Poláci tuhle rybu často přehlížejí. Přitom je plná omega-3 a prospívá srdci i mozku

Moje dcera miluje tuňáka. V konzervě. Je to její nejoblíbenější ryba. Vím však, že ne vždy je právě tuňák dobrou volbou. Velké dravé ryby mají tendenci hromadit vyšší hladiny rtuti, a proto se ze zdravé ryby může rázem stát nezdravý pokrm. Oproti tomu makrela hromadí rtuti méně. Je to totiž menší ryba.
Zdraví pro mozek a srdce
Makrela navíc obsahuje více omega-3 mastných kyselin, které podporují zdraví mozku a srdce. A to je pro mě důležité. Makrela je také finančně dostupná ryba. Lze ji totiž koupit i konzervovanou nebo uzenou. Stojí tak mnohem méně peněz než čerstvé ryby. Jako bonus vidím, že se také snadno skladuje. Nemusíme ji konzumovat ihned.
Co všechno dostanete
Za pár korun opravdu hodně muziky. Makrela nabízí mimo jiné také spoustu vitamínů a minerálů. Tělu poskytuje také řadu živin. Ty mají blahodárné účinky na zdraví. Hovořili jsme o omega-3 mastných kyselinách. Věděli jste, že jeden filet makrely poskytuje téměř 3 000 mg těchto cenných tuků, což z ní činí jednu z nejlepších voleb pro ty, kteří chtějí zvýšit příjem omega-3 mastných kyselin.
Zapomenout nesmíme ani na bílkoviny, které ryba obsahuje. Jeden filet obsahuje přes 20 gramů vysoce kvalitních bílkovin, které přispívají k tvorbě a regeneraci tkání. Je však třeba si uvědomit, že makrela, jakožto tučná ryba, má více kalorií než libovější druhy ryb, jako je treska.
Další výhodou makrely je její vysoký obsah vitamínu B12. Tento nedostatek vitamínu postihuje až 20 % lidí starších 60 let. Vitamín B12 hraje klíčovou roli ve fungování nervového systému a produkci DNA. Filet z makrely vám nabídne trojnásobek denní potřeby vitamínu B12.
Není makrela jako makrela
Makrela může být lidskému tělu opravdu prospěšná. Je však důležité vybrat si správný druh. Dietoložka však doporučuje vybírat atlantickou makrelu a vyhýbat se makrele královské. Makrela je k dispozici v různých formách, včetně čerstvé, uzené, marinované a konzervované. Ačkoli je uzená makrela nejoblíbenější, experti na zdravou výživu doporučují koupit si čerstvou makrelu a připravit si ji sami pro domácí konzumaci. Samozřejmě i tu uzenou si jednou za čas můžete dopřát.
V tomto případě je však dobré vědět, že se ryby udí dvěma způsoby. Makrela uzená za studena je mnohem zdravější volbou, protože uzení za tepla produkuje škodlivé sloučeniny, včetně polycyklických aromatických uhlovodíků, o kterých se předpokládá, že jsou karcinogenní. Myslete však na to, že oba druhy uzených makrel obsahují hodně soli. To je třeba vzít v úvahu především pokud potřebujete omezit příjem soli z jakéhokoliv důvodu.
Osobně mám uzenou makrelu opravdu ráda a přiznám se, že jsem nikdy při nákupu neřešila, jakým způsobem byla vyuzena. Nicméně si tuto pochoutku nekupujeme příliš často. Přednost dáváme konzervované makrele.
Zdroje článku: www.planeta.pl, zywienie.medonet.pl, odzywianie.wprost.pl, www.storicko.cz