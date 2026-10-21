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Jedna večerní zpráva rozhodla! Růžová Tereza Mašková kývla na duet s Noidem

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Tereza Mašková překvapuje fanoušky novým duetem. Jen pár dní po oznámení svého dosud největšího sólového koncertu v pražské O2 areně, a necelý měsíc po vydání singlu Zas a znova, vydává společně s úřadujícím Zlatým slavíkem Václavem Noidem Bártou píseň Obavy, kterou doprovází videoklip.
Tereza Mašková, Václav Noid Bárta

Tereza Mašková, Václav Noid Bárta

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 07:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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