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Podzim zabalený do těsta: Dýňová roláda s krémovou náplní a těstem vonícím skořicí

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Dýňová roláda vypadá na první pohled jako výzva pro zkušené pekaře, ale přitom je to jeden z nejpřívětivějších podzimních dezertů, jaké znám. Voňavé těsto s dýňovým kořením, lehký tvarohový krém s kousky čokolády a ta krásně oranžová barva na řezu. Toto je přesně ten typ pečení, který vás dostane hned napoprvé.
Fotografie k dýňové roládě

Fotografie k dýňové roládě

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Dvě v troubě, Podzim zabalený do těsta: Dýňová roláda s krémovou náplní, která voní skořicí a nutí k druhému plátku
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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