlel
Podle reportáže sám zvažoval, zda by se medvědice mohly vrátit do přírody. Má ale obavu, že jsou na lidi příliš zvyklé a bez lidské péče by nedokázaly bezpečně fungovat.
To je rozumná obava. Neznamená to automaticky, že odborně posouzený návrat není za žádných okolností možný. To by museli hodnotit specialisté podle chování konkrétních zvířat, jejich kondice, zkušeností a prostředí, do kterého by měla být vypuštěna.
Ale po sedmi letech úzkého kontaktu s člověkem je situace úplně jiná než u osiřelého mláděte, které několik měsíců stráví v rehabilitačním centru s minimálním lidským kontaktem.
Maša se nenaučila jen: „Člověk není nebezpečí.“ Naučila se: „Tenhle člověk je moje sociální jistota.“ A to se po otevření brány nevypne.
Habituace není domestikace
Tady stojí za to rozlišit dvě věci. Medvěd zvyklý na člověka není domestikovaný medvěd. Domestikace vzniká genetickými změnami během mnoha generací cíleného soužití s lidmi. Maša je pořád medvěd hnědý. Jen má za sebou velmi neobvyklé životní zkušenosti.
Je habituovaná na lidskou přítomnost a silně navázaná na konkrétního člověka. To může znamenat, že se ho nebojí tak, jak by se volně žijící medvěd bát měl. Na videu to vypadá nádherně. Z pohledu budoucího života divoké šelmy už je to komplikovanější.
Paní Žofie se v tomto místě tváří velmi přísně. Protože právě záměna „ochočený“ = „domácí“ je důvod, proč internet vyrábí tolik špatných nápadů.
Medvěd není projekt pro člověka s velkou zahradou
Tenhle příběh tedy rozhodně není návod.
Když člověk najde osiřelé mládě velké šelmy, správný postup není:
odnést domů,
koupit mléko,
založit Instagram,
čekat, co z něj vyroste.
Patří do rukou odborníků na volně žijící živočichy a příslušných úřadů. U medvěda je to mimořádně důležité právě proto, že chyby během prvních měsíců mohou ovlivnit jeho chování na celý život. Cílem profesionální rehabilitace totiž není vyrobit medvěda, který má člověka rád. Je to téměř přesný opak.
Cílem je vyrobit medvěda, který člověka nepotřebuje. To je možná méně dojemné. Ale pro medvěda mnohem užitečnější.
A přesto je jejich vztah skutečný
Tohle všechno ale neznamená, že vztah mezi Tubicem a Mašou je nějaký podvod nebo lidská projekce. Po letech každodenního kontaktu může zvíře vytvářet silné individuální sociální vazby.
Tubic pro Mašu není anonymní člověk. Je součást jejího života prakticky od chvíle, kdy byla bezmocným mládětem. A právě proto je jejich příběh tak silný i tak komplikovaný zároveň.
Člověk jí tehdy pravděpodobně zachránil život. Současně ji vychoval do světa, ve kterém už hranice mezi člověkem a divokou přírodou není normální. Obojí může být pravda najednou. Redakce nemusí vybrat jednu polovinu a druhou zahodit.
Redakční verdikt
Petar Tubic v roce 2019 našel dvoukilové medvídě, které potřebovalo pomoc. Dnes vedle něj stojí přibližně 150kilová medvědice, která ho stále považuje za někoho natolik blízkého, že by mu nejraději vlezla na klín. Je to krásný příběh. Je také trochu děsivý. A hlavně ukazuje jednu věc, která se u záchrany divokých zvířat snadno přehlédne: zachránit život není vždy totéž jako zachránit divoký život.
Pan Mňau respektuje jejich vztah, ale odmítá jakýkoli nábytek dimenzovat na 150kilové mazlení. Bobík stále tvrdí, že kdyby Maša seděla opatrně, možná by to šlo. Paní Žofie mu odebrala právo vyjadřovat se ke statice. A redakce uzavírá: když zachráníte dvoukilové medvídě, možná získáte přítele na celý život. Jen je dobré si předem uvědomit, že váš nový nejlepší kamarád jednou může vážit 150 kilo — a pořád bude mít pocit, že je malý.
Redakční tečka: Bobík se po přečtení článku zeptal, zda by mohl Maše nabídnout svůj klín. Pan Mňau se podíval na Bobíka. Potom na údaj 150 kilogramů. A zcela výjimečně odpověděl jediným slovem: „Můžeš.“ Bobík nabídku okamžitě stáhl.
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Zdroje: Associated Press – A Bosnian man rescued an abandoned bear cub. Now they're inseparable [1], International Association for Bear Research and Management – From captivity to the wild: Rehabilitation conditions influence habitat selection of orphaned brown bears in human-dominated landscapes [2], Ursus / International Association for Bear Research and Management – Patterns of movement of released female brown bears in the Cantabrian Mountains, northwestern Spain [3], img ai generated