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Prezident Petr Pavel slaví pětašedesátiny. V říjnu přerušil dovolenou v Maroku a uznal chybu

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Prezident Petr Pavel slaví 1. listopadu pětašedesáté narozeniny. V mládí uvažoval o odchodu do uhelných dolů, nakonec se z něj stal generál a hlava státu.
Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou.

Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou.

Zdroj: FOTO:Mojmir Churavy, CC0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 09:10

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