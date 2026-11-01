Prezident Petr Pavel slaví pětašedesátiny. V říjnu přerušil dovolenou v Maroku a uznal chybu

Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou. FOTO: Mojmir Churavy, CC0, via Wikimedia Commons Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou. FOTO: Mojmir Churavy, CC0, via Wikimedia Commons Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou. FOTO: Mojmir Churavy, CC0, via Wikimedia Commons Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou. FOTO: Mojmir Churavy, CC0, via Wikimedia Commons Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou. FOTO: Mojmir Churavy, CC0, via Wikimedia Commons Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou. FOTO: Mojmir Churavy, CC0, via Wikimedia Commons Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou. FOTO: Mojmir Churavy, CC0, via Wikimedia Commons Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou. FOTO: Mojmir Churavy, CC0, via Wikimedia Commons Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou. FOTO: Mojmir Churavy, CC0, via Wikimedia Commons Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou. FOTO: Mojmir Churavy, CC0, via Wikimedia Commons
Prezident Petr Pavel oslaví v neděli pětašedesáté narozeniny. Letošní podzim mu přinesl nečekané události, když musel po vážné nehodě přítele a kritice veřejnosti předčasně ukončit dovolenou v Maroku. S manželkou Evou Pavlovou tvoří pár přes dvacet let a ve volném čase společně jezdí na motorkách. Přerušená dovolená v Maroku
Letos v říjnu odletěl
s přáteli na dovolenou do afrického Maroka. Výpravu do pouště narušila havárie buginy, při které se měl těžce zranit spoluzakladatel herní společnosti Petr Šebor. Prezident nebyl účastníkem nehody, musel se ale vypořádat s kritikou, že kvůli soukromé cestě vynechá komunální volby. Nakonec svůj plán změnil, vrátil se do Česka a v Černoučku na Litoměřicku odevzdal svůj hlas. Petr Pavel
„Chyby děláme všichni, i prezidenti, a já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takto mohl udělat, a jsem rád, že jsem mohl jít k volbám a dát tím občanům najevo, že by měli jít taky,“ řekl tehdy novinářům. Svou původní neúčast označil za chybu úsudku a dodal, že uznat chybu není jednoduché, ale politik musí dokázat, že si váží důvěry lidí. Rada od otce zachránila kariéru
Dětství strávil s rodiči v Litoměřicích a Kladně. Když mu bylo čtrnáct let, jeho rodiče se rozváděli. Aby se z napjaté domácí atmosféry dostal pryč, odešel v roce 1975 na vojenské gymnázium do Opavy. Matka Marie, pocházející z rodiny vlastníků malé textilní továrny, s jeho volbou nesouhlasila a přála si, aby studoval lesnictví.
Později uvažoval, že armádu opustí. Před podpisem doživotního závazku na přelomu let 1979 a 1980 plánoval odejít pracovat do dolů, aby splatil náklady na dosavadní studium. Rozmluvil mu to nakonec jeho otec Josef, který sám sloužil jako voják z povolání u radiového průzkumu poblíž západoněmeckých hranic.
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Říkal: Blbce a problémy najdeš všude. A jestli před nimi začneš utíkat, tak budeš utíkat pořád,“ popsal Pavel otcova slova v knize V první linii. Vojenská dráha ho nakonec dovedla až k účasti na misi UNPROFOR v bývalé Jugoslávii, kde jeho jednotka v roce 1993 zachránila přes padesát obklíčených francouzských vojáků. Za tuto akci dostal od prezidenta Václava Havla medaili Za hrdinství a mnohem později se stal předsedou Vojenského výboru NATO. Láska z vojenské ubytovny
Se svou druhou manželkou Evou Pavlovou, rozenou Zelenou, se seznámil v armádě. Z prvního manželství s Hanou Obručníkovou má syny Jana a Petra, Eva Pavlová zase vychovávala dceru Evu z předchozího vztahu jako samoživitelka.
„U nás to nebylo moc romantické. Potkali jsme se v pracovním prostředí, bydleli na stejné vojenské ubytovně v Prostějově a po letech jsme se pak sešli zase na tom samém místě,“ popsala začátky vztahu první dáma v rozhovoru pro deník Blesk. Vzali se v roce 2004 a brzy poté se kvůli jeho práci odstěhovali do Bruselu.
Manželé spolu sdílejí zálibu v motocyklech. Pavel jezdí na stroji značky BMW, své ženě pořídil model Honda Rebel 500. Veřejnost letos 28. října překvapili při slavnostním předávání státních vyznamenání, kdy Eva Pavlová vyměnila své obvyklé mikádo za hladce vyčesaný drdol. Volný čas tráví manželé nejčastěji na chalupě manželky v České Čermné nebo ve svém domě v Černoučku pod horou Říp.
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