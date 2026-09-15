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Kompotovaná dýně podle starého receptu: Zapomenutá klasika ze spíže našich babiček

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Kompotovaná dýně patří mezi zapomenuté podzimní klasiky, které stojí za znovuobjevení. Tento recept s louhováním v octové vodě a vařením v kořeněném nálevu dává dýni překvapivě jemnou, skoro ananasovou chuť.
Obrázek na recept na dýňový kompot

Obrázek na recept na dýňový kompot

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na dýňový kompot
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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