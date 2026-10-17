Podzim bez zbytečné práce: Co uklidit a co klidně nechat být

Máte tendenci na podzim provést velký úklid na zahradě? Věřte, že není třeba odstranit každý list, větev či uschlý stonek. Některé zbytky mohou půdě prospět a posloužit jako přirozený úkryt pro drobné živočichy. Místo hodin strávených s hráběmi proto stačí rozlišit, co má smysl uklidit a co můžete bez obav ponechat.
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