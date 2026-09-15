Kompotovaná dýně podle starého receptu: Zapomenutá klasika ze spíže našich babiček

Babička o dýni říkávala, že je to zelenina, která se dokáže proměnit tak, že ji člověk skoro nepozná. A měla na to dobrý důvod. Kompotovanou dýni jsem u ní ochutnala poprvé někdy v listopadu, ze sklenice vytažené ze spíže. Naložila mi plnou misku a já byla přesvědčená, že jím ananas. Až pohled z okna na prázdné záhony a hromadu dýní mi trochu se zpožděním napověděl, co to vlastně bylo. Od té doby ji zavařuju každý podzim. Patří k těm receptům, u kterých se mi nechce hledat zkratka, protože by to bylo znát.
Podstatné jsou tu dvě věci:
dvoudenní louhování v octové vodě a potom krátké povaření v cukrovém nálevu s celou , vanilkou a hřebíčkem. Dýně si koření vezme překvapivě dobře. skořicí Výsledkem je chuť sladká, lehce nakyslá, kořeněná a trochu matoucí v tom nejlepším smyslu. U nás doma sklenice dlouho nevydrží. Syn ji jí lžící rovnou ze sklenice, manžel si ji dává k masu. Já většinou ulovím pár kostek při přendávání do misky.
Můj tip zní: Při louhování dýně v octové vodě se držte poměru jednoho dílu octa na deset dílů vody. Přesně tak se to dělalo i ve starších receptech a má to svůj smysl. Silnější octový nálev by dýni zbytečně přetáhl kyselostí a jemnější koření by se pak v kompotu ztratilo. Dva dny v chladu, nejlépe ve sklepě nebo v lednici, navíc dužinu trochu zpevní, takže se při vaření nerozpadne na měkkou kaši. Recept na kompot z dýně s celou skořicí a vanilkou
Celková délka přípravy: 2 dny a přibližně 1 hodina aktivní práce Výtěžek: přibližně 4 až 6 sklenic (podle velikosti dýně) Ingredience k přípravě
Hlavní surovina: 1 velká dýně (hokkaido, muškátová nebo máslová, podle toho, co máte po ruce)
Louhování: ocet (1 díl, například 200 ml) voda (10 dílů, tedy 2 litry na každých 200 ml octa)
Cukrový nálev a koření: 1 kg cukru 2 litry vody 3 citrony (nakrájené na kolečka) 2 až 3 tyčinky celé skořice 1 celý lusk vanilky 5 až 8 kusů hřebíčku Postup přípravy dýňového kompotu s kořením
1. Dýni dobře omyjte, rozkrojte a lžící vydlabejte měkký střed se semínky. Není to nejzábavnější část receptu, ale netrvá dlouho. Slupku odkrojte nožem nebo škrabkou.
Dužinu nakrájejte na kostky přibližně 2 cm velké. Když budou menší, při vaření se snáz rozpadnou, příliš velké kusy se zase neprovaří stejně.
2. Připravte octovou vodu v poměru
1 díl octa na 10 dílů vody. Nakrájenou dýni dejte do větší mísy nebo hrnce, zalijte ji octovou vodou tak, aby byly kostky ponořené, přikryjte a nechte 2 dny v chladnu louhovat. Sklep je ideální, lednice poslouží taky. Dýně díky tomu zpevní a později lépe nasaje chuť koření.
3. Po dvou dnech octovou vodu slijte opravdu důkladně. Dýni neoplachujte. Trocha kyselosti, která v ní zůstane, je v tomto receptu žádoucí a s cukrovým nálevem vytvoří správně vyváženou chuť.
4. Do velkého hrnce nalijte
2 litry čerstvé vody, přisypte 1 kg cukru a za míchání přiveďte k varu. Cukr se musí úplně rozpustit. V hrnci vám vznikne čirý cukrový sirup.
5. Do vroucího sirupu vložte odlouhovanou
dýni a na mírném ohni ji vařte asi 5 minut. Má změknout, ale pořád držet tvar. Nejjednodušší kontrola je vidličkou. Hotové kostky vyberte děrovanou naběračkou a přesuňte je do čistých, předem vyvařených sklenic.
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6. Do cukrového nálevu, který zůstal v hrnci, dejte
citrony nakrájené na kolečka, celé tyčinky skořice, rozříznutý lusk vanilky a hřebíček. Nechte zhruba 5 minut povařit, aby koření pustilo vůni do nálevu. Potom citrony i koření vyndejte.
7. Horký kořeněný nálev nalijte do sklenic na dýni. Kostky musí být
celé ponořené. Kdyby nálev nevystačil, dolijte trochu převařené horké vody. Sklenice plňte těsně pod okraj, ne až úplně po víčko, při sterilování by obsah mohl vytékat. Sklenice zavíčkujte
8. Pokud kompot sníte během dvou až tří týdnů a bude uložený v chladu, obejde se bez sterilování. Pro
dlouhodobé uskladnění na celou zimu sterilujte 10 minut. Sklenice postavte do hrnce s vodou, měla by sahat asi do dvou třetin jejich výšky, přiveďte k varu a čas počítejte od chvíle, kdy voda začne bublat.
9. Po sterilování sklenice opatrně vyjměte, otočte dnem vzhůru a nechte je vychladnout na lince, klidně pod utěrkou. Druhý den zkontrolujte víčka. Pokud jsou prohnutá a při zmáčknutí se nehýbou, zavařování se povedlo. Takto připravený kompot vydrží na tmavém a chladném místě celou zimu.
Foto: Cooky.cz, Dýňový kompot Tipy redakce: Volba dýně: Na kompot bývá nejlepší muškátová nebo máslová dýně. Mají pevnější dužinu a při vaření drží tvar lépe než hokkaido. Hokkaido je skvělé do polévky, ale ve sklenici se umí rozpadnout dřív, než člověk stihne zavřít víčko. Ananasová varianta: Pokud chcete výraznější ananasový tón, přidejte při vaření koření do cukrového nálevu lžičku ananasového aroma. Tahle verze se objevuje i ve starších domácích receptech a výsledek umí překvapit. Citronová kolečka v kompotu: Část povařených citronových koleček můžete nechat přímo ve sklenicích s dýní. Kompot pak hezky vypadá a při jídle má příjemnou citrusovou linku. Jen pohlídejte, aby citrony zůstaly ponořené pod hladinou nálevu. Kontrola sterilování: Když si nejste jistí, jestli sklenice dobře zatáhla, kápněte trochu nálevu na studený talířek. Pokud rychle ztuhne a drží na místě, konzistence je v pořádku. Sklenice, které nezatáhly, přesuňte do lednice a spotřebujte do týdne. Jak kompot podávat: Kompotovaná dýně je dobrá samotná jako dezert nebo příloha. Hodí se ale i k tučnějším masům, třeba k pečené kachně nebo vepřové pečeni. Nálev nevylévejte, dá se využít jako základ pro svařák nebo jako přísada do salátového dresinku.
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Zdroj: autorský text
cooky.cz