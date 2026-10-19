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Pohádka o víle Evelíně, která uměla opravovat potrhané pavučiny

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Víla Evelína měla v lese velmi zvláštní práci. Opravovala pavučiny. Každé ráno létala mezi stromy s cívkou stříbrné nitě. Spravovala díry po dešti, odmotávala šišky a pomáhala pavoukům tam, kde vítr napáchal škodu.
Pohádka o víle Evelíně, která uměla opravovat potrhané pavučiny

Pohádka o víle Evelíně, která uměla opravovat potrhané pavučiny

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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